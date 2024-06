LIVE „Un dezastru!” /„Mai mulți lideri democrați vor să ceară retragerea lui Joe Biden”, spune CNN după prestația din dezbaterea cu Trump/ Momentele de ezitare ale președintelui și dezinformările lui Trump în cearta pe tema economiei, migrației și războaielor

Preşedintele SUA Joe Biden și contracandidatul său republican în cursa pentru Casa Albă, fostul președinte Donald Trump, s-au înfruntat în prima dezbatere televizată din această campanie electorală, înaintea unui scrutin crucial din noiembrie care a polarizat țara. Vocea, ezitările și mimica uneori pierdută a președintelui în exercițiu, incapacitatea lui de a respinge atacurile și dezinformările lui Trump, au făcut ca, imediat după terminarea dezbaterii, discuția să devină una despre un alt subiect: „Mai rămâne sau nu Joe Biden candidatul democrat pentru 5 noiembrie?”

„Mai mulți lideri democrați se gândesc să ceară retragerea lui Joe Biden”, a fost prima replică a jurnalistului CNN care a moderat discuția post dezbatere.

Diverși strategi democrați au fost citați spunând că prestația lui Biden a fost un dezastru, iar sondajul CNN de după confruntare a arătat că aceasta a fost câștigată clar de Trump – 67% – 33%.

CNN: Nu a fost cea mai bună seară a lui Trump, dar Biden a creat senzația de nesiguranță

„Chiar dacă și republicanii consideră că nu a fost cea mai bună seară a lui Trump, într-adevăr impresia lăsată de Biden a fost aceea că oamenii se pot întreba dacă poate duce la bun sfârșit un al doilea mandat”, a spus un alt comentator CNN, imediat după dezbatere.

Fostul strateg de top al lui Barack Obama, David Axlerod, a declarat și el la CNN că democrații sunt atât de îngrijorați încât s-ar putea întreba dacă Biden ar trebui să își continue campania.

SE RETRAGE BIDEN? Cifrele dezastrului pentru președintele Biden în primele sondaje după dezbatere: câți americani au încredere că el mai poate conduce țara încă 5 ani / Cum arată cifrele pentru Trump

FoxNews semnalase de asemenea pe parcursul discuției, că „vocea îl face pe Biden să pară chiar mai bătrîn decât este”. Chiar dacă oficialii democrați au semnalat că președintele este răcit.

Iar un strateg democrat a declarat pentru Reuters că prestația lui Biden a fost „un dezastru”.

Trump, în avantaj

Susținătorii președintelui american Joe Biden au sperat că dezbaterea de joi seară va șterge temerile că Biden, în vârstă de 81 de ani, ar fi prea bătrân pentru un nou mandat, însă vocea sa răgușită și prestația sa uneori ezitantă în fața rivalului republican Donald Trump au demonstrat contrariul.

Aceștia sunt posibilii înlocuitori ai lui Biden în cursa prezidențială. Cine este omul de care republicanii se tem cel mai mult

Cu vocea răgușită din cauza unei răceli, Biden s-a grăbit să treacă în revistă unele dintre punctele sale de discuție pe scena dezbaterii, dar s-a împotmolit în unele răspunsuri și a fost incapabil să dea replica în alte cazuri, chiar și atunci când ar fi trebuit să fie în avantaj – pe tema avortului, spre exemplu.

Trump, în schimb, a lansat o serie de critici dure la adresa economiei, a migrației și a politicii externe a lui Biden, inclusiv minciuni cunoscute, cum că migranții ar fi provocat un val de crime și că democrații susțin uciderea bebelușilor.

HotNews.ro a transms cele mai importante momente ale dezbaterii:

Va recunoaște Trump o eventuală înfrângere? Greu de spus

05:45

Trump a refuzat să spună clar că va accepta rezultatele alegerilor. A pus însă condiții.

„Veți promite în această seară că, odată ce toate contestațiile legale vor fi epuizate, veți accepta rezultatele acestor alegeri, indiferent cine va câștiga? Și veți spune chiar acum că violența politică sub orice formă este inacceptabilă?” a întrebat moderatoarea.

