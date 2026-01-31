Elon Musk a avut legături mai strânse cu Epstein decât se ştia până acum. „Ai vreo petrecere în plan?” / Noi dezvăluiri din documentele desecretizate

Elon Musk a avut comunicări mai ample şi mai cordiale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se cunoştea public până acum, potrivit documentelor publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA. E-mailurile incluse în dosare dezvăluie că cei doi făceau planuri ca Musk să viziteze insula lui Epstein, relatează The Guardian.

Documentele includ schimburi de e-mailuri între Musk şi Epstein între 2012 şi 2013, în care cei doi încercau să stabilească momentul în care Musk ar fi urmat să facă o vizită pe Little St James. Niciuna dintre aceste discuţii nu pare să fi dus, în cele din urmă, la o vizită, din cauza unor probleme logistice.

„E mereu loc pentru tine”

„Voi fi în zona BVI/St Bart’s în perioada sărbătorilor. Există un moment bun pentru o vizită?”, scria Musk pe 13 decembrie 2013.

„Oricare zi între 1 şi 8. Vedem pe parcurs, dacă vrei. E mereu loc pentru tine”, i-a răspuns Epstein.

Musk a trimis apoi mai multe e-mailuri în care îşi detalia programul, iar cei doi au stabilit data de 2 ianuarie pentru vizită. Schimbul de mesaje s-a încheiat însă cu un e-mail al lui Epstein, în care acesta spunea că va trebui să rămână la New York şi îşi exprima regretul că nu se pot întâlni.

„Veşti proaste – din păcate, programul meu mă va ţine în New York. Aşteptam cu nerăbdare să petrecem în sfârşit ceva timp împreună, doar pentru distracţie, aşa că sunt foarte dezamăgit. Sper să putem programa o altă dată în viitorul apropiat”, a scris Epstein.

În noiembrie 2012, Epstein i-a trimis lui Musk un e-mail în care îl întreba „Câte persoane veţi fi pentru elicopterul spre insulă”.

„Probabil doar Talulah şi cu mine. În ce zi/noapte va fi cea mai nebună petrecere pe insula ta?”, a răspuns Musk, într-o aparentă referire la fosta sa soţie, Talulah Riley.

Musk a revenit cu un alt e-mail pe 25 decembrie, ca răspuns la un mesaj al lui Epstein care îl încuraja să vină în vizită şi îi punea la dispoziţie elicopterul.

„Ai vreo petrecere în plan?”, întreba Musk. „Anul acesta am lucrat până la limita raționalului, așa că, odată ce copiii mei se vor întoarce acasă după Crăciun, vreau să mă distrez la petrecerile din St Barts sau din altă parte și să mă relaxez. Apreciez invitația, dar o experiență liniștită pe o insulă este exact opusul a ceea ce caut”, a scris Musk.

Pe 2 ianuarie 2013, Musk i-a trimis lui Epstein un e-mail sugerând că vizita nu va mai avea loc: „Logistica nu va funcţiona de data aceasta”.

Ce spunea anterior Musk despre Epstein

Musk a fost extrem de critic faţă de persoanele asociate cu Epstein, însă e-mailurile publicate recent par să contrazică negările sale constante privind orice legături personale.

CEO-ul Tesla declara pentru Vanity Fair în 2019 că Epstein era „în mod evident un individ dubios” şi susţinea: „A încercat în repetate rânduri să mă convingă să îi vizitez insula. Am refuzat”. Schimburile de e-mailuri dintre cei doi magnaţi au avut loc la ani după ce Epstein a fost condamnat, în 2008. Ulterior, Epstein a fost arestat în 2019 sub acuzaţii federale de trafic sexual.

E-mailurile nou publicate dintre Musk şi Epstein – care a fost găsit mort în celula sa în 2019 şi care, timp de ani de zile, a fost subiectul unor speculaţii intense privind legăturile sale cu unele dintre cele mai puternice persoane din lume – fac parte dintr-un set de 3 milioane de documente făcute publice vineri de Departamentul de Justiţie din SUA.

Musk s-a confruntat anterior cu presiuni pentru a răspunde în legătură cu orice posibilă conexiune cu Epstein, inclusiv după o publicare anterioară a unor documente ale Departamentului de Justiţie, în care numele său era menţionat.

Anul trecut, democraţii din Camera Reprezentanţilor au publicat o copie a programului zilnic al lui Epstein, care includea o notare din 2014: „Reminder: Elon Musk pe insulă, 6 decembrie (mai este valabil?)”. Nu au fost oferite alte detalii, iar Musk a negat că ar fi făcut planuri pentru vizită într-o postare pe X.

„Acest lucru este fals”, a scris el, ca răspuns la o postare care menţiona acuzaţiile.