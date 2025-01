Weekend trending în București, 18-19 ianuarie: Petrecere pentru depeșari, sushi și bucătăria Nikkei și „Best of” la Circul Metropolitan

Avem parte de un weekend cu soare cu dinți, numai bun pentru doza de vitamina D și niște plimbări prin oraș. Așa că, dacă vrei să-ți condimentezi planurile cu ceva mai special, ți-am pregătit recomandări care te vor ajuta să uiți de frig.

Cafeaua de specialitate o poți bea la The Brewprint (Dorobanți 202), deschisă de Alina Eremia anul trecut. „Ascunsă în inima Dorobanților, printre numeroasele localuri din zonă, cafeneaua The Brewprint din București este locul perfect pentru savurat un V60 alături de un croissant, printre zeci de cărți care te veghează.

Undeva la jumătatea distanței dintre Piața Dorobanți și Aviatorilor, la demisolul spațios și elegant al unei case splendide – care găzduiește showroom-ul Molteni la București, se află The Brewprint, un blueprint pentru o cafenea de specialitate care funcționează ca spațiu de co-working, dar și pur și simplu ca loc de stat în liniște cu băutura favorită”, scrie Oana Titică în cronica făcută pe b365.ro.

Pentru un brunch memorabil, poți trece pe la House of Cravings (Berzei 44). Găsești aici cafea de specialitate, produse de cofetărie, printre care și ciocolata Dubai în mai multe versiuni, dar și un meniu de bruch încărcat cu tot felul de lucruri delicioase cum ar fi burger coreean (dar și alte tipuri de burgeri), tot felul de paste, sandvișuri, omlete sau alte feluri de mâncare pe bază de ouă organice.

Pentru iubitorii de sushi, Tamashi (Nerva Traian 27-33) este cel mai recent loc deschis în București dedicat acestui preparat și bucătăriei japoneze. Aici gătește Chef Constantin Ieseanu, cu o experiență de peste 10 ani în unele dintre cele mai renumite restaurante din Soho, Londra. La Tamashi vine cu un meniu atent conceput, dar și cu o poveste despre pasiunea sa pentru gastronomie.

Meniul său combină gusturi sofisticate și tehnici rafinate, adaptate pentru a celebra amestecul de culturi (japoneză și sud americană aka Nikkei) și pentru a oferi clienților o experiență culinară de excepție, care vorbește despre tradiție, inovație, dedicație și respect pentru ingredientele alese. Prețurile nu sunt deloc mari pentru acest tip de restaurant – meniul îl poți consulta aici.

Dacă îți place să experimentezi preparate inspirate din bucătării diverse, să descoperi combinații inedite de arome și să te bucuri de un pahar de vin bun, Brera (Grigore Alexandrescu 77) poate fi exact ce ai nevoie pentru o seară reușită.

Numele vine de la celebrul cartier din Milano, considerat unul dintre cele mai importante centre culturale ale orașului. Proprietarii au locuit acolo o perioadă, lucru care i-a inspirat să deschisă în București un restaurant care să aibă același vibe. În unele seri, cina de aici este însoțită și de muzică live.

Evenimente

Duminica aceasta începe cel de-al treilea sezon SwordS – Spoken Word Sessions, seria ce îmbină performance-uri spoken word cu muzică și proiecții multimedia, în evenimente cu frecvență lunară (ianuarie – iunie), la Control Club.

Primul episod din 2025 îi are ca invitați pe Alina Purcaru, Andrew Davidson-Novosivschei, Iris Nuțu și Alexandru-Codruț Ivașcu, într-un eveniment moderat de Cosmin Perța – duminică, 19 ianuarie, de la ora 19, la Control Club. Performance-urile vor fi completate de un set audio-vizual de Iulian Morar. Un bilet costă 50 lei.

Concertul BASSKA de început de an a devenit deja o tradiție care adună tot ce-i mai bun din sound-ul trupei pe scena din Fabrica, sâmbătă 18 ianuarie. „Stories In Hi-Fi” este un concept fresh, special pregătit pentru anul 2025, un showcase care duce muzica BASSKA într-o zonă personală, cu totul aproape de public.

Este și clasicul lor tribut pentru scena de club underground, locul de unde a plecat totul, dar și un show ambițios care pune în scenă cele mai fresh elemente ale sound-ului BASSKA, toate atent pregătite pentru 2025. Un bilet costă 70 lei.

Depeșarii din București sunt așteptați sâmbătă la Manasia Hub, pentru că aici va avea loc o noapte dedicată trupei Depeche Mode. Calin & Dj X vor pune un mix de originals, rarities, B-Sides, remixes, solo, live, covers, totul din universul DM. Intrarea este liberă.

Schimbând total registrul, tot sâmbătă, 18 ianuarie, la Berăria H vine cea supranumită „doamna muzicii româneşti”, Irina Loghin. Renumita artistă de muzică populară are o carieră ce a traversat generații, și va încânta publicul cu hit-uri memorabile care au răsunat în casele românilor de-a lungul decadelor.

Cu o voce inegalabilă și o prezență scenică de excepție, Irina Loghin va crea o atmosferă specială în această seară de neuitat. Concertul începe de la 18:45, iar biletele au prețuri cuprinse între 29 – 69 lei.

În acest weekend, Ada Milea revine în București, la Quantic pentru un concert în 3, alături de Bobo Burlacianu și Alex Neagu. Va fi un concert cu personaje de o tristețe comică zguduitoare. Nici muzică, nici teatru, sau (poate) amândouă exact în același timp.

