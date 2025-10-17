John Bolton, fost consilier al lui Donald Trump, a fost pus sub acuzare. Al treilea adversar politic important care este vizat penal în ultimele săptămâni

Un juriu federal l-a pus sub acuzare joi pe fostul consilier pentru securitate naţională John Bolton, a anunţat un oficial de rang înalt al Departamentului de Justiţie al SUA. Bolton a fost pus sub acuzare la tribunalul federal din Maryland, unde locuieşte şi unde procurorii au investigat dacă a păstrat în mod necorespunzător materiale clasificate după plecarea sa cu scandal de la Casa Albă în prima administraţie Trump.

Bolton este a treia persoană proeminentă care a fost pusă sub acuzare la nivel federal în ultima lună, după ce preşedintele Donald Trump a cerut urmărirea penală a acestor persoane pe care le consideră inamicii săi personali. Ceilalţi doi adversari politici ai lui Trump care au fost acuzaţi în ultimele săptămâni sunt fostul director al FBI, James Comey, şi procurorul general al statului New York, Letitia James, relatează NBC News şi Reuters și News.ro.

FBI a efectuat percheziţii la domiciliul lui John Bolton din Maryland şi la biroul său din Washington, D.C. în luna august, căutând dovezi ale unor posibile încălcări ale Legii spionajului, care incriminează sustragerea, păstrarea sau transmiterea de documente privind apărarea naţională, potrivit mandatelor de percheziţie depuse la tribunalul federal.

Avocatul lui Bolton, Abbe Lowell, a susţinut că fostul diplomat a gestionat documentele în mod corespunzător.

Trump, care şi-a construit campania prezidenţială pe baza promisiunii de răzbunare, după ce s-a confruntat cu o serie de probleme legale odată cu încheierea primului său mandat la Casa Albă în 2021, a ignorat normele vechi de zeci de ani menite să ferească de presiuni politice autorităţile federale de aplicare a legii. În ultimele luni, el a făcut presiuni pe faţă asupra Departamentului de Justiţie al procurorului general Pam Bondi, cerându-i să formuleze acuzaţii împotriva adversarilor săi şi chiar a îndepărtat un procuror pe care îl considera prea lent în acest sens.

Bolton a fost ambasadorul la ONU, precum şi consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Trump, înainte de a deveni unul dintre cei mai vocali critici ai preşedintelui. El l-a descris pe Trump ca fiind nepotrivit pentru funcţia de preşedinte într-o carte de memorii publicată anul trecut.

Acuzaţiile împotriva lui Bolton vin la scurt timp după ce Departamentul de Justiţie l-a pus sub acuzare pe fostul director al FBI, James Comey, care a investigat campania prezidenţială a lui Trump din 2016, şi pe procurorul general al statului New York, Letitia James, care a intentat anterior un proces civil pentru fraudă împotriva lui Trump şi a companiei imobiliare a familiei sale.

Comey, pe care Trump l-a concediat în 2017, este acuzat de declaraţii false în faţa Congresului şi de obstrucţionarea Congresului. El a pledat nevinovat.

James este acuzată de fraudă bancară şi de declaraţii false către o instituţie financiară. Ea a negat acuzaţiile şi urmează să compară în faţa curţii federale la sfârşitul acestei luni.

Ce a găsit FBI în locuința lui Bolton

Din casa din Maryland a lui John Bolton, agenţii FBI au confiscat două telefoane mobile, documente din dosare etichetate „Trump I-IV” şi un dosar etichetat „Declaraţii şi reflecţii privind atacurile aliate”, potrivit documentelor judiciare.

De asemenea, au găsit în biroul său din Washington D.C documente etichetate „confidenţial”, inclusiv documente care făceau referire la arme de distrugere în masă, misiunea SUA la Naţiunile Unite şi alte materiale legate de comunicările strategice ale guvernului SUA, conform documentelor judiciare.

Documentele judiciare arată, de asemenea, că o entitate străină a piratat contul de e-mail al lui Bolton, deşi detaliile pirateriei nu sunt publice.

Avocatul lui John Bolton a declarat anterior că documentele confiscate de FBI erau documente obişnuite pe care un fost oficial guvernamental le putea deţine.

Trump însuşi a fost anterior acuzat de încălcarea Legii spionajului pentru că ar fi transportat documente clasificate la casa sa din Florida după ce a părăsit Casa Albă în 2021 şi a refuzat cererile repetate ale guvernului de a le returna. Trump a pledat nevinovat, iar cazul a fost clasat după ce a câştigat alegerile în noiembrie 2024.

Cazul împotriva lui Bolton este condus de procuratura federală din Maryland. Această instituţie îl anchetează separat pe senatorul democrat Adam Schiff din California, critic de lungă durată al lui Trump, pentru o posibilă fraudă ipotecară. Schiff a negat acuzaţiile şi nu a fost inculpat.

O carte problematică pentru Trump

Bolton a scris o carte în 2020, „The Room Where It Happened” (Camera în care s-a întâmplat), care relatează perioada tumultoasă în care a fost consilierul pentru securitate naţională al lui Trump. Cartea din 2020 a devenit problematică pentru Trump înainte chiar de a fi lansată, în timpul primei sale proceduri de destituire.

Cazul a implicat acuzaţii că preşedintele a reţinut ajutorul militar acordat Ucrainei pentru a o forţa să anunţe o anchetă asupra lui Biden şi a fiului său Hunter. Bolton a afirmat în carte că Trump i-a spus în mod explicit că acesta era motivul pentru care reţinea ajutorul, afirmaţie negată de Trump.

Trump a fost achitat în procesul său din Senat şi a cerut ca Bolton să fie urmărit penal după publicarea cărţii sale. „A divulgat cantităţi uriaşe de informaţii clasificate şi confidenţial. Este ilegal şi se pedepseşte cu închisoarea”, a declarat Trump pentru Fox News într-un interviu acordat la acea vreme.

Bolton a negat că cartea conţinea informaţii clasificate.

Documentele judiciare legate de mandatul de percheziţie arată că FBI-ul îl investiga pe Bolton de ani de zile. Potrivit cererii, agenţii l-au interogat de opt ori între octombrie 2020 şi iunie 2025, la biroul său.