„Ei bine, nu ar trebui să spun asta, dar, desigur, cred că este total inacceptabilă”, a spus Trump, aparent ca răspuns la întrebarea despre violența politică.

Dar el a avut mai multe dificultăți în a răspunde dacă ar accepta alegerile și nu și-a finalizat niciodată răspunsul.

„Dar răspunsul este, dacă alegerile sunt corecte, libere, și îmi doresc asta mai mult decât oricine, și o să vă spun ceva, îmi doresc să fie un mare președinte, pentru că nu aș fi aici acum. Aș fi într-unul din multele mele locuri, bucurându-mă”, a spus el.

El a continuat apoi să-l atace pe Biden și să-l acuze că a adus țara în pragul unui al treilea război mondial.

După ce a mai încercat de două ori, moderatoarea Dana Bash l-a făcut în cele din urmă pe Trump să spună că va accepta rezultatele alegerilor. Dar, în formula tipică a fostului președinte, el a inclus condiții.

„Dacă este o alegere corectă, legală și bună, absolut”, a spus Trump.

Atacul personal al lui Biden: „Ai făcut sex cu o actriță porno”

05:38

Revenim la un moment delicat al serii, în care Biden a decis să-l atace personal pe Trump.

Biden l-a criticat pe fostul președinte Trump în legătură cu ceea ce a spus el că sunt „moravurile unui fricos”, enumerând unele dintre acuzațiile făcute cu privire la viața personală a lui Trump.

Biden a făcut referire la procesul în care Trump a fost găsit vinovat de falsificarea înregistrărilor contabile, pentru a ascunde o plată de 130.000 de dolari către Stormy Daniels, o artistă pornografică, în perioada premergătoare alegerilor din 2016, pentru a o reduce la tăcere cu privire la o presupusă aventură cu Trump în 2006.

„Câte miliarde de dolari datorezi în penalități civile pentru că ai molestat o femeie în public, pentru că ai făcut o serie întreagă de lucruri, pentru că ai făcut sex cu o vedetă porno… în timp ce soția ta era însărcinată. Despre ce vorbiți?”, a spus Biden.

„Ai morala unui motan vagabond”, a adăugat Biden.

Trump a răspuns:

„Nu am făcut sex cu o vedetă porno, numărul unu. În al doilea rând, acesta a fost un caz care a fost inițiat și au mutat un oficial de rang înalt de la DOJ în biroul procurorului din Manhattan pentru a iniția acest caz. Acel caz va fi contestat și câștigat”.

05:37

Biden a fost întrebat despre vârsta sa și despre faptul că va împlini 86 de ani la finalul unui al doilea mandat – el este, la urma urmei, cel mai în vârstă președinte care a fost învestit vreodată.

Președintele a spus că a fost adesea criticat pentru că a fost unul dintre cei mai tineri congresmeni americani și că acum e criticat pentru că e bătrân, dar Trump este „cu trei ani mai tânăr și mult mai puțin competent”.

„Uitați-vă la palmares. Uitați-vă cum am întors situația teribilă pe care mi-a lăsat-o”, a adăugat el, înainte de a enumera câteva dintre realizările sale.

Întrebat despre propria sa vârstă – are 78 de ani acum și ar împlini 82 la sfârșitul unui al doilea mandat – Trump a spus că a „trecut cu brio” două teste cognitive, înainte de a-l insulta pe Biden.

„Batem în lemn, oriunde avem lemn, sunt într-o stare de sănătate foarte bună”, a spus el.

05:28

O întrebare despre serviciile de sănătate pentru copii a generat un schimb de replici care rezumă discursurile celor doi în timpul întregii campanii.

Iată ce a avut de spus Trump:

„Joe, țara noastră este distrusă. În timp ce tu și cu mine stăm aici și pierdem timp cu această dezbatere. Aceasta nu ar trebui să fie o dezbatere. El este cel mai prost președinte, a spus asta despre mine doar pentru că eu am spus-o. Dar uite, el este cel mai prost președinte din istoria țării noastre. El a distrus țara noastră”.

