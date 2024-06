INVESTIGAȚIE Cum se împarte cea mai mare investiție IT a Statului între firme suspectate de trucarea unor licitații / „Suntem parteneri sau competitori, după caz”

Servicii publice in cloud, Foto: Nmedia / Dreamstime.com

Cloudul privat guvernamental, cea mai mare investiție IT a statului cu finanțare de peste 560 milioane de euro din PNRR, ar trebui să găzduiască zeci de sisteme IT publice și să furnizeze servicii electronice către populație până la jumătatea anului 2026. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a atribuit deja contracte de aproape 400 de milioane de lei, iar jumătate din bani au fost câștigați de firme investigate acum de Consiliul Concurenței pentru posibila trucare a unor licitații cu echipamente Cisco.

Principalele informații:

Trei instituții sunt responsabile de împărțirea banilor pentru dezvoltarea cloudului privat guvernamental: Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul Român de Informații (SRI).

Cei mai mulți bani sunt pe mâna STS, care trebuie să doteze 4 centre de date în București, Brașov, Sibiu și Timiș cu echipamente și soluții IT&C care vor furniza servicii cloud către instituțiile și autoritățile centrale ale statului român.

STS a precizat pentru HotNews.ro că a demarat până acum 8 licitații, dintre care 6 au fost deja atribuite, iar valoarea contractelor este de aproape 400 milioane de lei. Alte două licitații, una în valoare de peste 500 de milioane de lei, iar alta de aproape 100 milioane de lei, sunt în derulare. Vor urma alte 4 licitații în perioada 2024-2025.

Datele analizate de HotNews.ro arată că 3 firme IT, respectiv Metaminds, Trencadis Corp și Datanet Systems, au câștigat peste jumătate din valoarea contractelor atribuite până acum de STS.

Cele trei firme sunt printre cei mai mari integratori de sisteme IT din sectorul public din România și sunt acum investigate, alături de alte 10 companii, pentru posibila trucare a unor licitații IT cu echipamente Cisco, începând cu anul 2019.

Consiliul Concurenței nu a spus ce proceduri suspectează că ar fi trucate, dar „toate licitațiile de centre de date implică și echipamente Cisco”, spun surse din industrie, fapt întărit și de cerințele unor caiete de sarcini ale unor contracte atribuite de STS.

Mai mult, sunt contracte STS atribuite sau în derulare pentru care aceste firme au concurat separat, în timp ce la altele s-au aliat și au depus oferte în asociere.

Firmele în cauză, contactate de HotNews.ro, neagă orice înțelegeri anticoncurențiale și susțin că în piața IT&C colaborarea și competiția sunt componente esențiale, iar o astfel de practică nu este deloc neobișnuită.

De cealaltă parte, Consiliul Concurenței susține că firmele au dreptul legal de a depune oferte individual sau în asociere cu alți operatori, dar subliniază că va verifica situațiile pentru a stabili dacă restrângerea concurenței determinată de asociere a fost compensată de eficiența ofertei depuse.

Legătura dintre contractele atribuite de STS pentru cloud și investigația Concurenței

Consiliul Concurenței suspectează o posibilă coordonare a prețurilor între Cisco, producătorul american de echipamente IT&C, distribuitorii săi autorizați (Alef, Ingram și Logicom) și alte nouă firme (Metaminds, Trencadis Corp, Arctic Stream, Datanet Systems, Dataware Consulting, Dendrio Solutions, ETA2U, Evotech-IT și Logic Computer) pentru manipularea câștigării unor contracte de achiziții publice cu echipamente Cisco, după cum a scris HotNews.ro în exclusivitate.

Inspecții inopinate au fost făcute la toate aceste firme, după ce judecătorii au primit documente prin care li s-a arătat că sunt indicii că licitațiile publice care implică echipamente Cisco ar fi împărțite între ofertanți având sprijinul furnizorului american, direct sau prin intermediul distribuitorilor autorizați, astfel încât să câștige firmele favorizate. Posibila practică anticoncurenţială ar fi început cel puțin din anul 2019.

Consiliul Concurenței nu a spus ce proceduri suspectează că ar fi trucate din 2019 și până în prezent, dar „toate licitațiile de centre de date implică și echipamente Cisco”, spun surse din industrie, fapt întărit și de cerințele unor caiete de sarcini ale unor contracte atribuite de STS.

HotNews.ro a solicitat STS să spună câte dintre contractele atribuite sau în derulare pentru cloud vizează și livrarea de echipamente Cisco. Până la momentul publicării articolului nu am primit un răspuns. Vom reveni cu răspunsul STS imediat ce îl vom primi.

