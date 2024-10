„În Constituţie nu este interzis să mergi la Ambasada Rusiei”. Augustin Zegrean spune că va fi complicat pentru CCR să-și motiveze decizia în cazul Șoșoacă

Fostul judecător al Curții Constituționale (CCR) Augustin Zegrean a declarat duminică, referitor la cazul Dianei Șoșoacă, că este prima dată când la CCR se dă o astfel de decizie privind respingerea unei candidaturi şi că „va fi destul de complicat să motiveze Curtea decizia pe aşa de puţine texte constituţionale, pentru că ei nu au ce căuta în altă parte”, citează News.ro.

„Este prima dată când se dă o astfel de decizie. S-au mai dat decizii de respingere a candidaturii, dar au fost date de BEC, au fost contestate la Curte şi CCR a menţinut hotărârea BEC-ului. De data aceasta, a trecut de BEC şi Curtea a spus că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege”, a spus fostul judecător, la Digi24, despre decizia CCR de respingere a candidaturii Dianei Şoşoacă.

„Legea ce spune? Pentru a candida trebuie să îndeplineşti condiţiile prevăzute la articolul 37 din Constituţie. Va fi destul de complicat să motiveze Curtea decizia pe aşa de puţine texte constituţionale, pentru că ei nu au ce căuta în altă parte”, a mai spus Zegrean.

„Dacă nu fost condamnată…”

Despre acuzaţiile care i s-au adus în contestaţie, că prin acţiunile sale politice ar pune în pericol ordinea instituţională în România, ca motiv pentru respingerea candidaturii, fostul judecător a spus: „Dacă nu fost condamnată pentru ele, nu”.

Zegrean a precizat că trebuia să existe nişte hotărâri judecătoreşti prin care să se constate că Diana Şoşoacă a încălcat Constituţia.

„Faptul că i se reproşează că merge la Ambasada Rusiei, atunci toţi cei care merg la Ambasadă ar trebui să aibă interdicţia asta. (…) În Constituţia României nu este interzis să mergi la Ambasada Rusiei şi nici în alte legi din România”, a explicat Zegrean.

Despre posibilitatea ca CCR să fi primit informaţii de la servicii, August Zegrean a infirmat acest lucru: „Eu am fost 9 ani acolo şi nu am primit niciodată nicio informare de la niciun serviciu secret. Ba din contră, nu ne-au dat, când am cerut, anumite instituţii”, a ţinut el să menţioneze.

Judecătorii CCR au invalidat sâmbătă decizia Biroului Electoral Central privind candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Curtea a admis, astfel, două contestaţii privind candidatura Dianei Şoşoacă. Decizia Curții Constituționale este obligatorie, iar Șoșoacă nu mai are nicio cale de atac.