Ce a spus Biden:

„Suntem cea mai admirată țară din lume. Suntem Statele Unite ale Americii. Nimic nu depășește capacitatea noastră. Avem cea mai bună armată din istoria lumii, cea mai bună din istoria lumii. Nimeni nu crede că suntem slabi. Nimeni nu vrea să se pună cu noi, nimeni”.

BBC: Biden a fost în corzi în mod repetat

05:12

Ce spune BBC: Joe Biden a fost frecvent în corzi. Unele dintre răspunsurile sale au fost incoerente și neclare, ceea ce nu va face decât să alimenteze îngrijorarea multor americani că președintele ar putea fi prea bătrân pentru a un nou mandat.

Dar, asemenea unui boxer aflat în corzi, Biden a început să lovească puternic în adversarul său în încercarea de a schimba situația. Este posibil ca câteva dintre aceste lovituri să fi avut efect, provocându-l pe fostul președinte Trump să răspundă cu furie.

De asemenea, Trump a apărut pe picior greșit atunci când a vorbit despre atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului SUA.

Dar pe tema economiei și a imigrației – problemele pe care alegătorii americani le consideră cele mai importante în sondaje – Trump a părut încrezător și clar în atacurile sale la adresa lui Biden, în timp ce replicile președintelui au fost mai puțin eficiente.

„Chiar nu știu ce a spus la sfârșitul propoziției și cred că nici el nu a știut”, a glumit Trump la un moment dat.

Ce spune The Guardian: Dacă această dezbatere a fost o ocazie pentru Joe Biden de a risipi îngrijorările legate de vârsta sa, probabil că va fi una ratată.

În timp ce Donald Trump vorbește, Biden se clatină și închide ochii. Vorbește încet și uneori inconfortabil – iar Trump profită de fiecare ocazie pentru a ataca.

Între timp, Trump a lansat un flux continuu de declarații false, de la afirmațiile sale cu privire la susținerea largă a anulării deciziei Roe v Wade („este ceva ce toată lumea își dorea”) până la afirmația că administrația sa a coordonat cea mai puternică economie din istoria SUA.

Trump „are morala unui motan vagabond”

05:11

Biden a adus în discuție recenta condamnare penală a lui Trump în New York pentru 34 de capete de acuzare de falsificare a registrelor comerciale în cazul plății pentru cumpărarea tăcerii actriței Stormy Daniels.

„Există o singură persoană care a fost condamnată penal, iar eu mă uit la ea chiar acum”, a spus el.

Biden a spus că Trump are „morala unui motan vagabond”, referindu-se la presupusa sa relație cu Stormy Daniels, o fostă vedetă de filme pentru adulți, ceea ce Trump neagă.

Dar Biden a fost foarte explicit, acuzându-l pe trump că a întreținut relații sexuale cu o vedetă de filme porno, în timp ce soția sa era însărcinată. A fost un moment greu de digerat. Trump a negat că ar fi făcut așa ceva.

„Joe ar putea fi condamnat pentru toate lucrurile pe care le-a făcut”

05:07

Trump a fost întrebat dacă își va urmări în justiție adversarii politici, precum Biden, dacă va reveni la președinție.

„Ei bine, am spus că răsplata mea va fi succesul. Vom face ca această țară să aibă din nou succes, pentru că acum este o națiune care eșuează”, a spus Trump la începutul răspunsului său.

Dar apoi a părut să indice că îl va viza pe Biden, atacându-l în același timp pe fiul acestuia, Hunter.

„Dar când vorbește despre un infractor condamnat. Fiul său este un infractor condamnat la un nivel foarte înalt. Fiul său este condamnat, va fi condamnat probabil de numeroase alte ori. Ar fi trebuit să fie condamnat înainte, dar departamentul său de justiție a lăsat să expire termenul de prescripție pentru cele mai importante lucruri. Dar ar putea fi un infractor condamnat imediat ce va ieși din funcție. Joe ar putea fi condamnat pentru toate lucrurile pe care le-a făcut. A făcut lucruri oribile”, a sus Trump.

