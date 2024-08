Jeremy Clarkson, May și Hammond pun capăt colaborării după 22 de ani, cu o ultimă aventură – VIDEO

Prezentatorii TV britanici Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May vor porni într-o ultimă aventură cu ultimul episod al emisiunii lor auto „The Grand Tour”, pe care mulți fani o consideră succesoarea de drept a „Top Gear”, care i-a reunit pe cei 3 în urmă cu 22 de ani, relatează Variety.

Amazon Prime Video a dezvăluit că The Grand Tour: One for the Road, marele final al emisiunii cu cei 3 care a avut premiera în 2016, va fi lansat pe 13 septembrie în cele peste 240 de țări în care este prezentă platforma de streaming a companiei fondate de Jeff Bezos.

„În ultima lor aventură, Jeremy Clarkson, Richard Hammond și James May ignoră instrucțiunile Domnului Wilman și se îndreaptă spre Zimbabwe în cele 3 mașini pe care și-au dorit mereu să le dețină, o Lancia Montecarlo, o Ford Capri 3.0 și o Triumph Stag, pentru un roadtrip uimitor cu peisaje frumoase și uneori provocatoare, ducând la un final emoționant pe o insulă straniu de familiară”, notează descrierea oficială publicată de Prime Video pentru episod.

Prime Video a lansat acum și un trailer „teaser” pentru marele final al emisiunii, publicat pe contul său de YouTube:

Jeremy Clarkson a confirmat în noiembrie anul trecut informațiile apărute inițial în presa de specialitate potrivit cărora The Grand Tour nu va mai avea parte de un nou sezon, dar Prime Video a dezvăluit abia acum când se va încheia oficial emisiunea.

„A fost o zi plină. Gata cu Grand Tour după anul viitor dar [vor fi] mult mai multe din Ferma lui Clarkson”, a scris el pe Instagram în data de 30 noiembrie, referindu-se la cealaltă emisiune a sa de pe Amazon Prime.

Clarkson, May și Hammond au început să lucreze împreună la „Top Gear” în 2002

Jeremy Clarkson a dezvăluit într-un interviu acordat The London Times în luna ianuarie motivele pentru care The Grand Tour se va încheia, afirmând că rigorile fizice pentru realizarea unei astfel de emisiuni sunt prea mari la vârsta sa, dar mai ales că a ajuns la concluzia că a făcut tot ce era de făcut în domeniul emisiunilor auto.

El a declarat pentru The Times că realizarea unei astfel de emisiuni „este extrem de solicitantă fizic, mai ales când ești ieșit din formă și gras și bătrân, ceea ce eu sunt”.

Clarkson a spus de asemenea că simte că a făcut „tot ce poți face cu o mașină” alături de Hammond și May, prezentatorii cu care a început să lucreze la BBC pentru emisiunea Top Gear în 2002.

„Am condus mașini la înălțimi mai mari decât oricine altcineva și mai la nord decât oricine altcineva. Am făcut tot ce poți face cu o mașină. Când aveam ședințe pentru a discuta ce să facem în continuare oamenii pur și simplu ridicau din umeri”, a afirmat el.

Jeremy Clarkson a reiterat că nu este un fan al mașinilor electrice

El a mai relatat că James May crede că, dimpotrivă, „nu a existat niciodată o perioadă mai interesantă” pentru domeniul auto. „Probabil are dreptate dar eu nu cred că iese o emisiune TV interesantă din asta”, a explicat Clarkson.

„O mașină electrică nu este cu nimic diferită de o ladă frigorifică sau un cuptor cu microunde. Nu există farmec sau entuziasm”, a conchis el în stilul caracteristic.

The Grand Tour a avut premiera la un an după ce Clarkson a fost concediat de BBC și ceilalți doi prezentatori ai Top Gear au renunțat și ei la emisiune în semn de solidaritate cu colegul lor. Emisiunea produsă pentru platforma de streaming a preluat în mare parte formatul consacrat al Top Gear, în timp ce emisiunea de la BBC a continuat cu o echipă nouă de prezentatori.

Emisiunea Top Gear originală a avut premiera încă din 1971 și a fost difuzată încontinuu de atunci, Clarkson alăturându-se echipei de producători în 1988.

Însă ea a fost transformată dintr-o emisiune de nișă cunoscută publicului britanic în una recunoscută la nivel internațional abia după schimbarea formatului în 2002, când James May și Richard Hammond i s-au alăturat lui Clarkson ca prezentatori.

Deloc surprinzător, mulți fani din întreaga lume au continuat emisiunea The Grand Tour succesoarea de drept a Top Gear, deși aceasta este difuzată în continuare de BBC cu alți prezentatori. În Marea Britanie însă Top Gear continuă să fie populară, chiar dacă ratingurile au scăzut după plecarea celor 3.