Firme IT investigate de Concurență au ofertat separat sau împreună pentru contractele STS

Printre câștigătorii licitațiilor STS apar trei firme investigate acum de Consiliul Concurenței: Metaminds, Trencadis Corp și Datanet Systems, care împreună au câștigat contracte în valoare de peste 200 milioane de lei.

Datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), analizate de HotNews.ro, arată cum la unele dintre licitațiile STS unele firme au participat individual, în timp ce la altele s-au aliat și au depus oferte în asociere.



Caz 1: Contract câștigat de Metaminds. Trencadis Corp și Arctic Stream – ofertă în asociere

În luna septembrie 2023, STS a atribuit un acord-cadru de aproape 104 milioane de lei (fără TVA) către firma Metaminds.

La această licitație au mai depus oferte: Datanet Systems (ofertant unic) și asocierea de firme Trencadis Corp și Arctic Stream.

Caz 2: Contracte câștigate de Trencadis Corp în asociere cu Nextgen Software. Arctic Stream a depus ofertă independentă

În decembrie 2023, STS a atribuit o altă licitație pentru achiziția de echipamente, împărțită în 5 loturi. Trencadis Corp în asociere cu Nextgen Software a câștigat loturile 2, 4 și 5. De această dată, Arctic Stream a depus ofertă independentă pentru lotul 4.

Caz 3: Licitație de peste 570 milioane de lei, în derulare. Metaminds și Trencadis Corp – ofertă în asociere

Într-o altă licitatie de peste 570 milioane lei, aflată in derulare, Metaminds si Trencadis Corp au depus ofertă în asociere, desi la alte contracte pe care le-au caștigat de la STS au fost rivali și au candidat separat. La această licitație mai sunt alte 6 oferte, toate de la firme care s-au asociat.

HotNews.ro a contactat oficialii Metaminds, Trencadis Corp și Arctic Stream pe care i-a întrebat cum explică faptul că la anumite contracte câștigate cu STS pentru cloud au ofertat separat, în timp ce în altele s-au asociat și au depus ofertă comună.

„Gândiți-vă la modul în care funcționează un guvern” – Metaminds spune că nu e neobișnuită o astfel de practică

Șeful Metaminds, Andrei Cruceru, susține că o astfel de practică nu este neobișnuită.

„Într-o piață dinamică și complexă, cum este cea a tehnologiei, colaborarea și competiția sunt ambele componente esențiale, iar o astfel de practică nu este deloc neobișnuită. Deciziile luate în cadrul companiei, inclusiv cele de natură comercială, sunt supuse unui sistem strict de guvernanță care este în conformitate cu toate legile și reglementările în vigoare.

Decizia de a colabora cu alți parteneri sau de a participa independent la o licitație ține cont de o multitudine de factori, cum ar fi managementul riscului, capacitatea de livrare și de implementare și accesul la credit furnizor și/sau bancar și au ca scop oferirea celor mai bune soluții pentru beneficiarii finali, cetățenii.

Gândiți-vă la modul în care funcționează un guvern. În anumite proiecte, un minister poate gestiona în mod independent o inițiativă specifică, în timp ce în altele, este nevoie de colaborarea mai multor ministere pentru a aborda proiecte complexe care necesită expertiză diversă.

Similar, în industria IT, asocierea cu alte firme permite combinarea expertizelor și resurselor pentru a răspunde mai bine cerințelor și a livra rezultate de calitate”, a declarat pentru HotNews.ro Andrei Cruceru.

Despre investigația demarată de Consiliul Concurenței, Andrei Cruceru subliniază că firma pe care o conduce este în top trei parteneri ai Cisco, producător de tehnologie care este de asemenea investigat, context în care declară că „este absolut firesc ca și noi să facem parte din această investigație”.

„Suntem deschiși și transparenți în furnizarea tuturor informațiilor necesare și avem încredere că ancheta va confirma respectarea normelor legale și etice de către compania noastră”, declară acesta.

Andrei Cruceru, despre relația cu Asesoft și Sebastian Ghiță

„În ceea ce privește relația mea profesională cu Asesoft și domnul Sebastian Ghiță, doresc să clarific câteva aspecte importante.

Așa cum am menționat anterior și în alte interviuri, după 12 ani petrecuți în companiile HP și IBM, am lucrat timp de doi ani, în perioada aprilie 2013 – mai 2015, pentru una dintre companiile din grupul Asesoft, la fel ca mulți alți profesioniști din industrie.

În timpul colaborării mele cu această companie, precum și după încheierea contractului de muncă, nu am avut nicio interacțiune cu domnul Sebastian Ghiță.

