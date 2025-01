Scriitorul David Lodge, figură a literaturii britanice, a murit la vârsta de 89 de ani

David Lodge. Credit: British Library / akg-images / Profimedia FG7270–3–17a London, British Library.,Image: 347636446, License: Rights-managed, Restrictions: Additional permissions needed for non-editorial use, Model Release: no, Credit line: British Library / akg-images / Profimedia

Lodge a scris mai mult de 20 de romane şi lucrări de nonficţiune, precum şi scenarii de televiziune şi piese de teatru. A fost de două ori pe lista scurtă pentru premiul Booker, mai întâi pentru romanul său „Small World” din 1984 şi apoi în 1988 pentru romanul „Nice Work”, care reprezintă a doua şi a treia parte a celebrei sale Trilogii Campusului.

Lodge a murit liniştit, alături de familia sa apropiată, a declarat editorul său Vintage, un imprint al Penguin Random House.

„Contribuţia lui Lodge la cultura literară a fost imensă, atât prin critica sa, cât şi prin romanele sale magistrale şi emblematice, care au devenit deja clasice”, a declarat editoarea sa Liz Foley.

David Lodge s-a născut cu câţiva ani înainte de război, pe 28 ianuarie 1935, un moment „destul de bun” pentru a te naşte pentru un viitor scriitor în Anglia, spunea el, într-un stil caracteristic umorului său tăios.

A crescut în condiţii modeste în sudul Londrei, unde universitatea era „un teritoriu necunoscut”. Scriitorul era un produs pur al meritocraţiei Angliei anilor 1950.

Încurajat de profesorii săi, acest elev talentat a intrat la University College London pentru a studia literatura.

În 1960, începe să predea literatura engleză la Universitatea din Birmingham, unde îşi va petrece întreaga carieră.

În acelaşi an a publicat primul său roman, „The Picturegoers”, urmat în 1962 de „Ginger, you’re barmy”.

Birmingham a devenit modelul pentru universitatea fictivă din Midlands, Rummidge, unde se desfăşoară trilogia sa de romane despre campusuri.

Cu „trilogia campusului” – „Changing Plces” (1975), „Small World” (1984) şi „Nice Work” (1988) – şi-a demonstrat amploarea talentului său.

Romanul „Changing Places”, subintitulat „Povestea a două campusuri”, urmăreşte doi universitari care participă la un schimb academic între Rummidge şi Euphoric State University, care îşi avea sediul în Berkeley, California.

Lodge a fost numit Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres în 1997 şi Commander of the Order of the British Empire în 1998. În 1976, a fost ales membru al Royal Society of Literature.

„Small World” şi „Nice Work” au fost adaptate pentru televiziune; în timp ce scenariul pentru „Small World” a fost scris de Howard Schuman, Lodge însuşi a scris scenariul pentru „Nice Work”.

În 1994, Lodge a adaptat romanul lui Dickens din 1844 „Martin Chuzzlewit” pentru un serial BBC. A scris trei piese de teatru: „Home Truths”, „Secret Thoughts” şi „The Writing Game”, care a fost, de asemenea, adaptată pentru televiziune.(news.ro)