05:05

Trump a respins sugestia lui Biden că ar fi incitat mulțimea la violență, cu ocazia insurecției de la Capitoliul SUA din 2001, subliniind că, pe lângă faptul că i-a îndemnat să lupte, le-a cerut să mărșăluiască pașnic.

„Am spus pașnic și patriotic”, a subliniat Trump, înainte de a da vina pe președinta Camerei Reprezentanților de atunci, Nancy Pelosi, și pe primarul Washington DC, Muriel Bowser, pentru că ar fi refuzat oferta sa de a trimite 10.000 de soldați ai Gărzii Naționale.

În trecut, Trump s-a referit la unii dintre cei închiși în urma revoltei drept „prizonieri politici” și a promis că le va revizui cazurile dacă va prelua funcția.

Biden a spus că Trump i-a „încurajat” pe scandalagii de la Capitoliul SUA.

El spune că fostul președinte nu a luat nicio măsură timp de „trei ore”, în timp ce vicepreședintele de atunci Mike Pence l-a „implorat” să facă ceva și să pună capăt situației.

05:00

Biden a fost întrebat ce mijloace de presiune va folosi pentru a determina Hamas și Israelul să pună capăt războiului – o chestiune care i-a divizat electoratul.

Președintele a răspuns că Hamas este singura care nu dorește încheierea războiului. El a reiterat sprijinul ferm pentru Israel și a spus că Hamas ar trebui eliminată.

Trump a spus și el că Israelul ar trebui să „termine treaba”. El l-a acuzat apoi pe Biden că se comportă ca „un palestinian”.

De asemenea, el a adus din nou în discuție sprijinul SUA pentru Ucraina, spunând că națiunile europene au cheltuit mai puțin decât America.

Trump promite să pună capăt războiului din Ucraina înainte de a prelua mandatul

04:50

Dezbaterea a ajuns la războiul din Ucraina. Întrebarea a fost dacă termenii lui Putin pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina sunt acceptabili.

Trump a susținut că Putin a decis să invadeze pentru că a văzut cât de incompetentă a fost echipa lui Biden în Afganistan.

„Când Putin a văzut asta, a spus: „Știi ce, cred că vom intra””, a spus Trump.

Trump a susținut că ar putea rezolva cumva războiul înainte de preluarea mandatului, presupunând că va câștiga alegerile din noiembrie.

„Voi rezolva războiul între Putin și Zelenski ca președinte ales înainte de a prelua funcția pe 20 ianuarie. Voi rezolva acest război, oamenii sunt uciși în mod inutil, atât de stupid, și îl voi rezolva, și îl voi rezolva rapid înainte de a-mi prelua mandatul”, a declarat Trump.

El a insistat repetat că SUA nu ar trebui să cheltuie atâți bani în Ucraina și că aliații din Europa ar trebui să contribuie mai mult.

Biden a ripostat la propunerea lui Trump pentru Ucraina, acuzându-l că vrea să scoată SUA din NATO și să declanșeze un război mai amplu în Europa.

„Nu am auzit niciodată atâta prostie. Acesta este un tip care vrea să iasă din NATO”, a spus Biden.

„Ce se întâmplă dacă, de fapt, Putin continuă să intre în (țările) NATO? Avem un acord conform articolului cinci, atacul asupra unuia este atacul asupra tuturor. Dacă vreți să declanșați războiul nuclear, despre care tot vorbește, dați-i drumul, lăsați-l pe Putin să intre și să controleze Ucraina, apoi să treacă la Polonia și alte locuri. Ce se va întâmpla atunci?”, a întrebat el.

El a amintit că banii nu sunt trimiși Ucrainei, ci că merg în economia americană, care produce armele trimise în Ucraina.

De notat: Biden i-a încurcat pentru un moment pe Trump cu Putin, în timpul discursului.

