Hemangiom hepatic gigant, operat cu succes la Spitalul Regina Maria Brașov. Dr. Decebal Fodor: „Oricât de pricepute ar fi mâinile care operează, fără cele care se roagă nu sunt nimic!”

Hemangiomul hepatic este cea mai frecventă tumoră hepatică benignă, găsită de obicei întâmplător în timpul investigațiilor radiologice. Se estimează că apare la 5 până la 20% din populație și este mai frecvent observat la femei decât la bărbați (raport 5:1).

Daniela Istrate a descoperit la o ecografie de rutină că are o astfel de formațiune pe ficat. „Principalul risc era de rupere a hemangiomului. O hemoragie din hemangiom i-ar fi fost fatală pacientei”, ne-a explicat dr. Decebal Fodor, medic specialist chirurgie generală, cu competențe în chirurgia hepato-pancreato-biliară, la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgul s-a încumetat să-i scoată pacientei hemangiomul, care ajunsese la peste 20 cm, și care mai avea și raporturi cu diferite structuri vasculare mari ce aduceau riscuri suplimentare.

Hemangioamele hepatice variază de la câțiva milimetri până la 20 cm. Au fost definite ca fiind mari dacă au diametru mai mare de 4–5 cm. În ultimii ani, mai multe studii definesc gigant hemangiomele de peste 10 cm.

„Am început să mă impacientez când medicii mi-au spus: să nu vă loviți, că hemangiomul e un mănunchi de vase de sânge, care dacă se sparge, faceți hemoragie”

Daniela Istrate trăia cu o formațiune tumorală, foarte bine vascularizată (o multitudine de vase adunate la un loc) care din cauza dimensiunii mari a ajuns să deformeze tegumentul, fiind deja vizibilă prin piele. Dacă l-a început nu o deranja și nu avea simptome, după o vreme simțea o jenă la nivel abdominal. În plus, medicii la care s-a dus au avertizat-o să aibă grijă să nu se lovească fiindcă se poate sparge hemangiomul.

Dr. Decebal Fodor, medic specialist chirurgie generală, în timpul unei consultații

,,Am început să mă impacientez când medicii mi-au spus: să nu vă loviți, că hemangiomul e un mănunchi de vase de sânge, care dacă se sparge, faceți hemoragie. Până vine salvarea… și când vine nu mai are ce face”, a povestit femeia care avea 60 de ani, când a aflat de ce suferă. A fost la mai mulți medici și toți i-au spus că trebuie să se opereze.

„Poți să trăiești cu hemangiomul, dacă are sub 10 cm și nici nu se intervine chirurgical. Dar dacă aceste formațiuni cresc peste 10 cm, ceea ce este destul de rar, și deranjează, atunci se intervine chirurgical, așa mi s-a spus de către medici. Primul chirurg la care am fost mi-a zis că m-ar opera clasic, dar este riscant să nu se spargă. La următorul la care m-am dus, a zis că ar face robotizat, dar e cam mare hemangiomul și nu m-a convins”, își amintește Daniela, care, la îndemnul fratelui ei ce fusese operat pentru o problemă dificilă de dr. Decebal Fodor și fusese foarte mulțumit de rezultat, a decis să-și încerce norocul și la acest medic și s-a programat la Spitalul Regina Maria Brașov.

Fiecare caz vine cu provocări diferite

Hemangiomul provine dintr-o malformație vasculară și chiar dacă mai rar, acesta poate provoca afecțiuni care pun viața în pericol. În cazul doamnei Istrate însăși prezența acestuia reprezenta un risc, mai ales că în timp crescuse de la 7 cm la 20cm. Literatura medicală menționează că progresia tumorii este observată în mai puțin de 40% din cazuri.

,,Nu știu dacă a fost cel mai mare hemangiom operat, dar cu siguranță a fost printre cele mai dificile”, a mărturisit chirurgul Decebal Fodor, care a explicat că, pe lângă dimensiunea hemangiomului (peste 20 cm), mai erau raporturile cu diferite structuri vasculare mari care aduceau riscuri suplimentare.