Se întâmplă duminică, de la ora 19:00. Un bilet costă 80 lei.

Sâmbătă, la Platforma Wolff vin 3 artiști internaționali pentru a anima o noapte de club berlineză cu accente italienești. Juno World este un proiect multidisciplinar născut în Roma, în octombrie 2019, format dintr-o echipă de artiști vizuali, tâmplari și arhitecți implicați cu pasiune în scena muzicii electronice.

Un mic univers alternativ care durează o noapte unde muzica, artele vizuale și designul fuzionează într-o experiență multisenzorială. Doi dintre reprezentanții acestui proiect vin la PW – CHRISTOPHER LEDGER și Bonza.

Ei vor fi completați de Robin Ordell, un francez stabilit la Berlin, cu o înclinație pentru jazz și groove-uri profunde, pline de suflet, caracterizate prin improvizație și sincopă. Nu este descrierea obișnuită a unui DJ/producător, dar cumva Robin a făcut din aceasta un laitmotiv în toate lucrările sale, creând o semnătură sonoră în jurul ei care este la fel de mult infuzată cu break-uri infecțioase și o mulțime de experimente minimale.

Noaptea la PW începe la 22 și intrarea costă 40 lei.

BEST OF: Un tribut artiștilor Circului Metropolitan București se întâmplă sâmbătă de la ora 18:00, la Circul Metropolitan. „În spatele fiecărei mari reușite se află o poveste, iar în spectacolul BEST OF, te invităm să descoperi poveștile inedite ale artiștilor de circ.

Acești oameni simpli, care își văd de viață și de meserie fără să caute faima sau recunoașterea, sunt adevărații eroi ai zilelor noastre. Prin talentul lor și pasiunea pentru ceea ce fac, ei reușesc să încânte publicul și să ne inspire cu fiecare număr. Spectacolul BEST OF este o oportunitate unică de a aplauda aceste personaje extraordinare, de a le recunoaște munca și dedicarea într-o lume a circului care le este atât de dragă”, scriu organizatorii.

Biletele au prețuri cuprinse între 43 și 86 lei.

Duminică, la Hard Rock Cafe are loc și un concert Vita de Vie Acustic. Începe de la ora 21:00, iar un bilet costă 109 lei.

La Polivalentă, sâmbătă de la 18:00, e meci în cea mai tare competiție de handbal feminin. Primul meci pe teren propriu al tigroaicelor de la CSM București în anul 2025 se dispută sâmbătă, 18 ianuarie, de la ora 17:00, în Sala Polivalentă din București împotriva echipei Krim Mercator Ljubljana. După victoria din tur, fetele promit un adevărat spectacol handbalistic și sunt gata să obțină o a doua victorie împotriva slovenelor, de această dată în fața propriilor fani. Un bilet costă 50 lei.

Teatru & film

Aflat la apogeul carierei sale, râvnit de marile scene ale lumii, Thomas Ostermeier montează acum, în premieră în România, piesa „Hedda Gabler” de Henrik Ibsen, o producție reunind o echipă de realizatori de la Schabühne Berlin și o distribuție alcătuită din actori de elită ai Teatrului Național București. În viziunea lui Thomas Ostermeier, Hedda Gabler este un produs al erei digitale, o femeie obișnuită să obțină exact ceea ce vrea.

Dar aceasta realizează că există o mare diferență între ceea ce crede ea că își dorește și ceea ce are ea cu adevărat nevoie. În viziunea lui Ostermeier, strălucitoarea Hedda este o combinație de femeie fatală și copil răsfățat care s-a plictisit de noile jucării și se distrează practicând jocuri periculoase. Piesa se joacă sâmbătă, ora 19:00, la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”, sala „Ion Caramitru”. Prețul unui bilet este de 30-80 de lei.

Tot la TNB se joacă „Perplex”, o farsă trepidantă și provocatoare, o punere în scenă a piesei lui Marius von Mayenburg care te lasă… perplex. Un cuplu tocmai s-a întors acasă din vacanță, dar înainte de a începe să despacheteze realizează că în apartamentul lor ceva nu este cum ar trebui să fie.

De unde a apărut noua plantă în ghiveci? De ce nu se mai aprinde lumina? De ce este gunoi sub canapea? Și, de fapt, chiar este apartamentul lor? Un al doilea cuplu, care trebuia să ude plantele cât timp prietenii lor se aflau în vacanță, se comportă ca și cum ei ar fi adevărații proprietari și îi dau pe ușă afară. Situația devine din ce în ce mai perplexă… Realitatea pare să scape printre degete… „PERPLEX” se joacă duminică, 19 ianuarie, de la 19:00, la Sala Atelier, iar un bilet costă 50 de lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice din acest weekend, un film despre care se tot vorbește și toată lumea îl laudă este „Bird”. Bailey (Nykiya Adams) are 12 ani şi locuiește ilegal într-o casă din North Kent, împreună cu Bug (Barry Keoghan), tatăl ei divorțat, și cu fratele ei mai mare.

Preocupat de idei de îmbogățire riscante și rapide, Bug nu are prea mai are timp pentru copii, așa că Bailey, aflată în pragul pubertății, îşi satisface cum poate nevoia de atenţie și aventură. Într-o zi îl întâlnește pe Bird (Franz Rogowski), iar linia dintre realitate și magie devine tot mai subțire.

Pentru copii va avea premiera „Paddington in Peru”. Filmul îi urmărește pe ursulețul Paddington și familia Brown care o vizitează pe mătușa Lucy în Peru. Un mister, însă, îi trimite în pădurea tropicală amazoniană și în munții peruani.