Compania pe care o conduc astăzi este o entitate independentă, condusă cu integritate și transparență de către o echipă de profesioniști dedicați, care nu au nicio legătură de „subordonare” cu Sebastian Ghiță și respingem cu fermitate aceste speculații în lipsa unor dovezi concrete.

Nu suntem sub influența sau controlul niciunei alte entități externe și nu avem nicio legătură cu persoane sau organizații care ar putea influența deciziile noastre strategice sau operaționale”, a mai precizat Andrei Cruceru.

VEZI INTEGRAL – RĂSPUNSURILE METAMINDS CĂTRE HOTNEWS.RO

Cine controlează firma Metaminds

Metaminds a fost înființată de Liviu Uruc și Răzvan Băicoianu la scurt timp după ce DNA a anunțat că a început urmărirea penală împotriva lui Sebastian Ghiță, potrivit site-ului de investigații media Context.ro.

Uruc a fost angajat al România TV, postul fondat de Ghiță. În prezent, firma e deținută de Andrei Cruceru (17%), Giorgia Bordușanu (4%), Metacapital Holding (30%) și Servicebridge Partners (48%). Andrei Cruceru controlează Metacapital Holding, iar Servicebridge este deținută de Cruceru, Metacapital Holding, Rainmakers SRL și Marinescu Marius Ionuț.

Abonată la contracte IT cu statul, Metaminds a avut o cifră de afaceri de peste 240 milioane de lei și un profit net de 7,4 milioane de lei anul trecut, potrivit Termene.ro.

„Suntem fie parteneri, fie competitori, după caz” – patronul Trencadis

Și Marian Murguleț, patronul Trencadis Corp, susține că nu este nimic neobișnuit ca o firmă să depună la anumite licitații o ofertă comună cu un operator care i-a fost concurent pe alte contracte IT.

„Pentru Trencadis nu există firme rivale, doar companii din piața de IT cu care, în funcție de specificațiile/cerințele documentației de atribuire din fiecare licitație, suntem fie parteneri, fie competitori, după caz. Și aici nu vorbim doar de STS, ci de orice licitație organizată de orice autoritate contractantă.

Avem exemple de notorietate în care am contestat atribuirea nelegală a unor contracte la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), împotriva anumitor autorități contractante și a companiilor cu care eram competitori, punctual la acea licitație, iar ulterior am depus în același consorțiu oferte comune la alte proceduri de achiziție publică”, a declarat pentru HotNews.ro Marian Murguleț.



Murguleț: Nu există nicio legătură între licitația câștigată de Trencadis la STS și investigația Consiliului Concurenței

„Asta pentru că singurul contract câștigat de Trencadis la STS pentru Cloud-ul guvernamental este cel de securitate cibernetică pe care îl implementăm împreună cu partenerul nostru Nextgen Software, și anume „Soluții și produse TIC Cloud intern (echipamente de procesare, stocare, backup, rețea și conectică, soluție Cloud IaaS, soluție Cloud PaaS), inclusiv servicii de instalare, configurare, punere în funcţiune, operaționalizare, integrare la nivel de servicii și instruire” pentru realizarea proiectului „Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” (CN1061909). Mai mult, în acest proiect nu există livrare de produse CISCO”, a declarat acesta.

Acesta subliniază că „Trencadis este unul dintre cei mai mari integratori de IT&C din sectorul public din România cu multe implementări reușite de sisteme informatice integrate (aplicații software, licențe și infrastructură hardware) care pentru servicii de instalare hardware apelează întotdeauna la parteneri specializați”.

„Focusul Trencadis este așadar pe crearea unor sisteme informatice integrate, nu pe livrarea de hardware. Ca să particularizez, pentru componentele de infrastructură CISCO, Trencadis apelează întotdeauna la parteneri care au specializări în domeniu, precum Metaminds, Arctic Stream, Datanet etc.”, a spus Murguleț.

Trencadis respinge de asemenea ideea că ar fi participat la înțelegeri anticoncurențiale și spune că a pus la dispoziția Consiliului Concurenței toate informațiile solicitate.



VEZI INTEGRAL – RĂSPUNSURILE TRENCADIS CĂTRE HOTNEWS.RO

Trencadis a implementat la Consiliul Concurenței un sistem IT care ar trebui să depisteze inclusiv licitațiile trucate

Marian Murguleț a scris miercuri, 19 iunie, pe LinkedIn, că firma Trencadis a semnat cu Consiliul Concurenței un contract de mentenanță și suport tehnic pentru platforma Big Data.

Rolul principal al Platformei Big Data (proiect implementat de Trencadis în perioada 2020 – 2021) este de a oferi Consiliului Concurenţei un instrument care să asiste procesul investigativ, inclusiv pentru identificarea unor licitații trucate ori acțiuni de tip cartel.

