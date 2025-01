AUR anunță că George Simion participă la evenimentele organizate pentru învestirea lui Donald Trump

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, se află în Statele Unite pentru a participa la ceremonii dedicate învestirii noului președinte al SUA, Donald Trump, a anunțat formațiunea printr-un comunicat de presă.

„Menţionăm că George Simion a fost invitat la aceste evenimente în calitate de vicepreşedinte ECR şi preşedinte al Alianţei pentru Unirea Românilor. Informaţiile privind eventuale sume de bani plătite pentru participarea la aceste evenimente sunt false, reprezentând dezinformări date de anumite trusturi de presă”, a precizat AUR.

Conform sursei citate, sâmbătă , 18 ianuarie, George Simion a participat la „Official Hispanic Inaugural Ball”.

Pe agenda sa, duminică, George Simion a avut planificate mai multe evenimente inclusiv cu Donald Trump Jr. și cu Mike Johnson, purtătorul de cuvânt al Camerei Reprezentanților.

I just had a great conversation with @MikeJohnson, Speaker of the 🇺🇸House of Representatives.



Our strategic partnership with the US will be even stronger with patriotic leadership in #Bucharest.#MEGA 🤝 #MAGA@partidulaur 🤝 @GOP pic.twitter.com/iWTazV1OzS