Atac dur al lui Biden

04:42

Biden l-a atacat pe Trump în legătură cu presupusele sale comentarii făcute în timpul mandatului, în timpul unei vizite în Europa, la adresa americanilor morți în Primul Război Mondial, pe care i-ar fi catalogat drept „fraieri” și „ratați”.

„Tu ești fraierul. Tu ești ratatul”, a spus Biden.

Trump a negat că ar fi făcut vreodată o astfel de remarcă:

„În primul rând, a fost un citat inventat, fraieri și ratați. Ei l-au inventat. A fost într-o revistă de mâna a treia, care a dat faliment, ca multe dintre aceste reviste, el a inventat-o”, a spus Trup, care a sps că Biden ar trebui să-i ceară scuze.

Imigranții ne vor distruge țara, spune Trump

04:32

Întrebat de ce americanii ar trebui să aibă încredere în Biden în privința crizei migrației, Biden a deviat, sugerând că Trump și republicanii sunt de vină pentru eșecul unui acord bipartizan privind frontiera la începutul acestui an.

De asemenea, el l-a criticat pe Trump pentru separările de familii care au avut loc în timpul administrației sale.

„Acum, vă aflați într-o situație în care există 40% persoane care trec ilegal frontiera. Este mai bine decât atunci când a părăsit funcția”, a adăugat el.

Trump a continuat să îl atace pe Biden cu privire la politicile sale de frontieră. El a susținut că prizonieri, persoane din instituții de sănătate mintală și teroriști vin în țară de peste graniță.

Biden l-a contrazis, spunând că nu există date care să susțină ceea ce susține Trump.

Trump – care a promis că va efectua deportări în masă dacă va prelua funcția – a fost întrebat dacă intenționează să deporteze „fiecare imigrant fără acte în America”, inclusiv persoanele care locuiesc în SUA de zeci de ani, și, în caz afirmativ, cum ar face acest lucru.

El a răspuns condamnând politicile de imigrare și de „graniță deschisă” care, susține el, au contribuit la creșterea criminalității.

„Trebuie să scoatem mulți dintre acești oameni afară și trebuie să îi scoatem repede, pentru că ne vor distruge țara”, a spus el, fără a-și detalia planurile.

04:28

Biden și Trump s-au contrat pe tema avortului, președintele reproșându-i predecesorului său că a contribuit la decizia Curții Supreme de Justiție care a anulat cauza Roe v Wade și a permis statelor să interzică această procedură.

Trump a numit trei dintre judecătorii care au susținut această decizie, iar Biden i-a spus: „A fost un lucru oribil”.

„Ideea că politicienii, părinții fondatori, au vrut ca politicienii să fie cei care iau decizii cu privire la sănătatea femeii mele este ridicolă, niciun politician nu ar trebui să ia această decizie. Un medic ar trebui să ia aceste decizii. Așa ar trebui să fie”, a spus Biden.

Dreptul la avort este o problemă critică pentru democrați în aceste alegeri și una dintre puținele probleme care i-ar putea ajuta în acest an.

Momentul de ezitare al lui Biden

04:20

Biden a avut un moment destul de lung de ezitare încercând să-și aducă aminte despre ce vorbea – asigurările de sănătate, apoi a făcut referire la Medicare mai exact, un program care îi vizează pe americanii de peste 65 de ani: „În sfârșit, am bătut Medicare”.

Trump l-a așteptat răbdător, înainte de a-l ataca pe tema Medicare, dar nu și a ezitării: „Într-adevăr, a bătut Medicare. A bătut-o până a murit”.



Comentatorii au subliniat că mulți americani vor aștepta dezbaterea pentru a vedea dacă Biden are, la vîrsta de 81 de ani, capacitatea cognitivă de care are nevoie un președinte.

04:16

Întrebările s-au concentrat până acum pe economia internă – dar în context s-a strecurat și subiectul Afganistanului și al retragerii haotice a SUA din Kabul.

Biden a remarcat că SUA încă mai lupta în Afganistan sub Trump.

Răspunsul lui Trump a fost că plănuia să se retragă cu „demnitate” și „forță”.

