Kash Patel, cel propus de Trump pentru a conduce FBI, a primit bani de la un cineast rus care a promovat opinii antioccidentale și are legături cu Kremlinul (Washington Post)

Kash Patel, candidatul preşedintelui Donald Trump pentru funcţia de director al FBI, a fost plătit cu 25.000 de dolari anul trecut de o companie de film deţinută de un cetăţean rus care are şi cetăţenia americană şi care a produs programe de promovare a teoriilor conspiraţioniste despre „statul paralel” şi a unor opinii antioccidentale avansate de Kremlin, potrivit unor documente, între care declaraţia financiară pe care Patel a prezentat-o ca parte a procesului său de confirmare, relatează ziarul american The Washington Post, citat de News.ro.

Documentele obţinute de The Washington Post arată că Patel a primit banii de la Global Tree Pictures, o companie din Los Angeles condusă de Igor Lopatonok. Acesta este un regizor ale cărui proiecte anterioare includ o campanie de influenţă pro-rusă care a primit bani dintr-un fond creat de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Plata către Patel a venit în momentul în care acesta a participat la un documentar produs de Lopatonok, care îl prezintă pe Patel şi pe alţi membri ai primei administraţii Trump drept victime ale unei conspiraţii ce „a distrus vieţile celor care l-au susţinut pe Donald Trump în încercarea de a-l înlătura din funcţie pe preşedintele ales în mod democratic”.

Legături sulfuroase

Serialul în şase părţi, intitulat „All the President’s Men: The Conspiracy Against Trump” (Toţi oamenii preşedintelui: Conspiraţia împotriva lui Trump), a fost difuzat în noiembrie pe reţeaua online a controversatului Tucker Carlson, fostul jurnalist de la Fox News care a mers la Moscova de două ori anul trecut pentru a-i intervieva pe Vladimir Putin şi respectiv pe ministrul de externe Serghei Lavrov. Într-o secvenţă din serial, Patel promite să „închidă sediul FBI şi să îl deschidă ca muzeu al ”.

Plata primită de Patel figurează ca „onorariu” într-un raport de informare financiară prezentat Biroului de etică guvernamentală al SUA, o agenţie însărcinată cu examinarea informaţiilor financiare despre persoanele care trebuie confirmate de Senat pentru a ocupa funcţii în cadrul ramurii executive.

Kash Patel s-a remarcat în timpul primului mandat al lui Trump ca membru combativ în Comisia de Informaţii a Camerei Reprezentanţilor, care a jucat un rol-cheie în eforturile republicanilor de a discredita investigaţiile privind legăturile lui Trump cu Rusia. Într-un lung interviu din documentarul „All The President’s Men”, Patel denigrează evaluările serviciilor de informaţii americane potrivit cărora Rusia a intervenit în campania prezidenţială din 2016 pentru a favoriza candidatura lui Trump.

Patel continuă să descrie Rusia şi China drept „adversari dinamici” ai SUA, dar afirmă că Moscova nu se numără printre „adevăraţii duşmani” ai Statelor Unite, o denumire pe care a aplicat-o în schimb Iranului, grupurilor teroriste, inclusiv al-Qaida, şi traficanţilor de narcotice.

Printre ceilalţi participanţi la documentar se numără fostul consilier de campanie al lui Trump, Steve Bannon, fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani şi fostul consilier pentru securitate naţională Michael Flynn, care a demisionat la începutul anului 2017 după ce a făcut declaraţii false despre discuţii ale sale cu ambasadorul rus la Washington.

Documentele depuse ca parte a procedurii de faliment a fostului avocat al lui Trump, Rudy Giuliani, arată că Global Tree Pictures a lui Lopatonok a oferit companiei lui Giuliani, Giuliani Communications, 100.000 de dolari în două tranşe pentru a fi un interlocutor în serialul documentar.

Patel ar putea deveni șeful FBI săptămâna viitoare

Detaliile din jurul plăţii către Patel, despre care nu s-a ştiut nimic până acum, se adaugă îndoielilor pe care le au aleşii democraţi şi mulţi experţi recunoscuţi în securitate naţională cu privire la nominalizarea acestuia pentru conducerea FBI. Dacă Patel va fi confirmat, agenţia responsabilă cu apărarea împotriva operaţiunilor de spionaj ruseşti din interiorul Statelor Unite ar fi condusă de o persoană care, cu câteva luni înainte, a luat bani de la un aliat aparent al Kremlinului, comentează The Washington Post.

Votul de confirmare în Comisia juridică a Senatului ar urma să aibă loc joia viitoare, potrivit purtătoarei sale de cuvânt. Votul, care fusese planificat săptămâna aceasta, a fost amânat până săptămâna viitoare din cauza obiecţiilor ridicate de unii membri democraţi ai comisiei. Democraţii s-au opus nominalizării lui Patel, descriindu-l drept un extremist cu o experienţă de conducere redusă, care ar folosi FBI-ul pentru a se răzbuna pe persoanele pe care el şi Trump le consideră adversari.

În calitate de director al FBI, Patel ar deţine una dintre cele mai înalte poziţii într-o administraţie care a semnalat potenţiale inversări ale politicii SUA faţă de Rusia. Trump a pus sub semnul întrebării sprijinul acordat de SUA Ucrainei, pe fondul îngrijorării oficialilor americani şi europeni că ar putea încerca să pună capăt războiului în condiţii favorabile Moscovei. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a acţionat şi ea rapid pentru a desfiinţa o unitate specială înfiinţată în timpul administraţiei Biden pentru a pune în aplicare sancţiunile împotriva Rusiei şi pentru a urmări încălcările de către oligarhii pro-Putin, notează The Washington Post.

