Schoenherr a asistat Otokar la semnarea contractului de 1 miliard USD pentru livrarea de vehicule tactice blindate către armata română

Schoenherr și Asociații SCA a asistat Otokar în legătură cu semnarea unui contract cu Romtehnica pentru furnizarea a 1.059 de autovehicule 4×4 tactice blindate de tip ușor COBRA II către Ministerul Apărării Naționale din România. Atribuit în urma unei proceduri de achiziții publice, contractul în valoare de aproximativ 1 miliard USD cu TVA inclus prevede că primele 278 vehicule vor fi produse în Turcia, în timp ce restul de 781 vor fi fabricate în România.

Serviciile Schoenherr au inclus asistență juridică în legătură cu participarea Otokar la procedura de achiziție publică organizată de Romtehnica pentru atribuirea acestui contract, inclusiv asistență la semnare.

„Suntem absolut încântați că am colaborat cu Schoenherr în acest proiect extraordinar, care reprezintă una dintre cele mai mari achiziții de sisteme terestre din Europa. Expertiza excepțională a Schoenherr în aspecte de drept român și internațional, abordarea atentă a managementului de proiect, precum și angajamentul față de standardele de etică în afaceri și conformare legală ale Otokar au jucat un rol esențial în succesul nostru în acest proiect‟, a spus Sedef Vehbi, coordonatoarea diviziei de vehicule militare a Otokar. Ea i-a mulțumit întregii echipe Schoenherr implicate, în special partenerului Iustin Armașu, pentru contribuția și sprijinul acordat.

„România a alocat un buget record pentru apărare în 2024, cu aproape 4 miliarde Euro pentru achiziția de echipamente noi, potrivit informațiilor publice. Echipa noastră a asistat companii internaționale în calitate de ofertanți în proceduri de achiziții publice lansate în acest an în sectorul apărării. Suntem onorați că am contribuit la semnarea cu succes a acestui contract‟, a declarat Iustin Armașu, partenerul care a coordonat echipa Schoenherr implicată acest proiect.

Otokar este cea mai experimentată companie de sisteme terestre din Turcia, proiectând și producând vehicule blindate pe roți și pe șenile și sisteme de turele pentru industria de apărare. Autovehiculele militare Otokar sunt utilizate activ în peste 40 de țări, inclusiv în Turcia. Vehiculul blindat tactic COBRA II 4×4 al companiei este folosit de peste 20 de utilizatori din 13 țări.

Echipa Schoenherr care a asistat Otokar în acest proiect a fost coordonată de Iustin Armașu (partner) și i-a inclus pe Adriana Stoian (head of tax, România), Valeria Stropșa (senior attorney at law) și Iulia Giurgea (attorney at law).

Schoenherr este o firmă regională de avocatură, activă în Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, unde operează 15 birouri. Firma este prezentă în România din anul 1996, oferind servicii de asistență juridică în principalele arii de practică relevante pentru activitatea companiilor locale și multinaționale. Schoenherr și Asociații SCA este recunoscută de principalele organisme internaționale de cercetare a pieței de avocatură (Chambers and Partners, Legal500, IFLR1000).

Articol susținut de Schoenherr & Asociatii