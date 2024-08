Înmatriculările de mașini electrice au scăzut cu 21% în România. Tot mai multe țări UE înregistrează un declin la acest tip de autoturisme

La șapte luni, înmatriculările de mașini full-electrice la nivelul UE au trecut pe minus față de perioada similară din 2023. Cea mai mare piață a scăzut cu 20%, iar cele mai „abrupte” scăderi au fost de peste 30%, conform datelor ACEA.

În România s-au înmatriculat aproape 6.400 de mașini full-electrice, cu 1.700 mai puține decât în intervalul ianuarie-iulie 2023. La nivelul UE s-au înmatriculat în total 815.000 de mașini electrice, cu 3.000 mai puține decât în perioada similară a anului trecut.

Germania este cea mai mare piață, cu 214.000 de mașini full-electrice înmatriculate, însă a scăzut cu 20%. Pe locul doi este Franța, cu un total de 175.000, și creștere de 13%. Pe locul trei este piața din Belgia, cu aproape 75.000 de mașini și o creștere de 47%.

Cele mai mari creșteri procentuale la mașini full-electrice în acest an au fost în Malta, Ungaria și Danemarca. Două piețe au avut scăderi de peste 30%: Finlanda și Letonia. Dintre piețele mari ale UE, Suedia a avut o scădere puternică în șapte luni: 19%. În zece țări piața electricelor este pe minus.

Marea Britanie a devenit a doua cea mai mare piață europeană pentru mașini full-electrice: 194.000 de vehicule, avans de 10,5%.

La nivelul UE, piața auto a crescut cu 3,9% în primele șapte luni, până la 6,53 milioane de mașini, dintre care 2,29 milioane pe benzină și 837.000 diesel.

La mărci auto, la nivelul UE în piața totală, Volkswagen are 10,8%, Toyota are 7,4%, Skoda are 5,9%, iar Renault are 5,7%. Marca Dacia stă bine, la o cotă de 5%.

Dintre mărcile de volum, Toyota are cea mai mare creștere: 20%, iar Ford a avut cea mai mare scădere: -15%.