Primul contact al medicului cu chirurgia hepatică avansată (transplant hepatic, rezecții hepatice majore) a fost în 2006, în cadrul unei burse la Institutul de Chirurgie și Transplant al Universității Semmelweis din Budapesta. Ulterior, la invitația profesorului Laszlo Kobori, au urmat stagii anuale în Ungaria, fiind parte activă a echipei de transplant.

Dr. Fodor a participat în calitate de chirurg asistent la peste 150 cazuri de transplant hepatic, la peste 460 cazuri transplant renal și la mii de operații în sfera chirurgiei oncologice, atât chirurgia hepato-pancreato-biliară cât și colo-rectală, toate în centrul de la Budapesta, un centru acreditat UEMS, recunoscut pentru instruirea specialiștilor în chirurgia oncologică și transplant.

„Pe baza imaginilor și a reconstrucțiilor 3D, s-a constatat că hemangiomul înglobează vena hepatică stângă (una dintre cele 3 vene care colectează sângele din ficat și se varsă în venă cava inferioară). Chirurgia hepatică este o chirurgie cu risc mare de sângerare, datorită friabilității ficatului. Controlul vascular intraoperator este absolut necesar. Consultându-mă cu profesorul Kobori, am stabilit că varianta clasică aduce cele mai puține riscuri pentru pacientă (dar și în acest caz existau suficiente riscuri). Emoția în acest caz a fost cum reușim să finalizăm rezecția astfel încât să putem ligatura venă hepatică stângă (aceasta era înglobată în hemangiom). Controlul vascular a fost elementul care a pus echipa anestezico-chirurgicală la grea încercare”, ne-a detaliat dr. Decebal Fodor.

,,N-am avut nicio frică, am fost convinsă că se va rezolva și că trebuie să o fac”

La prima întâlnire dintre medic și pacientă, după ce chirurgul i-a explicat femeii ce înseamnă hemangiomul, care sunt provocările și care sunt următorii pași ce trebuie făcuți, aceasta a spus că dorește să fie operată cât se poate de repede.

,,Medicul mi-a insuflat o mare încredere. Și acum mă minunez cum de am fost așa. De obicei, dacă merg la dentist, am o teamă. De data aceasta n-am avut nicio frică, am fost convinsă că se va rezolva și că trebuie să o fac”, a povestit Daniela Istrate.

Când discută cu pacienții în cabinet, chirurgul se poartă ca și cum ar fi cineva drag în fața sa. Le explică ce înseamnă boala lor, ce complicații pot să apară, care sunt etapele pentru un diagnostic cât mai clar, ce poate face medicul pentru ei.

„Din primul moment am avut impresia că își cunoaște foarte bine boala, o înțelege și nu privește această «cruce» ca pe o povară. Nici un moment nu am simțit-o deznădăjduită, am simțit că este conștientă de gravitatea diagnosticului, dar are încredere că totul va fi bine”.

Operație complexă, fără incidente și cu sângerare minimă

Dr. Decebal Fodor, alături de echipa de la Spitalul Regina Maria Brașov, în timpul unei intervenții chirurgicale

Intervenția chirurgicală a durat 4 ore, dar s-a mai adăugat timpul necesar pentru pregătirea pacientei. Echipa anestezică a luat toate măsurile necesare pentru a asigura tot confortul de care era nevoie într-o intervenție chirurgicală majoră.

Intervenția în sine a fost foarte lină, totul a decurs cursiv, fără incidente, sângerare minimă.

„Hemangiomul depășea segmentele II și III și afecta o parte din segmentul IV, astfel încât a fost nevoie să ne concentrăm și pe vascularizatia restanță pentru segmentul IV, exista riscul să devascularizăm acest segment și să devină nefuncțional. Punctul critic l-a reprezentat ultimul pas când am ajuns în vecinătatea vărsării venei hepatice stângi în vena cava inferioară. Am reușit să finalizăm rezecția fără pierderi sanguine semnificative (sângerarea în timpul rezecției a fost mai mică de 300 ml, volumul de sânge din hemangiom fiind mai mare decât a pierdut în urma rezecției)”, a mai spus chirurgul.

