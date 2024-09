La munte a nins și s-a depus strat de zăpadă – Cum va fi vremea luni HARTĂ

Din cauză că vremea s-a răcit și cu peste 15 C în mai puțin de o zi, duminică a început să ningă la munte, mai ales la altitudini de peste 1.500 de metri. A nins și pe Transalpina, dar și la Bâlea Lac, unde sâmbătă au fost 15 grade, iar duminică la prânz era 0,8 C.

Luni dimineață erau, conform datelor ANM, -5 C la Omu, -4 C în munții Călimani și -3 C la Bâlea Lac, temperaturi mult mai mici decât în zilele precedente. La ora 9 ningea la Omu, în munții Călimani și în Ceahlău. Ningea și la stația meteo Păltiniș, de lângă Sibiu, la sub 1.500 m alt, conform datelor ANM.

Maximele în zonele de munte vor ajunge la 7 C la Predeal, la 6 C în Sinaia și Poiana Brașov, la 4 C la Rânca și 10 C în Păltiniș, arată prognoza ANM.

Stratul de zăpadă era de 7 cm la Omu și de 4 cm la stația meteo Ceahlău-Toaca.

La peste 1.000 m alt temperaturile erau pozitive luni dimineață, la București erau 12 C la ora 9, iar cea mai ridicată temperatură era la Sulina: 16 C.