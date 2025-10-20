Furtul de la Luvru i-a jefuit pe toți francezii, „morți, vii și pe copiii nenăscuți”, deplânge un membru al dinastiei Bonaparte

O parte a bijuteriilor furate de hoți de la Muzeul Luvru din Paris, FOTO: Stephane DE Sakutin / AFP / Profimedia Images

„Au jefuit o întreagă națiune: pe morți, pe cei vii și pe copiii nenăscuți”, denunță acest descendent al celebrului împărat francez în comentarii făcute pentru Le Figaro.

Patru hoți au furat duminică o parte dintre bijuteriile Coroanei franceze din galeria Apollo a Muzeului Luvru. „Nu au jefuit o simplă bijuterie, ci șaizeci și opt de milioane de francezi. Au jefuit o întreagă națiune: pe morți, pe cei vii și pe copiii nenăscuți”, a acuzat prințul Joachim Murat într-o declarație pentru Le Figaro. „Acest furt este un șoc de dimensiunea incendiului de la Notre-Dame”, a adăugat el.

Parchetul din Paris a deschis o anchetă pentru „furt comis de o bandă organizată” și „asociere în vederea comiterii unei infracțiuni”. Potrivit primelor informații, hoții au mutat un lift de marfă pentru a avea acces la galeria Apollon de la etajul întâi, unde sunt depozitate aceste bijuterii. Apoi au forțat o fereastră cu ajutorul unui polizor, înainte de a fugi pe scutere. Furtul a durat șapte minute. „Este rușinos să poți fura atât de ușor bijuteriile Coroanei”, a acuzat Joachim Murat, un membru al familiei Bonaparte-Murat și actualul șef al familiei Murat.

El este un descendent din a șasea generație al lui Joachim Murat, unul dintre cei mai renumiți mareșali ai lui Napoleon, și al soției acestuia, Caroline Bonaparte, sora cea mică a împăratului francez.

Prințul francez denunță un „act odios

„Aceste bijuterii reprezintă o lungă succesiune a istoriei Franței. Unele pietre din bijuteriile reginei Hortense (n.r. fiica împărătesei Joséphine și regină a Olandei datorită căsătoriei sale cu Louis Bonaparte) datează din vremea lui Mazarin (n.r. faimosul cardinal francez care a fost consilierul principal al regilor Ludovic al XIII-lea și XIV-lea). În Franța, bijuteriile sunt moștenite de la diferiți suverani”, a explicat prințul în vârstă de 80 de ani.

„Nu este momentul să arătăm cu degetul către vinovați. Am încredere în forțele noastre de ordine, care depun eforturi colosale pentru a-i prinde pe autorii acestui act odios. Trebuie să tragem învățămintele din ceea ce s-a întâmplat. Patrimoniul francez este jefuit de mai mulți ani printr-o serie de spargeri, iar bisericile noastre sunt devastate. Patrimoniul francez este o comoară colectivă. Să-l apărăm!”, a pledat el.

Bijuteriile furate sunt, potrivit unei evaluări realizate de autoritățile franceză, două diademe, un colier cu safire, un cercel cu safire, un colier cu smaralde, o pereche de cercei cu smaralde, o broșă numită „broșa-relicvar” și o mare fundă de corsaj.

Vol au musée du Louvre : diadème et bijoux des reines Marie-Amélie, Hortense, Marie-Louise, et de l’impératrice Eugénie dérobés, dont un collier, des boucles d’oreilles, une broche reliquaire et un grand nœud de corsage. 🏛️💎 #museedulouvre #braquage #napoleon #louvre pic.twitter.com/Q9DJR1zTvu — Versailles Culture (@versaillescult) October 19, 2025

Laure Beccuau, procurorul general al Parisului, a declarat ieri că un număr de aproximativ 60 de anchetatori este mobilizat pentru a recupera bijuteriile. În acest tip de jaf, bijuteriile sunt adesea demontate pentru a li se extrage pietrele, care sunt apoi reșlefuite pentru a nu putea fi identificate.