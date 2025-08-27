Guvernul japonez neagă că va ceda orașul Nagai unei țări din Africa, după ce speculațiile au provocat un val de indignare

Prințul moștenitor Akishino al Japoniei și prințesa moștenitoare Kiko, întâmpinând oficiali din Africa aflați în vizită la Tokyo pentru un summit internațional, FOTO: Imperial Household Agency / AFP / Profimedia Images

Guvernul Japoniei dorește să clarifice un lucru: nu, nu oferă cadou un oraș Tanzaniei. Autoritățile de la Tokyo s-au confruntat cu o veritabilă criză în ultimele zile, după ce o dezinformare despre un program de schimb cultural a provocat panică publică, relatează CNN.

Controversa a început când autoritățile japoneze au anunțat săptămâna trecută o nouă inițiativă sub egida Agenției Japoneze de Cooperare Internațională (JICA), care colaborează cu parteneri globali pe probleme precum schimbările climatice și sănătatea.

Noul program a desemnat patru orașe din diferite prefecturi japoneze ca „orașe de origine” simbolice pentru țări partenere din Africa: Mozambic, Nigeria, Ghana și Tanzania.

Prin evenimente de schimb și voluntari trimiși în străinătate, programul urmărește să abordeze provocările cu care se confruntă Africa, revitalizând totodată comunități locale din Japonia, dintre care multe se confruntă cu propriile probleme de declin economic și demografic.

Însă în curând a început să circule dezinformarea, unele relatări din mass-media locală africană lăsând „impresia falsă că … orașul Nagai din prefectura Yamagata ar deveni parte a statului Tanzania”, a declarat JICA într-un comunicat de luni.

Orașul Nagai are o populație de aproximativ 26.000 de persoane, potrivit ultimului recensământ, și o suprafață de 214 kilometri pătrați.

Guvernul nigerian a amplificat și el agitația, afirmând vineri, într-un anunț (între timp șters) că „guvernul japonez va crea o categorie specială de viză pentru tinerii nigerieni foarte calificați, inovatori și talente care doresc să se mute în Kisarazu pentru a trăi și a lucra”.

Reacția publicului japonez a fost rapidă și furioasă.

Japonezii au asaltat autoritățile cu mesaje pe această temă

Rețelele de socializare au fost inundate de mesaje virale pe această temă, cu comentarii indignate ce exprimau îngrijorări privind siguranța publică, presiunea asupra resurselor și teama că imigranții și-ar putea depăși durata de ședere garantată de vizele.

Cele patru orașe implicate în program s-au trezit copleșite de plângeri. De pildă, la Imabari, autoritățile au primit luni aproximativ 1.000 de emailuri și 450 de apeluri telefonice pe această temă, potrivit radiodifuzorului public NHK. În alte locuri, primarii au fost nevoiți să emită declarații publice pentru a calma populația.

Guvernul de la Tokyo a fost în cele din urmă obligat să intervină, secretarul-șef al cabinetului, Hayashi Yoshimasa, organizând o conferință de presă marți pentru a dezminți zvonurile. El a subliniat de asemenea că, în timp ce programul va primi stagiari prin intermediul programelor de formare JICA, aceștia vor fi temporari și se vor întoarce în țările lor de origine ulterior.

„Nu există planuri de a lua măsuri pentru a promova acceptarea imigranților sau pentru a emite vize speciale pentru rezidenți ai țărilor africane, iar seria de relatări și anunțuri privind astfel de măsuri nu este adevărată”, a transmis la rândul său ministerul japonez de externe într-un comunicat.

Japonia a cerut țărilor africane să își clarifice propriile mesaje

JICA și alte autorități au îndemnat guvernele africane partenere și mass-media din țările lor să corecteze informațiile. De atunci, guvernul nigerian și-a retras anunțul inițial și a republicat marți o nouă versiune, etichetată drept „corectare”, fără mențiuni despre vize speciale.

Dar mulți utilizatori de social media nu sunt convinși, unii cerând chiar desființarea JICA sau exprimând neîncredere față de declarațiile organizației.

CNN notează că această nouă controversă reflectă valul tot mai puternic de sentimente anti-imigrație din Japonia – vizibil și în ascensiunea partidului populist de dreapta Sanseito, care a obținut rezultate surprinzătoare la recentele alegeri parlamentare după o campanie cu mesajul „Mai întâi japonezii”, inspirat de stilul lui Trump.

Japonia a fost tradițional strictă în privința imigrației și este etnic și cultural omogenă. Cei care arată diferit – fie de etnie străină, fie metiși – au relatat constant experiențe de rasism cotidian, hărțuire și discriminare, chiar dacă s-au născut în Japonia sau sunt cetățeni japonezi. Acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele cu pielea mai închisă la culoare.

Anii de imigrație redusă, alături de rata scăzută a natalității, au lăsat goluri uriașe în forța de muncă, pe măsură ce populația vârstnică crește, iar cea tânără scade – ceea ce a împins guvernul în ultimii ani să caute mai mulți turiști internaționali și muncitori migranți.

Până la un punct, a funcționat – populația de rezidenți străini din Japonia a crescut de la 2,23 milioane la 3,77 milioane în ultimul deceniu, deși aceasta reprezintă doar 3% din totalul populației de peste 120 de milioane de locuitori.

Dar fenomenul a provocat și nemulțumiri în rândul japonezilor, care spun că deja se confruntă cu o serie de probleme pe care se tem că le-ar putea agrava – inclusiv salarii care stagnează, inflație ridicată și costuri mari de trai.