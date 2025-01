VIDEO Opt morți și 15 răniți în urma unui incendiu într-o piață din China

Opt persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite sâmbătă dimineață, în urma unui incendiu izbucnit într-o piață de legume din orașul chinezesc Zhangjiakou, din nordul țării, scrie Reuters, citând televiziunea de stat CCTV.

NEW: Multiple people dead and injured after massive fire in vegetable market in north China