Cine controlează Trencadis Corp

Trencadis Corp este deținută integral de Marian Murguleț, după ce la finele lunii mai 2024 a cumpărat acțiunile deținute de omul de afaceri Frank Timiș, prin First Investment Holding, potrivit Profit.ro.

Murguleț a preluat conducerea Trencadis în martie 2022 și a intrat în acționariatul companiei un an mai târziu, în mai 2023. Marian Murguleț a activat peste 24 de ani atât în sectorul public cât și în cel privat (Siveco, S&T), dintre care peste 14 ani în domeniul IT – inclusiv un an și jumătate ca deținător al portofoliului de CIO al Guvernului României (secretar de stat pentru tehnologia informației la nivelul întregii administrații publice centrale).

Istoria Trencadis Corp a început însă în anul 2007, firma fiind fondată de Radu Negulescu, unul dintre tinerii care au lucrat la campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2014 în urma cărora a câștigat Klaus Iohannis.

După acest moment, Trencadis Corp a avut o ascensiune rapidă, ajungând în topul firmelor cu cea mai rapidă creștere a afacerilor Deloitte Technology Fast 50 Central Europe, loc deținut anterior de Teamnet (fosta firmă a lui Sebastian Ghiță).

În trecut, în firmă au mai fost acționari și Carlo Robert Burci (fiul lui Cristian Burci) și Mihaela Moldovan, iar din 2019 a devenit acționar și omul de afaceri Frank Timiș, prin firma First Investments Holdings Ltd, înregistrată în Insulele Cayman, potrivit Profit.ro.

Contactați de HotNews.ro cu aceleași întrebări, oficialii Arctic Stream au precizat că nu pot comenta, având în vedere faptul că „aceasta se referă la o investigație a autorității de concurență aflată în derulare” și au dat asigurări că „Arctic Stream a acționat și acționează în conformitate cu toate prevederile legale, inclusiv cele de concurență”.

Oficialii DataNet Systems au comunicat că: „întrebările transmise fac referire la o investigație a Consiliului Concurenței aflată în derulare, motiv pentru care dorim să respectăm procedurile în curs, fără a oferi informații suplimentare”.

Consiliul Concurenței spune că va verifica toate licitațiile cu echipamente Cisco

De cealaltă parte, Consiliul Concurenței a precizat pentru HotNews.ro că firmele au dreptul legal de a depune oferte individual sau în asociere cu alți operatori, dar subliniază că va verifica situațiile pentru a stabili dacă restrângerea concurenței determinată de asociere a fost compensată de eficiența ofertei depuse.

„În cadrul investigației derulate de Consiliul Concurenței pe piața comercializării echipamentelor IT&C din România, vor fi avute în vedere toate procedurile de achiziție publică având ca obiect comercializarea echipamentelor de tehnologia informației şi comunicaţii furnizate de către Cisco Systems Romania SRL.

Legislația în domeniul achizițiilor publice prevede dreptul companiilor de a depune oferte individual sau în asociere cu alți operatori.

În cadrul investigației, vor fi analizate inclusiv situațiile în care firmele concurente se asociază, deși ar fi putut participa cu oferte individuale.

Se va evalua, astfel, dacă restrângerea concurenței determinată de asociere a fost compensată de eficiența ofertei depuse, adică dacă asocierea aduce un beneficiu autorităților contractante printr-un preț mai scăzut sau o calitate mai bună a produselor furnizate sau a serviciilor prestate”, a precizat pentru HotNews.ro Consiliul Concurenței.

STS a atribuit contracte de aproape 400 milioane de lei pentru cloud

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a transmis anterior, la solicitarea HotNews.ro, situația contractelor atribuite sau în derulare pentru realizarea cloudului guvernamental.

STS trebuie să realizeze componenta internă a cloudului privat guvernamental prin:

amenajarea a două centre de date principale și a două centre de date secundare, de nivel Tier III/IV by design;

dotarea centrelor de date cu produse și soluții TIC (echipamente de procesare, stocare, backup, rețea și conectică, soluție Cloud IaaS, soluție Cloud PaaS, soluții de administrare și dezvoltare);

dotarea centrelor de date cu echipamente, licențe și soluții specializate necesare pentru securitatea cibernetică la nivel IaaS și PaaS;

asigurarea infrastructurii hardware și software necesare pentru asigurarea comunicațiilor și interconectării celor patru centre de date.

STS arată că a demarat până acum 8 proceduri de achiziție, din care a finalizat 6, iar valoarea acordurilor cadru încheiate cu firmele câștigătoare depășește 387,3 milioane de lei (fără TVA).