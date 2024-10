„Inacceptabil”. Șeful ONU, criticat pentru participarea la summitul BRICS din Rusia

Estonia şi Lituania au criticat participarea secretarului general al ONU, Antonio Guterres, la summitul naţiunilor industriale emergente găzduit în aceste zile de Rusia.

Summitul BRICS reuneşte Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de Sud, grupul iniţial de membri de la care provine abrevierea alianţei. Membrilor iniţiali li s-au alăturat în acest an Iran, Egipt, Etiopia şi Emiratele Arabe Unite, notează agențiile DPA și Agerpres.

Prin participarea la summitul BRICS găzduit de Rusia, Guterres „oferă o victorie propagandistică clară regimului (preşedintelui rus Vladimir) Putin”, a declarat miercuri ministrul estonian de externe Margus Tsahkna într-o postare pe reţeaua X.

„Nu ar trebui să se revină la afaceri cu un agresor care poartă un război sângeros în Ucraina şi încalcă flagrant Carta ONU”, a apreciat şeful diplomaţiei estoniene.

Omologul său lituanian Gabrielius Landsbergis a scris „inacceptabil” într-o reacţie la o postare a Ministerului ucrainean de Externe care anunţa vizita secretarului general al ONU la summitul BRICS din Kazan, oraş rusesc pe malurile Volgăi.

UN Secretary General António Guterres enjoys loaf and chak-chak at the BRICS summit in Kazan As NEXTA reported earlier, the Ukrainian Foreign Ministry condemned #Guterres for visiting the #BRICS summit in #Russia . The #UN Secretary General's office responded that the… pic.twitter.com/FMr4Ws4glp

UN Secretary General Antonio Guterres is having a good time at the BRICS summit in Kazan



Only yesterday the #UN said that because of the #Russian invasion, the population of #Ukraine has decreased by 10 million people, including those who left and killed in the war, and already… pic.twitter.com/ud0I9lpnzU