Citește și VIDEO Candidatul propus de Donald Trump pentru șefia FBI cere o anchetă privind ajutoarele date Ucrainei. De ce îl critică pe Zelenski

În documentele sale depuse în vederea confirmării, Patel a descris activitatea sa de consultanţă pentru diverşi clienţi, inclusiv compania media a lui Trump şi Ambasada Qatarului, şi scrierea de cărţi. Patel susţine că a renunţat deja la unele dintre activităţile sale şi că va înceta alte activităţi în timpul mandatului de director al FBI, angajându-se totodată să renunţe la acţiunile sale în companii precum Apple, Eli Lilly, Palantir şi Meta, compania mamă a Facebook şi Instagram.

Cine este Igor Lopatonok

În ceea ce-l priveşte, regizorul Igor Lopatonok, originar din Ucraina, care s-a mutat din Rusia la Los Angeles în 2008, nu şi-a cerut scuze pentru poziţia pro-rusă a proiectelor sale. Într-un interviu acordat anul trecut, Lopatonok a recunoscut că este acuzat că ar fi „un agent rus, un agent al Kremlinului, etc.” din cauza unghiurilor pro-ruse ale filmelor sale. „Nu-mi pasă, pentru că eu cred că oamenii din lume trebuie să aibă o viziune alternativă faţă de naraţiunea presei mainstream”, a spus el.

Lopatonok a călătorit la Moscova de cel puţin trei ori între 2012 şi 2014, potrivit postărilor sale de pe reţelele de socializare, şi a criticat public protestele din 2014 de la Kiev, care l-au înlăturat pe preşedintele pro-Kremlin al ţării. În luna octombrie a aceluiaşi an, Lopatonok a lansat „Maidan Massacre” (Masacrul de pe Maidan), un film în care a încercat să contrazică constatările larg răspândite potrivit cărora forţele pro-ruse şi mercenarii au fost în spatele uciderii a zeci de activişti antiguvernamentali în timpul protestelor.

În 2019, Lopatonok şi un partener al său au lansat un alt documentar, „Revealing Ukraine” (Dezvăluind Ucraina), care a aderat la punctele de vedere ale Kremlinului. La premiera acestuia în Italia, Lopatonok a apărut pe covorul roşu cu Viktor Medvedciuk, un fost deputat ucrainean bogat şi aliat recunoscut al lui Putin, care apare în film. Medvedciuk a fost ulterior acuzat de trădare în Ucraina şi arestat, dar a fost predat Rusiei în 2022 în cadrul unui schimb de prizonieri.

La câteva luni după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, Lopatonok a început să pună în circulaţie o propunere pentru un nou proiect care ar urmări „să oprească procesul de finanţare a războiului, să oprească furnizarea de arme şi inundarea Ucrainei cu bani din partea Statelor Unite şi a sateliţilor săi”, potrivit unui document obţinut de The Washington Post.

„Pentru Rusia, cu dragoste”

Propunerea respectivă a fost trimisă unui membru al echipei lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt de lungă durată al lui Putin şi adjunctul şefului administraţiei de la Kremlin. Propunerea conţinea instrucţiuni potrivit cărora conţinutul său ar trebui aprobat de Peskov, potrivit a doi oficiali europeni din serviciile de informaţii familiarizaţi cu documentul, care au vorbit sub rezerva anonimatului cu The Washington Post. În document, Lopatonok a scris că avea deja aprobarea şi sprijinul partenerilor lor de „mulţi ani”, inclusiv al puternicului director al unui canal al televiziunii de stat ruse, precum şi al preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko.

În martie 2023, Lopatonok a fost numit director artistic al unei campanii de influenţă rusească care a primit o finanţare de aproximativ 31.000 de dolari de la o fundaţie pe care Putin a creat-o pentru iniţiative culturale, potrivit datelor obţinute de The Washington Post. Campania, intitulată „To Russia With Love” (Pentru Rusia, cu dragoste – n.r.), solicita videoclipuri online ca parte a unui concurs pentru a contracara reprezentările din mass-media occidentale despre „cât de groaznic este să trăieşti în Rusia şi cât de bine este să te muţi în Occident”, conform unui document de cerere de finanţare.

Lopatonok, în vârstă de 57 de ani, s-a confruntat în repetate rânduri cu dificultăţi financiare, inclusiv cu un proces intentat de un fost partener de afaceri, care acuza furtul unor fonduri. Lopatonok a negat acuzaţiile, a intentat un contraproces, iar cazul a fost soluţionat. În 2018, Lopatonok şi-a declarat de două ori falimentul, conform documentelor judiciare.

Alte documente indică faptul că Lopatonok este legat de o societate recent înfiinţată în Rusia. Anul trecut, Vera Tomilova, o producătoare de film care a colaborat frecvent cu Lopatonok, a înregistrat la Moscova o societate numită Global 3 Pictures. Numele seamănă cu cel al companiei din Los Angeles care l-a plătit pe Patel, Global Tree Pictures. Înregistrările ruseşti menţionează un cont de e-mail al lui Lopatonok ca punct de contact. Tomilova este co-scenaristă şi co-producătoare a serialului „All The President’s Men” şi a lăudat rolul lui Patel în acesta, spunând într-o postare online că „este un om minunat şi poate vedea lucrurile clar şi corect”.

Compania de producţie din Moscova, Global 3 Pictures, a deschis conturi la banca rusă de stat VTB, conform datelor publicate de Serviciul Federal de Impozitare din Rusia. VTB a fost ţinta sancţiunilor Trezoreriei SUA începând din 2014, când Rusia a anexat ilegal teritoriul ucrainean Crimeea. Restricţiile ulterioare impuse în 2022 interzic cetăţenilor americani să se angajeze în orice tranzacţii cu VTB fără aprobarea prealabilă a guvernului SUA, reaminteşte The Washington Post.