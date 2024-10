VIDEO „La cerința publicului”. Un guvernator rus, fan al liderilor sovietici, îi dedică lui Stalin o nouă statuie, pentru a „slăvi” istoria

Un nou monument dedicat liderului sovietic Iosif Stalin urmează să fie ridicat în curând într-un oraș din nord-vestul Rusiei, în urma a ceea ce guvernatorul regional a spus că sunt „cererile din partea publicului”, relatează Reuters.

Guvernatorul regiunii Vologda, Gheorghi Filimonov, a publicat vineri un videoclip care arată muncitori realizând ultimele detalii ale unei statui în mărime naturală a conducătorului de origine georgiană, care a condus Uniunea Sovietică cu o mână de fier din 1924 până când acesta a murit în 1953.

Filimonov, care a fost numit în funcție anul trecut de președintele Vladimir Putin, a declarat că statuia va fi ridicată în orașul istoric Vologda, care are o populație de aproximativ 300.000 de locuitori și se află la aproximativ 450 km nord de Moscova.

„Această decizie a fost declanșată de cererile publicului către noi”, a scris Filimonov pe canalul său Telegram.

Russia has gone completely insane and is building monuments to Stalin. To the man who during the Soviet terror, according to the most conservative estimates, repressed 20 to 25 million people, of whom five to six million died as a result of their stay in the Gulags.



Today, a… pic.twitter.com/AaYAfMfP8A