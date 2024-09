Harris și Trump, egalitate perfectă la nivel național, în vreme ce democrata conduce într-un stat crucial pentru alegerile din noiembrie. Ce arată ultimul sondaj din SUA

Kamala Harris a câștigat în mod clar dezbaterea cu Donald Trump, conform unui nou set de sondaje realizate de The New York Times, The Philadelphia Inquirer și Siena College, și conduce cu un avantaj substanțial în Pennsylvania, dar nu a reușit până acum să obțină un avantaj decisiv în campania prezidențială.

Cursa pentru Casa Albă este foarte strânsă la nivel național, cei doi candidați fiind la egalitate, la 47%, cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie, arată ultimele sondaje publicate joi de New York Times.

În statul-cheie Pennsylvania, Harris are un avans de patru puncte procentuale – un ușor avantaj care nu s-a schimbat de la începutul lunii august. Este un stat de care candidata democrată are mare nevoie pentru a câștiga scrutinul din noiembrie.

Vicepreședinta a primit recenzii bune după dezbaterea de săptămâna trecută, 67% dintre alegătorii americani probabili afirmând că ea s-a descurcat bine, comparativ cu 40% care l-au văzut mai bine pe Trump.

De fapt, majoritatea alegătorilor din fiecare grup rasial, categorie de vârstă și nivel de educație – chiar și alegătorii albi fără diplomă universitară, care sunt, de obicei, cei mai loiali reprezentanți demografici ai lui Trump – au evaluat-o pozitiv pe Harris.

Dar nici măcar acest lucru nu a fost suficient pentru a schimba o cursă care pare destinată să devină o bătălie umăr la umăr, arată sondajele efectuate aproape în întregime înainte de cea de-a doua tentativă de asasinat împotriva lui Trump, de duminica trecută.

Problemele lui Harris, provocările lui Trump

Prima dezbatere pentru alegerile generale din 2024, între Trump și președintele Joe Biden, a bulversat cursa, determinând retragerea candidatului democrat.

Noile sondaje arată cât de repede s-au consolidat democrații în spatele lui Harris. Dar candidata democrată are în continuare unele vulnerabilități critice înainte de alegerile din toamnă, în special faptul că mult mai mulți alegători o consideră „prea liberală” decât îl consideră pe Trump „prea conservator”, scrie New York Times.

Ponderea alegătorilor care au declarat că încă doresc să afle mai multe despre Harris a rămas aproape identică, înainte și după dezbatere, ceea ce sugerează că ea a ratat o oportunitate de a răspunde îndoielilor sau de a oferi mai multe detalii publicului.

Îngrijorările cu privire la starea economiei rămân larg răspândite. În Pennsylvania, 77% dintre alegătorii probabili au declarat că economia este în stare proastă sau rezonabilă, doar 22% considerând-o excelentă sau bună. Această opinie negativă a rămas valabilă chiar și în regiunile democrate cheie, inclusiv Philadelphia și suburbiile din jurul orașului.

Trump are propriile sale provocări, inclusiv în rândul alegătorilor albi cu studii superioare care locuiesc în aceste suburbii. Sprijinul său în rândul acestui grup a scăzut la 36% atât la nivel național, cât și în Pennsylvania.

În 2020, el a câștigat 42% din acest grup, potrivit unei analize Pew Research Center a votanților verificați din 2020.

O tendință surprinzătoare

Faptul că Harris este mai puternică în Pennsylvania decât la nivel național este surprinzător, scrie cotidianul american. Acesta a fost unul dintre cele mai disputate state din 2016 și, în general, a avut o tendință mai republicană decât populația generală a țării.

Dar în 2024, democrații – mai întâi cu Biden și acum cu Harris – au demonstrat o putere relativă în rândul alegătorilor albi, iar electoratul din Pennsylvania este mai alb decât cel din întreaga țară.

Noile sondaje sunt în concordanță cu alte analize, care arată că gradul de favorabilitate al lui Harris a crescut în acest stat. La începutul lunii iulie, doar 42% dintre alegători aveau o opinie favorabilă despre ea în Pennsylvania. Acum, procentul este de 51% – o îmbunătățire remarcabilă.

Alegătorii din Pennsylvana au fost bombardați cu publicitate intensă, atât în favoarea, cât și împotriva lui Harris, încă de la intrarea acesteia în cursă, la 21 iulie.

Părerile despre Trump s-au îmbunătățit, de asemenea, 47% dintre americanii de la nivel național având opinii favorabile. Este un număr mai mare decât la începutul acestui an, chiar și decât atunci când Trump îl devansa clar pe Biden.

O proporție similară – 48% – a avut o părere favorabilă despre Harris la nivel național.

Inteligență, extremism, schimbare

Este posibil ca dezbaterea să fi consolidat îngrijorarea unor alegători că Trump este doar un politician tipic din Washington. Ponderea alegătorilor care au afirmat acest lucru a crescut ușor, scrie New York Times.

Totuși, tot mai mulți alegători îl văd pe Trump drept candidatul schimbării. Dar nu este clar dacă tipul de schimbare pe care acesta promite să o introducă le place.

O majoritate restrânsă de 51% a declarat că el ar „aduce schimbarea potrivită”, comparativ cu 49% pentru Harris – o egalitate relativă care reprezintă de fapt o victorie politică pentru partidul în funcție într-un moment de nemulțumire atât de răspândită.

Trump a primit note mai mari decât Harris pentru că spune ceea ce crede și pentru că este respectat de liderii străini.

Dar Harris a mărit diferența față de Trump în ceea ce privește percepția de inteligență.

Sondajele subliniază de asemenea un contrast puternic în ceea ce privește modul în care alegătorii îi privesc pe cei doi candidați.

Trump este considerat cel mai „extremist” candidat, 74% față de 46%. Totuși, a fi extremist nu a fost privit negativ de mulți alegători. De fapt, Trump a câștigat sprijinul majorității grupului de alegători care au afirmat că „extremismul” îl descrie „oarecum bine” cu mai mult de 50 de puncte procentuale.