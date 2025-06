Ucraina: Nou atac asupra Harkovului, soldat cu cel puțin 2 morți și 60 de răniți

Atacurile rusești au ucis două persoane și au rănit cel puțin 60 în noaptea de marți spre miercuri în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, la o zi după atacuri similare care au făcut trei morți la Kiev și Odesa, transmite France Presse.

Loviturile vin după ce Rusia și Ucraina au desfășurat marți la a doua fază a unui schimb amplu de prizonieri de război, singurul progres concret al recentelor negocieri de pace de la Istanbul.

Însă negocierile se află într-un impas, iar atacurile nocturne asupra populației civile ucrainene continuă într-un ritm susținut.

Atacul asupra Harkovului din noaptea de marți spre miercuri a ucis o femeie de 65 de ani și un bărbat de 47 de ani și a rănit cel puțin 60 de persoane, dintre care nouă copii, a anunțat poliția regională.

„Au avut loc 17 atacuri cu drone în două districte” ale acestui oraș cu populație majoritar vorbitoare de rusă, a precizat primarul său, Igor Terekhov.

