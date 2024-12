Georgienii povestesc despre bătăile pe care le-au încasat după ce au fost reținuți la manifestațiile pro-UE: „Nu puteam să-mi mișc mâinile sau picioarele”

Peste 300 de persoane au fost arestate de când protestele de amploare au explodat ca urmare a deciziei guvernului pro-rus de a suspenda procesul de integrare în UE. Între timp au început să apară numeroase mărturii despre rele tratamente aplicate protestatarilor reținuți, relateaza BBC.

Un bărbat a povestit cum a fost lovit în numeroase rânduri cu piciorul în cap, fiind lăsat inconștient în repetate rânduri. „Când mi-am deschis ochii pentru a treia oară, nu puteam să-mi mișc mâinile sau picioarele. Nu puteam nici să-mi mișc capul”, a declarat Avandtil Kuchava, un anteprenor de 28 de ani care a fost reținut după ce a participat la proteste.

Georgia a obţinut în decembrie anul trecut statutul de ţară candidată la aderarea la UE, dar procesul de integrare a fost ulterior suspendat de Comisia Europeană din cauza adoptării unor acte normative inspirate din legislaţia rusă, referitoare la valorile familiale şi la influenţa străină. Joi, guvernul a anunțat că amână până în 2028 negocierile cu UE privind aderarea Georgiei la blocul comunitar, decizie care a dus la proteste zilnice de amploare.

Premierul Irakli Kobakhidze a acuzat opoziția că orchestrează violențe, dând vina pe politicienii opoziției pentru existența unor persoane rănite.

Cu toate acestea, Avocatul Poporului, care supraveghează la respectarea drepturilor omului în Georgia, a acuzat poliția de tortură și brutalitate pentru că a exercitat forță excesivă care a dus la rănirea protestatarilor. Această violență a atras condamnarea șefului Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului, Volker Türk, care a declarat că utilizarea „forței inutile sau disproporționate este extrem de îngrijorătoare”.

„Nu dați vina pe alții”, a avertizat ambasada SUA la Tbilisi într-un mesaj punctual pe rețelele de socializare adresat guvernului georgian. Aceasta le-a reamintit georgienilor că partidul de guvernământ a fost cel care a oprit procesul UE și apoi a pierdut parteneriatul strategic cu SUA, două zile mai târziu.

Formațiune de guvernământ „Visul georgian” se află la putere de 12 ani și a introdus legi tot mai autoritare privind societatea civilă, libertatea de exprimare și drepturile minorității LGBT.

Timp de șase nopți consecutive, zeci de mii de georgieni au ieșit în stradă, acuzând guvernul că încearcă să le distrugă calea către un viitor european și să îi readucă în sfera de influență a Rusiei. Forțele speciale ale poliției, în veste antiglonț, a încercat apoi să îi respingă cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Filmări cu modul în care protestatarii sfidează reprimarea brutală a protestelor au devenit virale în mediul online. Este cazul unei femei, care purta un steag georgian, care a refuzat să plece în ciuda faptului că era lovită cu jeturile puternice ale tunurilor cu apă, în timp ce o alta a intrat cu capul înainte într-o baricadă de polițiști aflați în spatele scuturilor antirevoltă.

„Voi, gunoaielor! Sunt sătulă de voi, așa că ce vreți? Ți-e frică de mine?”, strigă sfidătoare tânăra, înainte de a fi împinsă prin baricadă și dusă departe.

Georgians showing what they think of GD’s new water cannons pic.twitter.com/aJydrzmiZS

Femeia a fost identificată ca Nana Tomaradze, mama unui copil de 11 ani. Pentru acțiunile sale, un judecător din Georgia a amendat-o cu 870 de euro, echivalentul salariului ei pe două luni.

Într-o altă filmare care a devenit rapid virală, o bătrână trece prin fața rândului format de forțele speciale și îi certa pentru că „protejează politicienii care stau în palate în timp ce întorc georgienii unii împotriva altora”.

🎥Tbilisi: The Video That Moved Everyone



An elderly woman addressed the police:

“Georgians against Georgians. You are protecting those who are far from the people. Why don’t you understand this?” pic.twitter.com/buKST5WJ79