Volumul hemangiomului a fost de 20x18x15 cm, astfel chirurgul a fost nevoit să scoată și o parte din ficat, dar acest organ se regenerează.

„N-am avut nicio durere după operație, deși am avut o tăietură foarte mare, sub formă de pălărie pe abdomen. Îi mulțumesc domnului doctor și bunului Dumnezeu pentru tot. Cineva acolo sus m-a iubit foarte tare”, ne-a mai spus femeia care s-a recuperat foarte repede.

Încă din ziua operației a început mobilizarea precoce, reluarea alimentației, inițial cu lichide, ulterior și cu alimente solide. „Pe lângă efortul echipei care s-a ocupat de îngrijirea pacientei a contribuit la recuperarea atât de bună, energia și dorința acesteia. Din primul moment și până la externare am văzut o luptătoare”, ne-a mai spus chirurgul.

Un semn special de recunoștință

„Este printre puținii doctori care ne știe pe nume pe noi, pacienții, este un om deosebit de cald și priceput și calm. Eu îl recomand la toată lumea”, a afirmat femeia, care în semn de recunoștință a rugat-o pe prietena băiatului ei să-i facă o gravură în creion, o replică după celebra capodoperă „Mâini în rugăciune”, pictată de Albrecht Dürer.

,,Acele mâini sunt mâinile domnului doctor, sunt și mâinile mele care se roagă pentru el. În altă parte n-aș fi reușit, nu mi-ar fi reușit această operație fără domnul dr. Decebal Fodor. Pentru mine, mâinile chirurgului sunt mâini de aur”, a punctat pacienta care la controlul de 1 an de zile postoperator, a constatat cu bucurie că gravura de la ea era în cabinetul medicului, pusă la loc de cinste.

Daniela Istrate se simte excelent după intervenția chirurgicală făcută la Brașov

Chirurgul crede în Dumnezeu și a rămas extrem de impresionat când Daniela Istrate i-a dăruit gravura.

„În meseria noastră suntem puși în situații când înțelegem diferit ce înseamnă clipa. Pe lângă ceea ce am învățat acasă, experiența din spital mi-a întărit convingerea că peste toți și toate este Atotputernicul Dumnezeu. Unul din mentorii mei îmi spunea că nu ai cum să faci chirurgie mare și să nu crezi în Dumnezeu. Aceeași convingere am întâlnit-o la toți marii chirurgi cu care țin legătura, oricât am fi noi de buni, este cineva deasupra noastră. Chiar povesteam recent că atunci când pacientul are credință parcă altfel merge operația, indiferent cât ar fi de grea”, spune dr. Decebal Fodor.

Referindu-se la gravura primită, a precizat că ,,este ceva ce nu pot descrie în cuvinte, o păstrez în cabinet, la loc special, lângă icoana Părintelui Justin Pârvu. M-a impresionat că este făcută de cineva din familia doamnei special pentru mine. Până la urmă vorbim de simbolistica foarte importantă în munca noastră de chirurgi, oricât de pricepute ar fi mâinile care operează, fără cele care se roagă nu sunt nimic. Sunt un chirurg norocos pentru că știu că multă lume se roagă pentru mine și o simt în fiecare clipă”, ne-a mai mărturisit chirurgul.

Mâinile vizibile și invizibile care salvează vieți

Plecând de gluma care circulă prin popor, care este diferența între Dumnezeu și un chirurg și anume aceea că Dumnezeu nu se crede chirurg, medicul Fodor consideră că cea mai mare ispită pentru un chirurg este atunci când începe să creadă că tot ce a realizat e exclusiv meritul lui.

