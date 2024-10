Impactul crosului Sun Challenge 2024: 8.500 de euro strânși pentru un loc de joacă din materiale sustenabile în Parcul Natural Văcărești

Pe 6 octombrie 2024, Parcul Natural Văcărești a găzduit cea de-a șasea ediție a Sun Challenge, eveniment organizat de Sun Plaza, care îmbină pasiunea pentru alergare cu grija pentru mediu. Peste 350 de alergători s-au înscris la competiția desfășurată pe traseele de 5, 10 și 20 km, contribuind la strângerea a 8.500 de euro din taxele de înscriere. Fondurile vor fi folosite pentru amenajarea unui loc de joacă din materiale sustenabile, în Parcul Natural Văcărești

Competiția a recompensat performanțele sportive ale alergătorilor cu 54 de premii, constând în vouchere, produse și servicii, în valoare totală de 60.000 lei, acordate locurilor 1, 2 și 3 de la fiecare categorie de vârstă. Iar câștigătorii locurilor 1, 2 și 3 General Open, masculin și feminin, au primit premii în valoare de 5.600 de lei.

La cursa de 5km au participat 117 alergători, iar câștigătorii au fost Andrei Livezeanu (masculin) si Andreea Cohut (feminin). Din cei aproape 150 de participanți la cursa de 10km, învingători au ieșit Alexandru Corneschi (masculin) și Andreea Ionescu (feminin), iar la 20km Silviu Stoica (masculin) și Maria Magdalena Veliscu (feminin) au ieșit în fruntea celor 65 de înscriși.

În plus, toți participanții, indiferent de locul ocupat în clasament, au avut ocazia să participe la o tombolă specială cu 25 de premii cu produse în valoare cumulată de 7.000 de lei.

Anul acesta, ambasadorii evenimentului au fost Gianina van Groningen, campioană mondială și olimpică la canotaj, Alexandru Corneschi, unul dintre cei mai rapizi maratoniști români, și jurnalistul Lucian Mîndruță.

Evenimentul Sun Challenge 2024 desfășurat în Parcul Natural Văcărești, organizat de Sun Plaza, nu este doar o competiție de alergare, ci reprezintă un angajament continuu de a sprijini comunitatea și de a proteja flora și fauna din inima Capitalei. Evenimentul contribuie an de an la susținerea ecosistemului din Parcul Natural Văcărești. Printre proiectele susținute la edițiile anterioare ale crosului Sun Challenge, se numără construirea unei maternități pentru țestoase, inițierea unui program de conservare a vidrelor, crearea unui traseu permanent de alergare de 10km și construirea unor adăposturi plutitoare pentru păsările și țestoasele din parc. În fiecare an, Sun Challenge își propune să joace un rol esențial în conservarea naturii locale și să aibă un impact pozitiv asupra comunității.

Partenerii care au susținut Sun Challenge 2024 sunt: Administrația Parcului Natural Văcărești, Asociația Parcul Natural Văcărești, Bebe Tei, Carrefour, Cupio, Decimas, Douglas, Flormar,

Fresh 0.0, Gerovital, Gold Nutrition, Heidi, Leroy Merlin, Oshee, Pepsico, Sabon, Samplia, Sesderma, Tazz, Trek, World Class, Yves Rocher, Alergăm de plăcere și Digi FM.

Despre Sun Plaza

Inaugurat în 2010, Sun Plaza este centrul comercial dominant din zona de sud a Bucureștiului, având o suprafață construită de 208.000 mp. Centrul comercial cuprinde patru etaje, două destinate exclusiv cumpărăturilor, un spațiu de relaxare și o parcare subterană cu 2.000 de locuri. În anul 2018, Sun Plaza a finalizat cel mai amplu proces de reconfigurare și extindere din piața de retail din România, cu modificări la nivel de design și adăugarea unei aripi noi. În 2019 a fost modernizat food court-ul și reamenajată o parte din terasa exterioară. Centrul comercial este deținut de către CPI Property Group și administrat de către CBRE România.

Despre CPIPG

CPI Property Group este unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa. Cu un portofoliu de proprietăţi a cărui valoare depăşeşte 21 miliarde de euro, CPIPG deține proprietăţi premium de birouri în principalele capitale din Europa Centrală și de Est: Praga, Berlin, Viena, Bucureşti și Budapesta. Grupul deține, de asemenea, proprietăți de retail în Europa Centrală și de Est, precum și hoteluri, unități rezidențiale şi terenuri.

Despre Parcul Natural Văcărești

Parcul Natural Văcărești este prima arie protejată urbană a țării și cel mai mare spațiu verde al Capitalei, situat la doar 5 km de centru. Aici au fost identificate aproximativ 170 de specii de păsări, o parte dintre ele fiind specii protejate. În ultimii 25 ani, s-a format un ecosistem umed cu întinderi de mlaștini, ochiuri de apă, stufăriș, crânguri de sălcii, cuiburi de plopi, perdelele de trestie și stuf. Acestea constituie habitatul a numeroase specii de păsări de apă, dar și al multor specii de insecte, reptile, amfibieni și mamifere. Parcul Natural Văcărești este o poveste de succes a naturii care și-a recâștigat drepturile, chi ar în mijlocul celei mai mari aglomerări urbane din țară. Ecosistemul Văcărești este viabil, prezentând toate elementele lanțului trofic.

