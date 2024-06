LIVE Război în Ucraina, ziua 842: Liderii G7 s-au înțeles în privința folosirii profiturilor din activele rusești înghețate / Rusia susține că a doborât 87 de drone azi-noapte / Ucraina a planificat vineri importuri record de electricitate

Liderii Grupului celor șapte mari democrații au convenit joi asupra unui acord-cadru pentru acordarea de împrumuturi de 50 de miliarde de dolari pentru Ucraina, folosind profiturile din activele suverane rusești înghețate. Acordul politic a fost elementul central al primei zile a summitului anual al liderilor G7 din sudul Italiei, la care a participat pentru al doilea an consecutiv și Volodimir Zelenski. Acesta a semnat un nou acord de securitate pe termen lung cu președintele american Joe Biden, după ce a semnat un acord de securitate pe 10 ani cu Japonia, care a promis să ofere Kievului 4,5 miliarde de dolari în acest an, ceea ce subliniază că Occidentul continuă să susțină puternic Ucraina. Biden a spus că acordul privind activele înghețate este „rezultat semnificativ”, adăugând că este „încă semnal pentru (Vladimir) Putin că nu dăm înapoi”, potrivit Reuters.