Extrem de modest, deși ar avea cazuistică stufoasă cu care să se laude, dr. Decebal Fodor preferă să vorbească despre pacient și echipa cu care a lucrat.

,,Așa cum în rugăciune este nevoie de două mâini și reușita unei operații necesită o muncă de echipă, punerea împreună a multor mâini care nu sunt întotdeauna vizibile”, a precizat chirurgul.

Colegii cu care a făcut echipă în rezolvarea cazului doamnei Istrate au fost dr. Paul Silviu Biriș, medic primar radiologie – imagistică medicală, cu competențe RMN și dr. Luminița Cîmpeanu medic primar ATI – șef secție și director medical al Spitalului Regina Maria Brașov.

,,Hemangiomul pacientei se încadrează în acele hemangioame pe care le descoperim destul de rar, ținând cont de dimensiune, ocupa aproape ½ din volumul hepatic total. În general, hemagioamele sunt destul de ușor de diagnosticat prin ecografie, computer tomograf sau rezonanță magnetică, dar cele gigant ca și în cazul pacientei noastre pot fi confundate de către imagist cu o tumoră malignă necesitând examinări de calitate, o analiză mai amănunțită a imaginilor și posibil combinarea celor două investigații imagistice CT/RMN”, a spus dr. Paul Biriș (FOTO).

Medicul a mărturisit că niciodată un pacient cu acest tip de patologie mai aparte nu intră pe masa de operație până când nu oferă colegului chirurg toate detaliile în ceea ce privește raporturile anatomice ale tumorii cu structurile vasculare de vecinătate și orice alt aspect necesar pentru o intervenție reușită, fără complicații sau surprize intraoperatorii.

,,Dacă înaintea operației hemangiomul ocupa în totalitate segmentele II și III ale ficatului cu efect compresiv asupra segmentului IV, postoperator pacienta a rămas cu suficient țesut hepatic necesar unei vieți normale și funcționării în parametrii optimi a organismului”, a declarat medicul radiolog.

Dr. Luminița Cîmpeanu, șefa secției ATI, își amintește că până la operația propriu zisă au avut loc mai multe ședințe de lucru cu echipa chirurgicală coordonată de dr. Decebal Fodor în care s-au discutat strategia chirurgicală și anestezică, s-au punctat pașilor și posibilele momente critice intraoperatorii astfel încât să înțeleagă toți cei implicați- chirurg și anestezist- care e modalitatea în care trebuie să colaboreze la acest caz.

,,A fost o operație dificilă cu durata de aproximativ 5 ore, fără complicații intraoperatorii și o evoluție postoperatorie impecabilă sub terapia intensivă aplicată în următoarele 72 de ore. În Terapie Intesivă, o echipă dedicată de medici, asistenți și personal de îngrijire au aplicat pe lângă monitorizarea atentă generală și metode moderne de nursing respirator, mobilizare activă supravegheată, nutriție conform principiilor ERAS (recuperare rapida postoperatorie), controlul durerii postoperatorii, profilaxia tuturor complicațiilor. Ca și concluzie, o atentă evaluare și pregătire preoperatorie a pacientei urmată de buna comunicare în sala de operație între echipele chirurgicală și anestezică precum și coordonarea în echipă a îngrijirii perioperatorii au condus la rezultatul favorabil al acestei intervenții complexe”, este de părere dr. Luminița Cîmpeanu (FOTO).

Atât la Târgu Mureș, cât și în celelalte centre în care s-a format chirurgul, a învățat că reușita se datorează unei colaborări între toți cei implicați.

„Am învățat de la mentorii mei că în chirurgie oricât ai face nu este niciodată de ajuns, scopul nostru este să urmărim extraordinarul și să nu acceptăm nimic mai puțin. Indiferent de afecțiune, pacientul are nevoie să știe că se poate baza pe expertiza ta și că ești acolo să îl ajuți”, este de părere dr. Decebal Fodor.

Articol susținut de Regina Maria