Iranul acuză SUA că vor să îi împartă teritoriul: „Planul lor este clar”

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, a acuzat luni Statele Unite că încearcă să preia controlul asupra resurselor petroliere ale Iranului și să împartă țara, după ce un influent senator american a vorbit despre banii pe care Washington îi va câștiga în urma operațiunii militare purtate alături de Israel, relatează Al Jazeera.

„Planul lor este clar, inițiativa lor este cât se poate de evidentă – urmăresc să dezmembreze țara noastră pentru a intra ilegal în posesia bogățiilor noastre petroliere”, a acuzat Baghaei într-o conferință de presă susținută după ce Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, în locul tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în rolul de nou lider suprem al țării.

„Obiectivul lor este să ne încalce suveranitatea, să ne înfrângă poporul și să ne submineze umanitatea”, a adăugat purtătorul de cuvânt de la Teheran, din comentariile sale nefiind întru totul clar dacă se referă doar la SUA, sau și la Israel. El a acuzat cele două țări că „au încălcat toate normele și practicile internaționale”, prin atacul concertat pe care l-au declanșat împotriva Iranului în data de 28 februarie.

Un aliat al lui Trump a promis că războiul împotriva Iranului își merită banii

Comentariile sale au venit după ce senatorul american Lindsey Graham, un republican cunoscut pentru pozițiile sale de „șoim” în materie de politică externă, a descris banii cheltuiți de SUA pentru a da jos regimul de la Teheran drept o „investiție bună”.

„Când acest regim va cădea, vom avea un nou Orient Mijlociu, iar noi vom face o grămadă de bani”, a declarat Graham, un susținător de lungă durată al unei intervenții împotriva Iranului, într-un interviu acordat duminică postului Fox News.

Graham a adăugat că atacurile americano-israeliene asupra Iranului se vor intensifica și mai mult în următoarele două săptămâni și că SUA „îi va bombarda pe acești oameni de îi ia naiba”.

„Nimeni nu va mai amenința [Statele Unite] în Strâmtoarea Hormuz”, a mai spus senatorul republican în condițiile în care prețul la petrol a explodat luni dimineața.

Graham, aliat al lui Trump și unul dintre cei mai vocali susținători din Congresul american ai Israelului, a făcut și o paralelă cu intervenția militară a SUA din Venezuela, care l-a înlăturat de la putere pe președintele Nicolas Maduro și l-a adus în SUA pentru a fi deferit justiției americane.

„Venezuela și Iranul dețin 31% din rezervele mondiale de petrol. Vom avea un parteneriat cu 31% din rezervele cunoscute. Acesta este coșmarul Chinei. Este o investiție bună”, a spus Graham.