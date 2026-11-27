România a comandat încă 66 de vehicule blindate de luptă Lynx de la compania germană Rheinmetall, în cadrul contractului-cadru atribuit în luna mai 2026. Valoarea noii comenzi este de aproximativ 738 de milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis vineri de producătorul german. Astfel, numărul total al vehiculelor Lynx contractate de România ajunge la 298.

Ministerul Apărării Naționale a activat această nouă comandă în baza contractului-cadru încheiat în luna mai, când România comandase deja primul lot de 232 de vehicule.

Cele 298 de vehicule KF-41 Lynx sunt finanțate prin SAFE. Cele 66 de vehicule cumpărate suplimentar față de primele 232 vin ca urmare a renunțării, în luna mai, a unei comenzi pentru transportoare blidnate Piranha V, considerate la acel moment prea scumpe de către MApN.

Livrările celor 66 de vehicule suplimentare vor începe în 2028 și sunt programate să fie finalizate până în 2030, potrivit Rheinmetall.

Ce tipuri de vehicule va primi Armata Română

Cea mai mare parte a flotei Lynx comandate de România va fi formată din vehicule de luptă ale infanteriei. Contractul include însă și alte configurații, respectiv transportoare blindate pentru mortiere, vehicule destinate posturilor de comandă și vehicule pentru evacuare medicală.

Lynx este o familie de vehicule blindate de luptă pe șenile, dezvoltată de Rheinmetall, destinată operațiunilor militare moderne, anunță compania.

Contracte de 5,7 miliarde de euro cu Rheinmetall

Noua comandă face parte din pachetul de contracte în valoare totală de 5,7 miliarde de euro atribuit companiei germane de România în mai 2026, prin programul european Security Action for Europe (SAFE).

Pachetul include, pe lângă cele 298 de vehicule Lynx, sisteme de apărare antiaeriană Skyranger, muniție de calibru mediu și construcția a patru nave: două nave de patrulare offshore și două nave pentru intervenții și sprijin pentru scafandri.

Contractele au fost atribuite la 29 mai 2026 de Direcția Generală pentru Armamente și au fost prezentate de Rheinmetall drept cel mai mare pachet de comenzi internaționale din istoria recentă a companiei.

Cum s-a ajuns la comanda suplimentară de 66 de blindate Lynx

Pe 2 iunie 2026, la două zile după expirarea termenului de semnare a achizițiilor desfășurate prin SAFE, MApN anunța că nu a mai semnat contractul pentru achiziția a 139 de transportoare blindate 8×8 Piranha 5 produse la Uzina Mecanică București.

Ministrul Apărării spunea atunci că programul „nu a putut fi aprobat” pentru că firma constructoare a venit cu o ultimă ofertă în care prețul era „aproape dublu față de valoarea aprobată de Parlament”.

Miruță a spus că banii care ar fi mers pe contractul Piranha au fost relocați pe ultima sută de metri către alt contract, cel cu Rheinmetall, pentru suplimentarea comenzii de blindate Lynx.

„Cei 831 de milioane de euro care erau asignați proiectului Piranha 5, acești bani nu au fost pierduți. Au fost redistribuiți pentru a cumpăra încă de acum tranșa a doua de mașini de luptă ale infanteriei, pe care inițial o calculasem să o cumpărăm în viitor, la un preț probabil mai mare atunci”, a explicat Radu Miruță, la acel moment ministru al Apărării.

El spunea că oferta primită pentru un transportor Piranha ajungea la aproape 10 milioane de euro, iar aprobarea primită în Parlament pentru acel program de achiziție ajungea până la 6 milioane de euro.

Astfel, banii alocați inițial pentru contractul Piranha 5, circa 831 de milioane de euro, au fost mutați către achiziția de MLI Lynx de la Rheinmetall.

Inițial programul SAFE al Armatei prevedea o sumă de 2,6 miliarde de euro pentru 232 de mașini de luptă a infanteriei KF-41 Lynx produse la Mediaș, cu o aprobare din Partea Parlamentului ca ulterior programului SAFE să mai fie achiziționate alte 66 de blindate Lynx pentru încă 740 de milioane de euro, bani care ar fi provenit exclusiv de la buget.

Rheinmetall promite investiții de sute de milioane de euro în România

Pentru realizarea contractelor, grupul german anunță că va investi câteva sute de milioane de euro în România și că va extinde capacitățile de producție existente.

Potrivit companiei, o parte importantă din valoarea adăugată va fi generată în România, iar în rețeaua de producție vor fi integrate peste 200 de companii subcontractoare. Rheinmetall estimează că proiectele vor genera mii de noi locuri de muncă și vor presupune un transfer important de tehnologie.

Grupul german este deja prezent pe piața românească prin Rheinmetall Automecanica, companie cu sediul la Mediaș.

În luna mai, Mihai Jurca, fost șef al cancelariei prim-ministrului și coordonatorul grupului de lucru interinstituțional pentru implementarea planului SAFE, declara că peste 50% din producție se va realiza în România sau în colaborare cu firme locale.

Conform informațiilor din prezentarea MApN în Parlament, blindatele KF-41 Lynx vor fi produse parțial în România, cu un grad de localizare a producției de 40% la Automecanica Mediaș.