Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025 avertizează că o dictatură nu se instaurează peste noapte și că în țara sa a fost „prea târziu” când oamenii și-au dat seama ce se întâmplă

Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, într-o intervenție prin apel video pe care a avut-o în data de 7 martie a acestui an pentru a vorbi la un eveniment organizat la Madrid înaintea Zilei Internaționale a Femeii, FOTO: Fernando Sanchez / Zuma Press / Profimedia Images

Democrațiile trebuie să fie pregătite să lupte pentru libertate pentru a supraviețui, a declarat miercuri laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, într-un discurs rostit de fiica ei în timpul ceremoniei organizate la Oslo de Institutul Nobel, transmite Reuters.

Lidera opoziției din Venezuela a spus că premiul care i-a fost acordat în data de 10 octombrie a acestui an are o semnificație profundă, nu doar pentru țara ei, ci pentru întreaga lume.

„El amintește lumii că democrația este esențială pentru pace”, a transmis ea prin intermediul fiicei sale, Ana Corina Sosa Machado. „Și cel mai important lucru, lecția pe care venezuelenii o pot împărtăși lumii, este o lecție făurită pe un drum lung și dificil: dacă vrem democrație, trebuie să fim pregătiți să luptăm pentru libertate.”

O ingineră în vârstă de 58 de ani, Machado trebuia să primească în persoană premiul în Primăria din Oslo, în prezența regelui Harald, sfidând o interdicție de călătorie impusă de autoritățile din țara ei și după ce a stat mai bine de un an ascunsă.

Însă ea nu a reușit să ajungă în capitala Norvegiei la timp pentru ceremonie.

„Voi fi la Oslo, sunt pe drum spre Oslo chiar acum”, i-a spus Machado președintelui Comitetului Nobel, Joergen Watne Frydnes, într-o înregistrare audio publicată de Institutul Nobel Norvegian, însă nu era clar de unde suna.

„Nu știm exact când va ateriza, dar undeva pe parcursul nopții”, a declarat pentru Reuters directorul Institutului Nobel norvegian, Kristian Berg Harpviken, cel care a dezvăluit mai devreme în cursul zilei de miercuri că ea nu va ajunge în cele din urmă pentru a ridica premiul în persoană.

Discursul de acceptare a Premiului Nobel pentru Pace din 2025 a fost citit de Ana Corina Sosa Machado, fiica disidentei venezuelene, FOTO: NTB / Alamy / Profimedia Images

Laureata Nobel spune că lupta pentru libertate e una zilnică

„Libertatea se cucerește în fiecare zi atât timp cât suntem pregătiți să luptăm pentru ea. Acesta este motivul pentru care cauza Venezuelei transcende granițele noastre”, a spus ea prin vocea fiicei sale.

„Un popor care alege să fie liber nu doar că se eliberează pe sine, ci contribuie la întreaga umanitate”, a subliniat Machado.

Machado și-a anunțat candidatura la președinție în cadrul alegerilor organizate de Venezuela anul trecut. Însă autoritățile i-au interzis să candideze, ea decizând apoi să îl susțină pe candidatul alternativ al opoziției, Edmundo Gonzalez Urrutia. Autoritatea electorală și instanța supremă de la Caracas l-au declarat câștigător pe președintele Nicolas Maduro, însă observatorii internaționali și opoziția susțin că Urrutia a câștigat categoric. Printre altele, opoziția a publicat rezultate detaliate la nivelul fiecărei secții de votare drept dovezi ale victoriei sale.

Însă regimul Maduro și-a revendicat victoria la prezidențiale și a înăsprit controlul său asupra puterii, reprimând violent protestele care au urmat scrutinului prezidențial. Machado a decis să se ascundă pe fondul intensificării violențelor împotriva opoziției.

Maria Corina Machado spune că „era prea târziu” când venezuelenii și-au dat seama că țara lor devenea o dictatură

În discursul ei, Machado a afirmat că venezuelenii nu și-au dat seama la timp că țara lor aluneca spre ceea ce ea a descris drept o dictatură.

„Când am înțeles cât de fragile deveniseră instituțiile noastre, era deja prea târziu”, a spus Machado.

Referindu-se la fostul președinte Hugo Chavez, ales în 1999 și aflat la putere până la moartea sa în 2013, ea a spus: „Când conducătorul unei lovituri de stat militare împotriva democrației a fost ales președinte, mulți au crezut că carisma poate înlocui statul de drept”.

„Din 1999, regimul s-a dedicat dezmembrării democrației noastre”, a acuzat ea.

Președintele Nicolas Maduro, aflat la putere din 2013, spune că președintele american Donald Trump încearcă să îl răstoarne pentru a avea acces la vastele rezerve de petrol ale Venezuelei și că cetățenii venezueleni și forțele armate vor rezista oricărei astfel de încercări.

Forțele armate ale Venezuelei plănuiesc să declanșeze o rezistență de tip gherilă sau să semene haos în cazul unui atac aerian sau terestru al SUA, potrivit unor surse familiarizate cu aceste eforturi și documente de planificare consultate de Reuters.

Președintele Nicolas Maduro, discurs către militari, la o tabără de antrenament din Caracas, Venezuela. Credit foto: Zurimar Campos / AFP / Profimedia

Un Nobel pentru Pace dedicat lui Trump

Când Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în octombrie, ea l-a dedicat parțial lui Trump, care a spus că el însuși merita această distincție.

Ea s-a aliniat cu apropiați ai lui Trump, considerați „șoimi” în materie de politică externă. Aceștia susțin că Maduro are legături cu rețele infracționale ce reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale a SUA, în pofida îndoielilor exprimate de comunitatea de informații americană.

Administrația Trump a ordonat în ultimele luni peste 20 de atacuri militare împotriva unor nave suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor și în largul coastei Pacificului Americii Latine.

Organizațiile pentru drepturile omului, unii politicieni din Partidul Democrat american și mai multe țări latino-americane au condamnat atacurile drept execuții extrajudiciare ilegale ale unor civili.