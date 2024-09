Kim Kardashian i-a vizitat pe criminalii Lyle și Erik Menendez, închiși pe viață, după controversele stârnite de serialul Netflix

Vedeta americană de televiziune Kim Kardashian i-a vizitat la închisoare pe cei doi frați – Lyle și Erik Menendez – care execută în prezent pedepse pe viață pentru uciderea cu brutalitate a părinților lor în California, în urmă cu 35 de ani, relatează marți Sky News.

Lyle și Erik Menendez au fost condamnați pe viață pentru că i-au împușcat pe Jose și Kitty Menendez de mai multe ori, de la mică distanță, în vila din Beverly Hills a familiei, pe data de 20 august 1989. Cei doi frați aveau 21 și 18 ani la momentul respectiv.

Un serial Netflix bazat pe această crimă din viața reală se află în prezent pe primul loc în topul vizionărilor de pe platforma de streaming.

Lyle și Erik Menendez s-au aflat printre deținuții care au ascultat-o pe Kim Kardashian vorbind despre reforma penitenciară, la Richard J. Donovan Correctional Facility din comitatul San Diego, potrivit publicației americane de divertisment TMZ.

Cei doi frați au fost implicați într-un proiect numit Greenspace, care îi încurajează pe deținuți să îmbunătățească aspectul curților închisorii, o măsură venită în sprijinul reabilitării lor.

Conform TMZ, Kim Kardashian a venit împreună cu sora ei, Khloé, mama ei, Kris, și actorul care îl interpretează pe Erik în serialul de pe Netflix, Cooper Koch.

Săptămâna trecută, Erik Menendez a criticat serialul Netflix, catalogându-l drept „necinstit” și „inexact”, criticând de asemenea ceea ce el a numit „minciunile flagrante” care au alcătuit, în film, caracterizarea fratelui său mai mare, Lyle.

Într-un comunicat distribuit de soția lui Erik, Tammi, pe rețeaua de socializare X, el a afirmat: „Am crezut că am depășit minciunile și portretizarea care ruinează personajul Lyle. Au creat o caricatură a lui Lyle înrădăcinată în minciuni oribile și flagrante, presărate în serial. Nu pot decât să cred că au fost făcute intenționat”.

De asemenea, el l-a acuzat pe creatorul serialului, Ryan Murphy, de „rea intenție” și a afirmat că filmul face un deserviciu, pe mulți ani, cauzei victimelor masculine ale agresiunilor sexuale.

Frații au susținut că au comis crimele în legitimă apărare după mulți ani de presupuse abuzuri fizice, emoționale și sexuale.

Acuzarea a susținut că și-au ucis părinții cu sânge rece, premeditat, pentru a pune mâna pe averea familiei.

„Este greu să îți vezi viața pe ecran”

Murphy, care a realizat prima serie a seriei „Monster” – despre criminalul american în serie Jeffrey Dahmer -, a răspuns comentariilor lui Erik, spunând că acesta nu a urmărit de fapt serialul și că era obligația sa, în calitate de creator al serialului, să prezinte ambele părți ale poveștii.

Murphy a precizat, pentru Entertainment Tonight: „Este foarte greu, dacă este viața ta, să îți vezi viața pe ecran… Au fost patru persoane implicate, două persoane sunt moarte, cum rămâne cu părinții? Am avut obligația, ca scenariști, să încercăm să prezentăm și perspectiva lor pe baza cercetărilor noastre, ceea ce am și făcut”.

Vorbind săptămâna trecută cu reporterii, la premiera din Los Angeles a filmului, actorul Cooper Koch a declarat că s-a documentat mult pentru serial.

Actorul care îl interpretează pe Erik a spus: „Am citit tot ce am putut. Am urmărit întregul proces. Am dormit cu acel proces în minte. Așadar, am adormit ascultându-i pe Erik (Menendez) și Leslie (Hope Abramson – avocata care i-a apărat pe cei doi frați, n.r.)” în fața instanței.

„Monștri: The Lyle and Erik Menendez Story” („Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”), îi are în rolurile principale pe Javier Bardem, Chloë Sevigny, Cooper Koch și Nicholas Alexander Chavez, și este difuzat acum pe Netflix.

Cazul fraților Menendez a fost unul dintre cele mai mediatizate dosare de omor din istoria SUA, ținând prima pagină a ziarelor până la deznodământul procesului în care au fost inculpați pentru crimă cu premeditare. Ei s-au apărat în instanță afirmând că au acționat din teamă, după ani de abuzuri fizice, emoționale și sexuale ale părinților lor.

Procurorii în schimb au argumentat că ei și-au ucis cei doi părinți pentru a moșteni averea semnificativă a familiei. Cazul a fost de-a lungul anilor subiectul mai multor adaptări ale Hollywood, atât ca filme, cât și ca seriale.