Israelul îl compară pe Erdogan cu Saddam Hussein și îi amintește ce soartă a avut fostul dictator irakian

Ministrul israelian al externelor Israel Katz i-a răspuns luni președintelui turc Recep Erdogan, comparându-l pe acesta cu fostul dictator Saddam Hussein după ce liderul de la Ankara a amenințat cu o posibilă intervenție militară împotriva Israelului, relatează The Times of Israel.

„Erdogan urmează calea pe care a urmat-o Saddam Hussein și amenință să atace Israelul. El ar trebui să își amintească ce s-a întâmplat acolo și cum s-a sfârșit aia”, a scris Katz într-un mesaj transmis pe „X”, fosta rețea de socializare Twitter.

Saddam Hussein, care a condus irakul cu o mână de fier timp de peste două decenii, a fost executat prin spânzurare în 2006, după ce a fost condamnat la moartea de justiția irakiană după invazia SUA care i-a dat jos regimul dictatorial cu 3 ani înainte.

Comentariile de luni ale șefului diplomației israeliene vin după ce Erdogan a ameninţat duminică Israelul cu intervenţia militară, citând acţiuni anterioare ale Turiciei în Nagorno-Karabah şi Libia.

„La fel cum am intrat în Karabah, la fel cum am intrat în Libia, am putea face asemănător cu ei”, a spus Erdogan la un eveniment al Partidului Justiţiei şi Dezvoltării (AKP) la Rize, referindu-se la Israel.

Erdogan a amintit de conflictul din Nagorno-Karabah în condițiile în care Turcia a sprijinit Azerbaidjanul cu drone şi alte echipamente militare, fără să intervină însă direct împotriva Armeniei.

Ankara sprijină, de asemenea, guvernul recunoscut internaţional din Libia cu echipament şi personal militar.

Tensiuni între Israel și Turcia din cauza comentariilor lui Erdogan

Turcia a denunțat în termeni duri asaltul israelian asupra Fâșiei Gaza și Erdogan a declarat de mai multe ori că Hamas nu este o organizație teroristă, ci o „mișcare de rezistență” față de ocupația israeliană. În schimb, în noiembrie anul trecut Erdogan a calificat Israelul ca fiind un „stat terorist”.

El l-a atacat în termeni furioși pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, despre care a spus că este un criminal de război și „măcelarul Gazei”. În decembrie anul trecut el a acuzat că țările occidentale sunt complice la crimele de război pe care le comite Israelul în Fâșia Gaza și că Netanyahu nu este cu nimic mai bun decât Hitler.

„Obișnuiau să-l vorbească de rău pe Hitler. Cu ce sunteți diferiți de Hitler? Ne vor face să îi simțim dorul lui Hitler. Este ceea ce face acest Netanyahu mai prejos decât ceea ce a făcut Hitler? Nu este”, a spus Erdogan.

„Este mai bogat decât Hitler, primește sprijin din Occident. Tot felul de sprijin vine din Statele Unite. Și ce au făcut ei cu tot acest sprijin? Au ucis peste 20.000 de locuitori din Gaza”, a spus el, cu referire la bilanțul de victime din Gaza vehiculat la momentul respectiv.

Mai devreme, în cursul lunii iulie, Erdogan a acuzat în premieră Statele Unite că sunt complice la ceea ce el descrie drept crimele de război comise de Israel în Fâșia Gaza.

Relațiile diplomatice dintre Israel și Turcia s-au prăbușit după declanșarea asaltului israelian împotriva Hamas în Fâșia Gaza.