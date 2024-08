Jocurile Olimpice. Programul și rezultatele sportivilor români în competiţiile de luni – România, eliminată în optimi la tenis de masă feminin – Ana Bărbosu a ratat medalia de bronz la sol din cauza unei contestații / Fără victorie la polo

În ziua de luni, 5 august, la Jocurile Olimpice de la Paris, sportivi români vor concura în probele de gimnastică, tenis de masă, lupte, atletism, yachting și polo pe apă. HotNews.ro și siteul nostru de sport GOLAZO.ro vă vor prezenta LIVE rezultatele obținute de români la JO Paris 2024.

Toate informațiile despre evoluțiile românilor la JO Paris 2024, LIVE:

00:12

JO, polo masculin: România a încheiat participarea cu cinci înfrângeri consecutive, pe locul 12

Naţionala de polo a României şi-a încheiat participarea, luni, la Jocurile Olimpice de la Paris, cu a cincea înfrângere din grupa A, scor 7-10, cu Muntenegru. Tricolorii încheie pe locul 12, ultimul. La ultima participare la Jocurile Olimpice, în urmă cu 12 ani, România a ocupat locul 10, potrivit News.ro.

Scorul pe reprize a fost 3-3, 1-2, 1-2, 2-3, iar pentru România au marcat Fulea 2 goluri, Iudean 1 gol, Luţescu 1, Ţepeluş 1, Colodrovschi 1, Georgescu 1.

Rezultatele înregistrate de echipa României, care a evoluat curajos în câteva partide în faţa mult mai titratelor adversare, sunt: 7-14 cu Grecia, 8-14 cu SUA, 8-11 cu Croaţia, 7-18 cu Italia şi 7-10 cu Muntenegru. Ca urmare, naţionala încheie pe ultimul loc în grupa A şi 12 la general.

22:05

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, după eliminarea în optimi la JO: Nu găsim scuze pentru meciul cu India, din înfrângeri ar trebui sǎ învăţăm… dar nu aici era momentul

”Este un moment dificil pentru echipa naţionalǎ femininä. După atât de multe triumfuri in competiţiile europene de anvergurǎ, dupǎ finale jucate, câştigate sau pierdute, dar de fiecare dată pe podium, dupa 3 ani în care am alergat împreună, sportivi, antrenori şi federaţie, dupa acumularea de puncte pentru a ne califica de pe o poziltie privilegiatǎ (locul 4 mondial) la JO Paris, iatǎ-ne azi în faţa unui eşec care ne afectează pe toţi deopotrivă.

Nu găsim scuze pentru meciul cu India, din înfrângeri ar trebui sǎ învăţăm… dar nu aici era momentul. La JO, sportivii ar fi trebuit să fie pregătiţi pentru ce este mai greu şi sa găsească resurse în timp real. Sunt surprins de faptul că nu a funcţionat acest principiu şi că au ieşit la suprafaţă mai degrabă slăbiciuni nebănuite. Nu e loc de speculaţii, suntem o echipǎ şi nu putem şterge cu buretele un trecut recent care ne aparţine. Suntem o echipǎ la bine şi la greu şi vom găsi resursele pentru a repara ce pare acum de neconceput”, a scris Romanescu pe Facebook.

19:56

Fosta înotătoare ungară Katinka Hosszu, despre David Popovici: Cred că se gândeşte că este posibil să doboare recordul mondial stabilit de Pan Zhanle

Fosta înotătoare ungară Katinka Hosszu, multiplă campioana olimpică, mondială şi europeană, a declarat, pentru Eurosport, că David Popovici a obţinut rezultate extraordinare la Jocurile Olimpice, apreciind că românul va ţinti recordul mondial la 100 metri liber stabilit de Pan Zhanle, potrivit News.ro.

