HARTĂ Peste 200 de localități pot interzice jocurile de noroc. Ce șanse sunt să o facă

USR a lansat marți o hartă interactivă în care oamenii pot urmări în timp real harta localităților care pot interzice jocurile de noroc, în urma ordonanței de urgență date de guvern la finalul lunii februarie. Aici se pot vedea localitățile care au început demersurile pentru interzicerea jocurilor de noroc, cele care au adoptat o astfel de decizie și cele care au respins ideea.

Conform hărții publicate de USR, până acum doar în Orașul Zărnești Consiliul Local a dat o hotărâre prin care jocurile de noroc sunt interzise în localitate.

Deputații USR Diana Stoica și Ovidiu Romulus Paraschivescu au explicat că pe hartă apar doar localitățile care pot, conform ordonanței de urgență date de guvern, să interzică jocurile de noroc.

„USR are un angajament semnat care înseamnă că toți primarii și consilierii locali vor depune hotărâri de consiliu local pentru interzicerea acestor aparate”, a spus Diana Stoica în timpul unei conferințe de presă de marți de la Parlament.

„Acum că Guvernul dă putere primarilor și Consiliului Local să aleagă cum protejează comunitățile de păcănele, trebuie să vedem dacă se aplică”, a spus și deputatul USR Ovidiu Romulus Paraschivescu.

Cei care accesează harta pot vedea, pentru fiecare localitatate în parte și numărul de săli de jocuri de noroc. Datele sunt cele transmise de Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN).

Ce a schimbat Guvernul

Până la finalul lunii trecute, legea obliga companiile care desfășoară activități din domeniul jocurilor de noroc să obțină o autorizație națională. Printr-o ordonanță de urgență adoptată în 24 februarie, Guvernul a introdus, pe lângă autorizația națională, obligativitatea unei autorizații de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea.

De atunci, mai mulți primari, cum ar fi cei din Brăila, Ploiești, Slatina, Iași, au anunțat că vor interzice jocurile de noroc la ei în oraș.

Măsurile vin în contextul în care Camera Deputaților urmează să decidă, ca for decizional, dacă aprobă sau nu două legi privitoare la jocurile de noroc. Una dintre propuneri crește vârsta de la care cineva poate intra în cazinouri de la 18 la 21 de ani și cea de-a doua interzice afișarea oricărei reclame la pariuri în intervalul orar 6:00-24:00. Cele două legi au trecut luna trecută de Senat.