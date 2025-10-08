Ilie Bolojan, reacție după ce CCR a validat două dintre legile asumate de Guvern / Premierul nu a făcut nicio referire la legea pensiilor magistraților, amânată din nou

Ilie Bolojan, la sedința Parlamentului în care s-au supus la vot moțiunile de cenzură pentru demiterea guvernului condus de el, 7 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a salutat miercuri seară deciziile Curții Constituționale a României (CCR) prin care au fost declarate constituționale două dintre legile pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament – cea privind guvernanța corporativă și cea privind reforma în sănătate. Prim-ministrul nu a făcut însă nicio referire la proiectul de lege privind pensiile magistraților, asupra căruia CCR a amânat o decizie pentru 20 octombrie.

„Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat și reforma sistemului de sănătate, pentru care Guvernul României și-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme.

Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităților autofinanțate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate. Cele trei legi menționate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizații și să stabilim indicatori de performanță în companiile de stat, să tăiem salariile excesive și sinecurile din autoritățile publice autofinanțate și să aducem eficiență sporită în sănătatea publică”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, „avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public și oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează”.



„Nu e ușor să schimbi tipare greșite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi facem eforturi pentru a îndrepta lucrurile”, a punctat premierul.

Curtea Constituțională amână a doua oară decizia pe pensiile magistraților

CCR a amânat pentru 20 octombrie o decizie privind legea Guvernului Bolojan care modifică sistemul de pensii ale magistraților.

Pentru aceeași dată a fost amânată și o decizie asupra proiectului de lege care include noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor.

Decizia de amânare pe modificările aduse pensiilor magistraților este justificată prin faptul că judecătorul raportor pe acest dosar, președinta CCR Simina Tănăsescu, nu a depus încă concluziile, iar termenul pentru a le depune a expirat luni, potrivit surselor HotNews, care au discutat sub condiția confidențialității, datorită sensibilității subiectului.

Proiectul de lege privind guvernanța corporativă a fost declarat constituțional miercuri de către CCR, care a respins sesizările AUT, POT și SOS.

De asemenea, au fost respinse sesizările și pentru proiectul de lege privind reforma în sănătate. Și această lege a fost declarată constituțională, astfel că merge la promulgare la președintele NicușorDan.

În ședința din urmă cu două săptămâni, CCR a dat undă verde unui singur proiect din cele cinci, cel privind modificările aduse la ASF, ANCOM și ANRE. Atunci, CCR a respins sesizările formulate pentru această lege de către opoziție, iar între timp legea a și intrat în vigoare, după ce a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.