”Sunt sigură că David este mulţumit cu rezultatele sale. Nu-mi imaginez de ce nu ar fi. A fost extraordinar în ambele probe. Faptul că a obţinut un bronz în proba de 100m liber este extraordinar, fiindcă a fost o cursă foarte strânsă, toată lumea a fost la nivel înalt. Cred că David deja a început să se gândească despre ce va urma pentru el imediat după cursa de 100m, nu a aşteptat să se încheie Jocurile Olimpice – şi anume că este posibil să doboare recordul mondial stabilit de Pan Zhanle. Cred că asta ne spune faptul că el este un competitor puternic – abia a terminat cursa şi deja s-a gândit la ce urmează. Cred că deja are ochii aţintiţi pe acest record mondial. A spus că oricine îl poate doborî, dar sunt destul de sigură că el va fi cel care va încerca să o facă. Asta cred că urmează pentru el. Sper, de asemenea, că se va odihni puţin, pentru că de multe ori ştiu că eu nu mă odihneam după mari întreceri, dar acum cred că trebuie să se odihnească şi să se bucure de ce a realizat, ca apoi să continue antrenamentele. Încă mai are mult timp la dispoziţie. Are doar 19 ani şi va mai participa la alte ediţii de Jocuri Olimpice” a declarat Hosszu.

Katinka Hosszu are 35 de ani şi a cucerit trei medalii de aur şi una de argint din patru participări olimpice consecutive: Atena 2004, Beijing 2008, Londra 2012 şi Rio de Janeiro 2016.

La Jocurile Olimpice, David Popovici a câştigat medalia de aur la 200 metri liber şi bronzul la 100 metri liber.

19:24

Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport, Elisabeta Lipă, le încurajează pe gimnaste, după ce ocontestaţie a antrenorilor americancei Jordan Chiles a lăsat-o fără medalia de bronz pe Ana Maria Bărbosu.

„Ana Bărbosu, atât de aproape de medalia de bronz! Ultima finală pe aparate la gimnastică de la aceste Jocuri Olimpice, cea de la sol, se încheie cu un gust amar pentru ţara noastră. La doar 1 minut după ce Ana Bărbosu a câştigat medalia de bronz, o contestaţie făcută de sportiva americană Jordan Chiles a fost admisă, iar aceasta a trecut pe locul 3, cu 13.766 puncte, depăşindu-le pe Ana şi Sabrina, ambele la egalitate, cu punctajul 13.700. Am simţit pentru puţin timp euforia câştigării unei medalii la gimnastică, după atât de multă vreme, însă rezultatele obţinute de sportivele noastre trebuie să ne dea speranţa că la următoarea ediţie de JO vom fi din nou pe podium. Ana, Sabrina, capul sus! Aţi fost la înălţime! V-aţi bătut cu Simone Biles şi Rebeca Andrade pentru podium la sol şi aţi reuşit să impresionaţi nu doar Arena de la Paris, ci o ţară întreagă. Stiu că este frustrant, însă cred în potenţialul vostru. Continuaţi să vă antrenaţi, să faceţi treabă bună şi medaliile vor veni!”, a scris Lipă pe Facebook.

19:14

Luptătorul Răzvan Arnăut a pierdut în sferturi, scor 0-9, în limitele categoriei 60 kg, în faţa lui Zholman Sharshenbekov (Kîrgîstan), dublu campion mondial, în 2023 şi 2022, medaliat cu argint mondial în 2018 şi 2021.

„Asiaticii au alt sistem de luptă, au valoare mai mare. Luptele cu asiaticii sunt incomode. Nu e neapărat mai tare ca mine, dar are plasament, mobilitate, e talentat. Eu am ajuns aici prin muncă, multă muncă şi nu mă las. Până la urmă tot o să câştig. Acum mai am o şansă să mă bat pentru medalie. Aştept semifinala de diseară. Dacă Zholaman câştigă, eu am şansa de recalificări. Să vedem”, a spus Răzvan Arnăut după meci, conform COSR.