„Când s-a retras, a fost cea mai jenantă zi din istoria vieții țării noastre”, a adăugat Trump.

O mare parte din începutul dezbaterii s-a axat, de asemenea, pe pandemia Covid-19.

Atât Trump, cât și Biden au vorbit pe larg despre modul în care Trump a gestionat pandemia. Biden s-a referit la acea perioadă ca la un moment de „haos”.

Trump: „Inflația ne ucide”

04:03

Chestionat pe tema stării economiei și a inflației crescute în mod special, care afectează serios mulți americani – prima chestiune în topul îngrijorărilor alegătorilor – Biden a început aruncând vina pe Trump, de la care, a spus el, a moștenit o economie în stare proastă.

„Trebuie să ne uităm la ceea ce am primit când am devenit președinte, la ceea ce mi-a lăsat dl Trump. Aveam o economie care era în cădere liberă. Pandemia a fost atât de prost gestionată, încât mulți oameni mureau. Tot ce a spus el a fost că situația nu este atât de gravă, doar injectează-ți puțin înălbitor în braț, vei fi bine”.

„Economia s-a prăbușit, nu mai existau locuri de muncă, rata șomajului a crescut la 15%, a fost groaznic. Așadar, ceea ce trebuia să facem era să încercăm să punem lucrurile la loc. Este exact ceea ce am început să facem”, a spus Biden.

Evident, Trump nu este de acord.

„Am avut cea mai bună economie din istoria țării noastre. Nu ne-am descurcat niciodată atât de bine. Toată lumea era uimită. Alte țări ne copiau. Am fost loviți de Covid și am cheltuit banii necesari, astfel încât să nu ajungem într-o Mare Depresie, de genul celei pe care am avut-o în 1929. Așa că am făcut o treabă grozavă. Am primit o mulțime de laude pentru economie, pentru armată,fără războaie și atât de multe alte lucruri”, a spus Trump.

Trump a declarat că Biden „nu a moștenit nicio inflație“ atunci când a intrat în funcție și că acum „inflația ne ucide”.

Când Biden a preluat mandatul, în ianuarie 2021, inflația era de 1,4 %. A crescut semnificativ în primii doi ani ai administrației sale, atingând un vârf de 9,1 % în anul până în iunie 2022.

04:00

Dezbaterea a început. Joe Biden a fost primul invitat pe scenă, urmat de Donald Trump. Președintele Joe Biden și fostul președinte Donald Trump nu și-au strâns mâinile când au intrat pe scena dezbaterii.

Primul subiect: economia.

03:55

Doar cinci minute până la începerea unei dezbateri extrem de importante, pe care o așteaptă o țară întreagă și, probabil, o parte importantă a lumii.

Miza? Uriașă. E drept că mulți alegători și-au format deja o opinie și știu cu cine vor vota.

Însă nici Biden, nici Trump nu sunt populari, iar mulți americani rămân profund ambivalenți cu privire la alegerile lor.

Aproximativ o cincime dintre alegători spun că nu au ales deocamdată un candidat, înclină spre un candidat terț sau ar putea pur și simplu să nu participe la alegeri, potrivit celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos.

Fără public și cu eforturi pentru o dezbatere civilizată

Biden și Trump nu au făcut efortul de a-și ascunde antipatia reciprocă. În timpul primei lor dezbateri din 2020, Trump a vorbit agresiv peste Biden, într-o prestație care a îndepărtat mulți alegători.

CNN spune că va încerca să evite discuțiile încrucișate prin închiderea microfoanelor candidatului care nu are cuvântul.

Dezbaterea va avea loc, de asemenea, fără public și niciunul dintre candidați nu are voie să aducă notițe pregătite sau recuzită, deși vor avea la dispoziție un pix și hârtie.

Acest lucru, scrie Reuters, ar putea reprezenta o problemă pentru ambii candidați, dar posibil mai ales pentru Trump, care își extrage energia dintr-o mulțime zgomotoasă.

