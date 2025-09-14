Întrebări fără răspuns despre motivul pentru care a fost ucis Charlie Kirk. Ce se știe din trecutul asasinului

Întrebările legate de motivaţiile lui Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, nu şi-au găsit răspuns. În absenţa unui motiv clar pentru crimă, toată lumea a încercat să adune informaţii despre Robinson şi trecutul său, relatează The Guardian.

Autorităţile americane au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în orașelul Washington, Utah, la graniţa sud-vestică a statului.

Tânărul este student în anul al treilea la un program de ucenicie în domeniul electronic la Dixie Technical College din statul respectiv.

Poze cu arme pe rețelele sociale

Ambii părinţi sunt înregistraţi ca republicani, dar convingerile sale politice personale rămân neclare. Fotografiile, şterse acum de pe reţelele sociale, îl arată pe Robinson şi pe membrii familiei sale pozând cu arme.

„Este foarte clar pentru noi şi pentru anchetatori că aceasta era o persoană profund îndoctrinată cu ideologia de stânga”, a declarat, într-un interviu acordat Wall Street Journal şi publicat sâmbătă, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox.

Cox a citat concluziile anchetei în curs în legătură cu Robinson şi posibilul său motiv, dar nu a furnizat alte detalii despre modul în care oficialii au ajuns la această concluzie.

FBI a refuzat să comenteze informaţiile publicate sâmbătă de Fox News şi The New York Post, două instituţii de presă conservatoare, care au citat surse din cadrul forţelor de ordine potrivit cărora Robinson locuia cu un partener trans – membru al unei comunităţi împotriva căreia Charlie Kirk se mobilizase.

Declarațiile guvernatorului Cox au fost publicate la o zi după ce a ținut un discurs în urma arestării lui Robinson, în care a avut un moment sincer despre identitatea atacatorului ca locuitor al statului Utah.

„Se întâmplă lucruri rele şi, timp de 33 de ore, m-am rugat ca, dacă asta trebuia să se întâmple aici, să nu fie unul dintre noi”, a spus Cox.

„M-am rugat ca cineva să fi venit cu maşina din alt stat, cineva să fi venit din altă ţară. Din păcate, rugăciunea mea nu a fost ascultată aşa cum speram”, a mărturisit guvernatorul.

Furia se duce către un grup politic

După ce identitatea lui Robinson a fost dezvăluită, unii conservatori şi-au atenuat atacurile împotriva presupusului ucigaş al lui Kirk ca individ, dar continuă să-şi manifeste furia faţă de liberali ca grup.

Reprezentanta republicană Nancy Mace din Carolina de Sud a scris miercuri pe Twitter, după uciderea lui Kirk: „Este timpul să reintroducem pedeapsa cu moartea”. Vineri, Mace a spus că Kirk „ar vrea să ne rugăm pentru un individ atât de rău şi pierdut ca Tyler Robinson, ca să-L găsească pe Iisus Hristos”. „Vom încerca să facem acelaşi lucru”, a scris ea.

Ulterior, ea a insistat asupra pedepsei cu moartea, spunând: „Unele crime sunt atât de rele, încât singura pedeapsă justă este pedeapsa cu moartea”.

Discursul lui Cox a fost lăudat în mare măsură pentru că a subliniat unitatea într-un moment de divizare, oferind un contrast puternic cu Donald Trump, care îl considera pe Kirk un aliat apropiat.

„Radicalii de dreapta sunt radicali pentru că nu vor să mai vadă crime”, a spus Trump vineri, la Fox News.

„Radicalii de stânga sunt problema – şi sunt răi, oribili şi abili în politică. Vor bărbaţi în sporturile feminine, vor persoane transgender, vor frontiere deschise. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat acestei ţări”, a comentat el.

Conservatorii s-au agăţat de alte informaţii potrivit cărora cartuşele găsite lângă arma care ar fi fost folosită pentru uciderea lui Kirk aveau pe ele înscrisuri care indicau „ideologia trans”.

„Spre surprinderea nimănui”, a comentat jurnalista Megyn Kelly în emisiunea sa online, la scurt timp după uciderea lui Kirk, „ există un grup anume care ucide americani în numele ideologiei, şi anume activiştii sau persoanele transgender, sau cei care se declară astfel”, a afirmat ea.

Odată ce identitatea lui Robinson a fost dezvăluită, Kelly a speculat că Robinson trebuie să fi devenit radicalizat după ce a mers la facultate.

„Acest copil a devenit radicalizat şi, evident, a avut o cădere psihică. Mă tulbură faptul că pare să provină dintr-o familie iubitoare şi intactă”, a spus Kelly.

„Dacă te uiţi la profilul familiei pe reţelele sociale, pare o familie fericită. Par o mamă iubitoare şi un tată iubitor. Avea doi fraţi mai mici, există multe fotografii de familie cu ei în vacanţă şi cu cine în familie”, a detaliat Kelly.

Ea a remarcat că, deşi autorităţile vor solicita pedeapsa cu moartea, în ultimă instanţă, „radicalizarea” tinerilor care merg la facultate se bazează pe „probleme de sănătate mintală”.