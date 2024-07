VIDEO Încep Jocurile Olimpice de la Paris – Cine transmite festivitatea de deschidere „unică și grandioasă” de vineri de pe Sena

Au mai rămas puține ore până la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, festivitate care va fi unică în istoria competiției: nu va avea loc pe stadion, ca până acum, ci de-a lungul fluviului Sena, pe o distanță de câțiva kilometri.

În primul rând, organizatorii promit „cel mai mare spectacol al secolului XXI”.

🚨 BEHIND THE SCENES! Dive into the Olympic Games Paris 2024 Opening Ceremony Prep! 🌟✨ Follow the Journey as a Dedicated Team Plans the Athletes' Parade on 100 Boats Along the River Seine. Get Ready for Dua Lipa and the Biggest Stars to Open the Olympics with a Stellar Show… pic.twitter.com/s0n0ypzni2