Trump va avea ultimul cuvânt în dezbatere, a anunțat CNN săptămâna trecută. Echipa de campanie a lui Biden a câștigat o tragere la sorți pentru a stabili locul pe podium și ordinea declarațiilor finale și a ales ca Biden să se afle pe partea dreaptă a ecranelor telespectatorilor în timpul dezbaterii.

Echipa lui Trump a optat ca Trump să rostească ultima declarație finală.

Miza dezbaterii și a alegerilor

Confruntarea este unul dintre momentele cruciale pentru un scrutin ce se anunță strâns și, posibil, o șansă pentru Joe Biden de a schimba dinamica unei curse pe care este în pericol să o piardă, cel puțin potrivit sondajelor de opinie realizate până acum.

SUA organizează dezbateri electorale între candidații la președinție încă din 1960, prima fiind cea dintre senatorul John F. Kennedy și vicepreședintele Richard Nixon. Însă, spun comentatorii și strategii din ambele tabere politice, mizele scrutinului din 2024 sunt mai mari ca niciodată.

Pentru mulți observatori, temerile au legătură cu efortul lui Trump de a perturba transferul pașnic de putere în 2020, pe baza unor acuzații false de fraudă.

Îngrijorările vin și din promisiunile sale și ale aliaților săi privind măsurile pe care republicanul le va lua după o eventuală victorie în noiembrie, măsuri ce includ un control cât mai ferm al statului și o răzbunare personală împotriva rivalilor, la un nivel fără precedent.

Propunerile sale privind migrația, economia și politica externă vor aduce și ele schimbări masive de politică cu impact global, care va fi resimțit probabil imediat până la granița României, în cazul războiului din Ucraina, pe care Trump ar vrea să-l oprească prin forțarea Kievului la negocieri.

Ambii candidați au ridicat miza dezbaterii prin declarațiile făcute în ultimele săptămâni.

Pentru Trump, Biden ar fi un președinte periculos pentru SUA deoarece îngroapă economia, nu apără drepturile americanilor și permite „invazia” migranților.

De partea cealaltă, Biden insistă că Trump este un infractor, „un dezechilibrat” și un pericol la adresa democrației și a libertății americanilor.

Ce așteptăm de la dezbatere

Pentru președintele Joe Biden, ajuns la vârsta de 81 de ani, este crucial să dea dovadă de vitalitate și acuitate mintală, în contextul îngrijorărilor legate de vârsta sa.

Ambii candidați s-ar putea confrunta cu întrebări cu privire la aptitudinea lor de a-și exercita funcția, într-un mod în care candidații anteriori nu au făcut-o, a scris Reuters. Dar Biden are în mod special o problemă, majoritatea americanilor considerând că este prea bătrân pentru a mai primi un mandat.

Cel mai mare dezavantaj al lui Trump, care are 78 de ani, ar putea fi el însuși și perspectiva unei prestații ce ar putea confirma acuzațiile democraților, care spun că republicanul este prea „dezechilibrat” pentru a fi președinte.

Comentatorii cred că Biden îl va ataca pe Trump pe tema limitării dreptului la avort și a admirației sa pentru dictatorii străini. Chestiunea avortului i-a ajutat în mod repetat pe democrați să obțină rezultate bune la alegerile legislative din 2022 și la diverse alte scrutine din diverse state.

Trump a semnalat deja că va portretiza America din timpul administrației Biden în termeni sumbri, ca o țară afectată de o imigrație necontrolată, cu o criminalitate la cote uriașe și probleme economice majore.

Cel mai neobișnuit aspect al dezbaterii este că are loc la mai puțin de o lună după ce Trump a fost condamnat în dosarul plăților făcute pentru cumpărarea tăcerii actriței de filme pentru adulți Stormy Daniels.

Biden a subliniat deja verdictul de vinovăție în timpul evenimentelor electorale din ultimele săptămâni, însă rămâne de văzut cât de mult va insista pe această temă în dezbatere, în condițiile în care Trump insistă că este victima unei justiții politizate, lucru de care susținătorii săi sunt convinși.