FOTO/VIDEO Val de ironii după controversata vizită a rapperului Kanye West la Moscova: „Înfometat în SUA, a venit cu avionul să cumpere cea mai bună mâncare din lume”

După aflarea veștii că rapperul Kanye West s-a aflat duminică la Moscova, utilizatorii vorbitori de limbă rusă au „inundat” internetul cu o avalanșă de meme-uri, cu ironii și glume la adresa cunoscutului artist american, scrie luni The Moscow Times.

Rapperul, care a sosit la Moscova pentru o călătorie de o zi, pentru a sărbători ziua de naștere a designerului de modă Gosha Rubchinsky, pare să fie prima vedetă occidentală importantă din lumea muzicii care vizitează Rusia după invadarea Ucrainei.

Publicația rusă independentă citată redă câteva dintre cele mai amuzante meme-uri care au început să circule în mediul online:

„Dați-le afară. Kanye West a venit să ne viziteze”, scria într-un astfel de meme, ilustrat cu ceainice și farfurii, în contextul în care bunicile din Rusia sunt renumite pentru faptul că își păstrează cele mai bune tacâmuri pentru ocazii speciale.

Take it out



Kanye West came to visit us pic.twitter.com/hNXj8Q0jBT