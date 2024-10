Candidatura Dianei Șoșoacă, respinsă de Biroul Electoral. Argumentele BEC / Șoșoacă, scoasă din cursa prezidențială fără cale de atac: „Luptăm până la capăt”

Biroul Electoral Central i-a respins Dianei Șoșoacă, duminică seară, candidatura depusă din nou după ce Curtea Constituțională a scos-o din competiția pentru alegerile prezidențiale.

Inițial, HotNews.ro a publicat informația citând surse din instituție. În jurul orei 22.00, BEC a anunțat oficial că a respins candidatura Dianei Șoșoacă drept inadmisibilă.

Argumentele BEC pentru respingerea candidaturii Dianei Șoșoacă

Ce spune Biroul Electoral, care inițial i-a admis candidatura lui Șoșoacă:

„Art. 1 – Respinge ca inadmisibilă înregistrarea dosarului de candidatură al doamnei Diana Iovanovici-Şoşoacă, propusă de Partidul S.O.S. România la alegerile pentru preşedintele României din anul 2024, având nr. 24CAN/BEC/P.R.2024/05.10.2024.

Art. 2 – Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central. Cu drept de contestaţie la Curtea Constituţională în termen de 24 de ore de la momentul afişării prezentei decizii”.

Biroul Electoral Central mai spune că noua solicitare a Dianei Iovanovici-Şoşoacă de înregistrare a candidaturii la funcţia de preşedinte al României a fost depusă fără a fi însoțită de listă de susținători, documentele fiind aceleași depuse inițial, în 3 octombrie:

„Constatând că, la data de 05.10.2024, ora 23,50, doamna Diana Iovanovici-Şoşoacă a depus la BEC o propunere de candidatură pentru funcţia de preşedinte al României, înregistrată sub nr. 24CAN/BEC/P.R.2024/05.10.2024, fără a fi însoţită de listă de susţinători şi nici de un semn electoral, observând că propunerea de candidatură şi actele prevăzute la art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depuse la data de 05.10.2024 sunt aceleaşi cu cele depuse iniţial, la data de 03.10.2024, şi înregistrate sub nr. 7CAN/BEC/P.R.2024/03.10.2024, fără a avea elemente de noutate, BEC a respins ca inadmisibilă solicitarea”.

„Luptăm până la capăt”

Diana Șoșoacă a reacționat la scurt timp, printr-un mesaj postat pe Facebook, în care susține că „AUR=PSD=UDMR”, iar „USR și PNL joacă teatru”.

Europarlamentarul Diana Șoșoacă, președinta SOS România, și-a depus din nou candidatura pentru alegerile prezidențiale la Biroul Electoral Central, sâmbătă seară, cu zece minute înainte de expirarea termenului.

„Diana Şoşoacă şi-a depus din nou candidatura sâmbătă, la 23.50. Termenul de depunere a candidaturilor a expirat azi-noapte, la ora 24.00, iar dânsa a depus la 23.50, deci în termen. Nu a mai depus semnăturile, a depus dosarul de candidatură fără semnături”, declara președintele BEC, Toni Greblă, pentru Agerpres.

Candidații la alegerile prezidențiale și-au putut depune candidaturile până în 5 octombrie, la ora 24.00. După judecarea unor eventuale contestații la Curtea Constituțională, candidaturile rămân definitive pe 10 octombrie.

Judecătorii CCR au invalidat sâmbătă decizia Biroului Electoral Central privind candidatura Dianei Șoșoacă la alegerile prezidențiale. Curtea a admis, astfel, două contestaţii privind candidatura Dianei Şoşoacă. Ea acuză că scoaterea sa din cursă s-a făcut „în folosul liderului AUR, George Simion, care are astfel șanse mai mari să intre în turul al doilea, iar Marcel Ciolacu ar avea un adversar mai accesibil în finala prezidențială”. Diana Șoșoacă nu mai are nicio cale de atac.

Decizia Curții Constituționale este obligatorie, iar Diana Șoșoacă nu are nicio cale de atac.

„Ordinul a venit de la Marcel Ciolacu și de serviciile secrete române. Nu se poate face contestație”, a acuzat Șoșoacă.

„Americanii, evreii au complotat și au fraudat alegerile din România înainte de a începe. Din acest moment începe o dictatură. Domnii de la CCR au spus că trebuie să i se dea o lecție Dianei Șoșoacă și să îi tacă gura. Din acest moment nu îmi va mai tăcea gura niciodată (…) Huo, nenorociților, sunteți niște trădători. Oameni buni, ieșiți în stradă, e dictatură”, a continuat Diana Șoșoacă.

Ea a susținut că scoaterea sa din cursă s-a făcut în folosul președintelui AUR, George Simion, care are astfel șanse mai mari să intre în turul II, caz în care Marcel Ciolacu ar avea un adversar mai accesibil în finala prezidențială.

Mai mulți lideri politici, între care Elena Lasconi și Nicolae Ciucă, au acuzat că în spatele deciziei se află PSD.

CITEȘTE ȘI: