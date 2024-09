VIDEO Israelul atacă ținte Houthi din Yemen. Explozii puternice în portul Al Hudaydah

Israelul a lansat duminică atacuri asupra țintelor Houthi din Yemen, după ce militanții Houthi au tras cu rachete asupra Israelului în ultimele două zile. Zeci de avioane au fost mobilizate în atac, relatează Reuters.

Armata israeliană a declarat într-un comunicat că zeci de avioane, inclusiv avioane de luptă, au atacat centrale electrice și un port maritim din porturile Ras Isa și Al Hudaydah.

În timp ce Israelul a mai lovit Yemenul ca răspuns la atacurile cu drone și rachete, acesta pare să fi fost cel mai mare raid israelian asupra Yemenului, care a implicat un număr mare de avioane și a lovit până la 10 ținte.



Imaginile de la Al Hudaydah arată părți ale orașului acoperite cu un strat masiv de praf, iar explozii uriașe se vă de la distanță, relatează The Guardian.

Atacurile au provocat pene de curent în majoritatea părților orașului portuar Al Hudaydah, au spus locuitorii.

More footage from the alleged Israeli strike on Hodeidah pic.twitter.com/w4XinIGBxc