George Simion anunță moțiuni simple împotriva fiecărui ministru din Guvernul Bolojan: „Le reamintim PSD și USR că sunt împreună la guvernare”

Parlamentarii AUR vor depune moțiuni simple împotriva fiecărui ministru din actualul Cabinet, a anunțat, luni, președintele partidului, George Simion, conform Agerpres.

„Sperăm din suflet ca Opoziția parlamentară să se ralieze acestor demersuri și sperăm să nu mai existe confuziile pe care le vedem în spațiul public. Sunt anumite partide care nu își găsesc identitatea (…) și nu știu dacă se află la guvernarea sau în opoziție. Le readucem aminte, tuturor senatorilor, deputaților, și de la PSD și de la USR, că sunt împreună la guvernare”, a afirmat, luni seară, George Simion, într-o conferință susținută la Parlament.

El a mai spus că România ar fi fost „altfel” privită în Europa dacă AUR ar fi fost la guvernare.

„Dacă ar fi respectat voința poporului român și ne-ar fi lăsat să demonstrăm la guvernare ceea ce vrem să facem, dacă ne lăsau să abordăm altfel politica externă, altfel am fi fost priviți în marile cancelarii europene”, a adăugat George Simion.

Întrebat despre o eventuală demarare a procedurii de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, liderul AUR a răspuns: „De aceea facem acest joc democratic cu moțiunile (…) pentru că nu avem o majoritate parlamentară. Un vot în Parlament acum nu ar avea succes, așa cum nu au nici moțiunile simple sau de cenzură. (…) Nicușor Dan și-a arogat niște atribuții care nu îi aparțin și actualul PSD îl ține în brațe pe Nicușor Dan. Până când una dintre cele patru formațiuni care formează actuala coaliție nu își schimbă poziția, nu vom reuși o suspendare a lui Nicușor Dan. Dar așteptăm evoluția lucrurilor”.

Formațiunea a inițiat deja trei moțiuni simple împotriva a trei miniștri din Guvernul Bolojan: împotriva ministrului Educației, Daniel David, împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu și împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, toate respinse.

Luni, moţiunea simplă împotriva ministrului Radu Miruţă a fost respinsă în Senat, înregistrându-se doar 34 de voturi „pentru”, 66 împotrivă şi 3 abţineri.

Aceeași formațiune politică a anunțat că depune a patra moțiune simplă împotriva unui membru al Guvernului Bolojan, iar de data aceasta vizat este ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu.

La începutul lunii septembrie, au picat și cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului, după asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale.