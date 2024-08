LIVE Jocurile Olimpice. Programul și rezultatele sportivilor români în ziua de joi: AUR pentru Florin Enache și Andrei Cornea la dublu vâsle / ARGINT pentru Simona Radiș și Ancuța Bodnar în proba de dublu vâsle

Sportivii români evoluează la Jocurile Olimpice de la Paris, joi, 1 august, la canotaj, gimnastică artistică, yachting și polo pe apă. Încep emoțiile pentru canotorii români, care se luptă pentru medalii astăzi în patru finale. HotNews.ro și siteul nostru de sport GOLAZO.ro vă vor prezenta LIVE rezultatele obținute de români la JO Paris 2024.

Toate informațiile despre evoluțiile românilor la JO Paris 2024, LIVE:

13:41

„Suntem zeii apelor în proba de dublu vâsle masculin. Prima medalie de aur în această probă, dacă nu mă înşel. Sunt foarte bucuros că am reuşit să scriem din nou istorie. Eu cu Andrei am scris istorie, nu am cuvinte să mă exprim. Ştiam că putem reuşi, doar că nu am vrut să mă afirm înainte. În 4 zile este ziua mea de naştere şi este cel mai frumos cadou pe care mi-l puteam face vreodată” – Florin Marian Enache, medaliat de aur în proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice de la Paris, la TVR.

„Nu nu am cuvinte, am scris istorie alături de Florin. Am plecat cu ideea că cu culoaruş unu, dacă nu mă înşel, am câştigat şi la europene. Ieri, când am văzut că ne-a pus pe unu şi avem culoarul unu, am zis că na, nu se poate altfel în afară de culoarul unu, să-mi dea locul unu. N-am cuvinte” – Andrei Cornea, medaliat de aur în proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice de la Paris, tot la TVR.

13:14

Locul 5 la JO Paris 2024 pentru Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă în finala probei de patru rame masculin (M4-).

13:02

Locul 4 la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 pentru Adriana Adam, Maria Lehaci, Magdalena Rusu și Amalia Bereș în Finala probei de patru rame feminin (W4-).

12:36

După o cursă fantastică, în care pe final au lansat un atac devastator, Florin Enache și Andrei Cornea au reușit să cucerească medalia de aur pentru România în proba de dublu vâsle de la Jocurile Olimpice de la Paris.

12:27

Simona Radiș și Ancuța Bodnar au cucerit medaliile de argint în proba de dublu vâsle din cadrul concursului de canotaj de la Jocurile Olimpice de la Paris. Cursa a fost una electrizantă, iar medalia de aur a fost cucerită de echipajul din Noua Zeelandă.

11:40

Echipajul de 8+1 masculin (M8+), compus din Mihăiță Țigănescu, Laurențiu Danciu, Bogdan Baitoc, Constantin Adam, Marius Cozmiuc, Mugurel Semciuc, Florin Arteni, Florin Lehaci și Adrian Munteanu, s-a clasat pe locul trei în recalificări, rezultat care îi oferă accesul în Finala A, cea pentru medaliile de la JO Paris.

11:34

Mihai Chiruță s-a calificat în finala B a probei de simplu masculin la canotaj, după ce a obținut locul 5 în semifinale, cu timpul de 6:52.95.



„Totuși e o finală, e finala B. Mă voi lupta să o câștig pe aceasta! A fost ceva minunat să concurez împotriva celor mai buni din lume și siguranța asta e un start bun pentru viitor.



Urmează să mă antrenez mai mult, să visez mai mult. E un start, nu un final pentru mine. Sunt tânăr, sunt puțini care ajung aici la vârsta mea și sunt foarte încrezător că în viitor va fi mai bine. Îmi place să fac lucrurile în felul meu și să merg pe un drum pe care eu îl construiesc”, conform COSR.

09:25

„Alertă de finale olimpice!”, scrie pe Facebook Federația Română de Canotaj, publicând imagini cu echipajele care vor intra joi în competiție pe Baza nautică Vaires sur Marne.

Programul de joi al sportivilor români de la Paris 2024

Programul sportivilor români la probele Jocurilor Olimpice de joi transmis de COSR:

10:50 Canotaj

Simplu vasle masculin – Semifinale – Mihai Chiruță

11:10 Canotaj

Opt rame cu carmaci (8+) masculin – Recalificări – ROMÂNIA

12:00 Yachting

Dinghy ILCA 6 feminin – Runda 1, 2 – Ebru Bolat

12:18 Canotaj

Dublu vasle (2x) masculin – FINALA A – Florin Enache, Andrei Cornea

Dublu vasle (2x) feminin – FINALA A – Simona Radiș, Ancuța Bodnar

12:50 Canotaj

Patru rame (4-) feminin – FINALA A – Amalia Bereș, Maria Rusu, Maria Lehaci, Adriana Adam

Patru rame (4-) masculin – FINALA A – Ciprian Tudosă, Andrei Mândrilă, Sergiu Bejan, Ștefan Berariu

19:15 Gimnastica artistica

Individual compus feminin – FINALĂ – Ana Maria Barbosu și Amalia Ghigoarță

20:30 Polo pe apa

Meci masculin – Grupe – ROMÂNIA – Croația

Programul și rezultatele sportivilor români în ziua de miercuri au fost LIVE aici pe HotNews.ro