Harvey Weinstein, spitalizat cu Covid şi dublă pneumonie

Producătorul de la Hollywood căzut în dizgraţie Harvey Weinstein a fost mutat într-un spital-închisoare din New York suferind de mai multe afecţiuni, inclusiv Covid şi dublă pneumonie, relatează News.ro citând BBC.

Harvey Weinstein, în vârstă de 72 de ani, a fost testat recent pozitiv la coronavirus. El are deja diabet, hipertensiune arterială, stenoză spinală şi lichid la inimă şi plămâni.

Weinstein a fost încarcerat pentru 23 de ani la New York în 2020 pentru violarea şi agresarea sexuală a unei foste asistente şi a unei actriţe. Un juriu a constatat că acesta a agresat-o sexual pe fosta asistentă de producţie Miriam Haley în 2006 şi a violat-o pe actriţa aspirantă Jessica Mann în 2013. Curtea de apel a oraşului a anulat însă condamnarea în aprilie, considerând că Weinstein nu a avut parte de un proces echitabil. Cu toate acestea, mogulul lumii filmului a rămas în închisoare la New York, în aşteptarea rejudecării procesului la sfârşitul acestui an.

Într-un proces separat, el a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru viol, în California, sentinţă împotriva căreia face apel.

„Era obişnuit să bea şampanie şi să mănânce caviar, acum mănâncă la cantină”

Înregistrările Departamentului de Corecţie al oraşului New York au arătat joi că Weinstein se afla la secţia pentru deţinuţi a spitalului Bellevue, unde a fost tratat de mai multe ori de la condamnarea sa.

Potrivit CBS News, el a fost supus unei proceduri cardiace la Bellevue pentru a-i deschide o arteră blocată la scurt timp după condamnarea sa.

El a fost dus din nou la spital în aprilie. Arthur Aidala, avocatul său, a declarat la acea vreme că Weinstein era „obişnuit să bea şampanie şi să mănânce caviar, iar acum mănâncă la cantină şi plăteşte pentru chipsuri şi pentru bomboane M&M”.

„Mintal, este bine. Este brici. Dar din punct de vedere fizic, a cedat de ani de zile”, a spus avocatul.

Procuratura din Manhattan a declarat recent că intenţionează să îl pună sub acuzare pe Weinstein pentru agresiuni sexuale violente în plus faţă de cele pentru care a fost judecat, după ce mai multe femei au fost de acord să depună mărturie.

Condamnarea cofondatorului Miramax a reprezentat o piatră de hotar pentru mişcarea #MeToo, în cadrul căreia femeile au acuzat sute de bărbaţi din divertisment, mass-media, politică şi alte domenii de comportament sexual inadecvat.