Şansa lui Arnăut să intre în recalificări este ca ZholamanSharshenbekov să-l învingă în semifinală pe japonezul Kenichiro Fumita, vicecampion olimpic la Tokyo 2020, campion Mondial în 2017 şi 2019.

16:43

Timp de câteva minute, gimnasta Ana Bărbosu a avut medalia de bronz la sol, însă o contestație aprobată a americancei Jordan Chiles (a fost ultima concurentă) a scos-o dramatic în afara podiumului de premiere pe sportiva noastră.

14:45

Sabrina Maneca Voinea a căzut de două ori de pe bârnă, iar cu 11.733 a încheiat ultima finala din Bercy Arena. Aurul olimpic a fost câștigat surprinzător de italianca Alice D’Amato, în timp ce Simone Biles, vedeta gimnasticii mondiale, a terminat în afara podiumului.

13:46

Aventura echipei feminine de tenis de masă a României la Jocurile Olimpice de la Paris s-a oprit, din păcate, în optimi, fază a competiției unde fetele noastre au fost învinse de India, scor 3-2.

În partida decisivă, Manika Batra a trecut (3-0) de Adina Diaconu, scor 11-5, 11-9, 11-9.

13:17

Meciul decisiv pentru calificarea în sferturile turneului olimpic feminin pe echipe de tenis de masă se joacă între Adina Diaconu și Manika Batra.

13:15

Bernadette Szocs o învinge pe Archana Girish Kamath, scor 3-0, iar România revine spectaculos de la 0-2 la general contra Indiei și egalează situația de pe tabelă. A fost 11-5, 8-1, 11-7 și 11-9 pentru Szocs.

12:44

Elizabeta Samara, veterana echipei noastre, a câștigat dramatic, în set decisiv, meciul cu Sreeja Akula, scor 3-2. A fost 8-11, 11-4, 7-11, 11-6, 11-8 pentru Eliza. Dacă Sreeja ar fi câștigat partida, atunci India ar fi obținut calificarea în sferturile turneului olimpic feminin pe echipe de tenis de masă.

12:07

Din păcate, veștile bune nu vin nici de la simplu: Bernadette Szocs a pierdut meciul cu Manika Batra, scor 3-0. A fost 11-5, 11-7 și 11-7 pentru Manika. În acest moment, India conduce cu 2-0 în meciul contra României din optimi.

11:35

Perechea Adina Diaconu / Elizabeta Samara a pierdut meciul cu dublul Girish Kamath / Sreeja Akula, scor 0-3. A fost 11-9, 12-10 și 11-7 pentru indience.

Programul de luni al sportivilor români de la Jocurile Olimpice:

11:00 Tenis de masa

Echipe feminin – Optimi de finală – Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Adina Diaconu

11:10 Atletism

Aruncarea discului masculin – Calificări – Alin Firfirică

12:55 Atletism

400 m feminin – Calificări – Andrea Mikloș

13:38 Gimnastică artistică

Bârnă – feminin – finala: Sabrina Maneca Voinea

13:00 Yachting

Dinghy ILCA 6 feminin – Runda 9, 10 – Ebru Bolat

15:23 Gimnastică artistică

Sol – feminin – finala: Sabrina Maneca Voinea, Ana Maria Bărbosu

16:00 Tenis de masa

Echipe feminin – Optimi de finală – Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Adina Diaconu

16:00 Lupte

Greco-romane, 60 kg masculin – Calificări – Răzvan Arnăut

Greco-romane, 130 kg masculin – Calificări – Alin Alexuc

21:00 Tenis de masa

Echipe feminin – Optimi de finală – Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Adina Diaconu

22:00 Lupte

Greco-romane, 60 kg masculin – Semifinale – Răzvan Arnăut (Dacă se califică)

22:20 Lupte

Greco-romane, 130 kg masculin – Semifinale – Alin Alexuc (Dacă se califică)

22:40 Polo pe apa

Meci masculin – Grupe – ROMÂNIA – Muntenegru