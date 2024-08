JOCURILE OLIMPICE „Am făcut tot ce am putut”. Gimnasta Ana Bărbosu a rămas fără medalia de bronz după o contestație a americanilor!

Timp de câteva minute, luni, gimnasta Ana Bărbosu a avut medalia de bronz la sol, însă o contestație aprobată a americancei Jordan Chiles (a fost ultima concurentă) a scos-o dramatic în afara podiumului de premiere pe sportiva noastră.

Intrată ultima în concurs, Jordan Chiles a primit inițial nota 13.666. În acel moment, Ana era pe locul trei la final și cucerea medalia de bronz.

Arbitrii au aprobat însă o contestație făcută de echipa americancei, iar nota finală a lui Jordan a fost 13.766. Clasamentul s-a modificat, iar Chiles a urcat pe trei tocmai în locul sportivei noastre…

Rebeca Andrade (Brazilia) a cucerit medalia de aur la sol (14.166), Simone Biles (SUA) a primit medalia de argint (14.133), iar Jordan Chiles (SUA) a cucerit bronzul (13.766).

Ana Bărbosu a încheiat concursul pe patru (13.700), iar Sabrina Maneca Voinea pe cinci (tot 13.700, dar a avut mai puțin la execuție).

„A fost o finală pe care nu mă așteptam să o prind, am plâns două zile de emoții. M-am gândit să plâng înainte, decât după, văzând că tot am emoții. Am făcut cel mai bun exercițiu din această competiție. Am fost extrem de mândră de mine și sunt în continuare.

Când am văzut că sunt pe locul trei, am simțit extrem de mândră că am adus România, din nou, pe podium la gimnastică, însă decizia arbitrelor a schimbat acest lucru.

Sunt dezamăgită de această decizie, însă știu că am făcut tot ce am putut. Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, însă știu ce e în inima mea. Mi-aș fi dorit să fie România pe locul trei, nu SUA” – Ana Maria Bărbosu, imediat după finala de la sol, citată de Gsp.ro.

Cum a decurs LIVE concursul de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris

Jordan Chiles este ultima concurentă din finala de la sol. A primit nota 13.666. Americanii au făcut contestație, iar Chiles a primit nota 13.766. Din păcate, această decizie o privează pe Ana Bărbosu de medalia de bronz de la sol!

Sabrina Maneca Voinea este acum pe covor, ea a avut 13.800 în calificări. Final de exercițiu, Sabrina este încrezătoare, a trecut cu bine peste ratările de la bârnă. 13.700 nota primită de Sabrina, ea este a patra în acest moment, la egalitate cu Ana. Antrenorii Sabrinei au făcut o contestație: a avut 5.9 dificultate. A rămas cu aceeași notă.

Pe covor se află acum Simone Biles. Americanca a avut cea mai mare notă din calificări: 14.600. Simone a ieșit cu ambele picioare din covor, va primi o penalizare de trei zecimi. Biles a mai ieșit încă o dată cu ambele picioare din covor după o diagonală. Final de exercițiu, nota pentru Simone este 14.133. Americanca a avut o dificultate de 6.9.

Alice D’Amato a ieșit cu un pas în afara solului. Alice a câștigat aurul olimpic la bârnă, mai devreme. Sportiva din Italia a primit multe aplauze la finalul exercițiului. 13.600 este nota primită de Alice, mai puțin decât Ana Bărbosu. Italianca a avut o dificultate de 5.6.

Ana Bărbosu concurează la sol. Sportiva noastră a avut 13.600 în calificări. Din păcate, Ana a ieșit cu un picior din covor. Final de exercițiu, vom vedea cât de mult i-a impresionat pe arbitri, sportiva noastră pare mulțumită de ceea ce a reușit pe covor. Ana a primit 13.700 și se află momentan pe locul al doilea. Bărbosu a avut o dificultate de 5.8.

Rina Kishi evoluează în aceste momente, nipona a fost ușor nesigură pe aterizări.

Yushan Ou a ieșit cu ambele picioare din covor, va primi o penalizare de trei zecimi. Chinezoaica a primit 13.000. Asiatica a avut o dificultate de 5.6.

Rebeca Andrade a avut un exercițiu cu o dificultate de 5.9. Rămâne de văzut cât i-a impresionat pe arbitri. Nota pentru Rebeca este 14.166. A primit mai mult decât în calificări și este prima momentan. Nota a fost contestată de antrenorii sportivei. Ea poate fi contestată doar pentru dificultate. Nu s-a modificat nimic, nota rămâne acceași: 14.166.

Manila Esposito a deschis finala de la sol, italianca și-a început evoluția din Bercy Arena. Ea este campioană europeană la acest aparat. Reamintim că mai devreme Manila a obținut bronzul la bârnă. Esposito a ieșit din covor, are șanse mici de a mai prinde podiumul. Nota sportivei din Italia este 12.133.

Sportivele se încâlzesc, în doar câteva momente va începe marea finală de la sol.

Vedeta incontestabilă și cea care a primit cele mai multe aplauze la intrarea în sală a fost Simone Biles.

Cele nouă sportive sunt prezentate și își fac apariția în Bercy Arena.

Notele din finala de la sol din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris

Manila Esposito (Italia) / 12.133

Rebeca Andrade (Brazilia) / 14.166

Yushan Ou (China) / 13.000

Rina Kishi (Japonia) / 13.166

Ana Bărbosu (România)/ 13.700

Alice D’Amato (Italia) / 13.600

Simone Biles (SUA) / 14.133

Sabrina Maneca Voinea (România) / 13.700

Jordan Chiles (SUA) / 13.666 inițial / 13.766 după contestație.

Sarbina Maneca Voinea a concurat și în finala de la bârnă, dar după două căzături a primit nota 11.733 și a încheiat proba ultima.