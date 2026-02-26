Legăturile cu Jeffrey Epstein au lăsat Forumul Economic Mondial de la Davos fără șef: „Am decis să mă retrag”

Borge Brende, președintele și directorul general al Forumului Economic Mondial (WEF) organizat anual la Davos, în Elveția, a anunțat joi că se retrage din funcție, la câteva săptămâni după ce organizația a lansat o investigație independentă privind relația sa cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein, relatează Reuters.

Brende, care a devenit președinte al WEF în 2017, și-a anunțat decizia într-un comunicat emis după ce documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au arătat că norvegianul a avut trei cine de afaceri cu Epstein și a comunicat, de asemenea, cu finanțistul american prin email și mesaje text.

„După o analiză atentă, am decis să mă retrag din funcția de președinte și director general al Forumului Economic Mondial. Perioada mea aici, de 8 ani și jumătate, a fost profund împlinitoare”, a declarat Brende. Comunicatul nu a menționat numele lui Epstein.

„Sunt recunoscător pentru colaborarea extraordinară cu colegii, partenerii și membrii noștri și cred că acum este momentul potrivit pentru ca Forumul să își continue activitatea importantă fără distrageri”, a adăugat Brende, fost ministru norvegian de externe.

Cum s-a apărat președintele Forumului Economic Mondial de la Davos

Brende a afirmat că nu era la curent cu trecutul și activitățile infracționale ale lui Epstein înainte de a-l întâlni pentru prima dată în 2018 și că regretă că nu a făcut verificări mai temeinice în privința sa.

Decizia lui Brende de a demisiona urmează unei serii de dezvăluiri legate de Epstein, care în 2008 a fost condamnat pentru solicitarea de prostituție de la o minoră. Aceste dezvăluiri au zguduit elitele din mediul de afaceri și politic, inclusiv familia regală britanică.

Într-un comunicat separat, Andre Hoffmann și Larry Fink, copreședinți ai forumului cu sediul la Geneva, au declarat că analiza independentă realizată de un consilier extern privind legăturile lui Brende cu Epstein s-a încheiat.

Aceștia au afirmat că concluziile arată că nu există motive suplimentare de îngrijorare, dincolo de cele deja dezvăluite.

Scandaluri internaționale după noile dezvăluiri din dosarul Epstein

Copreședinții au precizat că Alois Zwinggi va ocupa funcția de președinte și director general interimar al WEF și că Consiliul de Administrație al Forumului va superviza tranziția conducerii, inclusiv un plan pentru demararea procesului de identificare a unui succesor permanent pentru Brende.

Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice peste 3 milioane de pagini de documente referitoare la Epstein, care s-a sinucis în închisoare în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații federale de trafic de persoane.

Legăturile sale cu o listă lungă de lideri din mediul de afaceri și politic, inclusiv președintele SUA Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton și directorul general al Tesla, Elon Musk, au făcut înconjurul presei internaționale.

În afara Statelor Unite, dezvăluirile au determinat deschiderea unor anchete penale în cazul britanicului Andrew Mountbatten-Windsor, fost Duce de York, precum și al altor figuri proeminente.