LIVE Război în Ucraina, ziua 993: Forțele ucrainene, sub presiune mare pe mai multe fronturi / Incendiu la un depozit petrolier rusesc după un atac cu drone / Rusia a avut pierderi zilnice record luni

Ucraina a spus că armata sa, aflată sub o mare presiune, se luptă cu o forță de 50.000 de soldați în regiunea rusă Kursk, în timp ce se chinuie să întărească două zone de front din est și se pregătește pentru asalturi inamice în sud. Escaladarea luptelor pe linia de front de peste 1.000 de kilometri pune și mai multe probleme forțelor Kievului, aflate în inferioritate numerică într-un moment critic, notează Reuters.

Orașul Helsinki va iniția o preluare forțată a celei mai mari arene sportive și de evenimente din capitala finlandeză de la proprietarii săi ruși aflați sub sancțiuni, a anunțat consiliul executiv al orașului.

Helsinki Arena, un important loc de concerte și o arenă de hochei pe gheață, a fost închisă din 2022 ca urmare a sancțiunilor impuse investitorilor ruși după invazia la scară largă a Moscovei în Ucraina în acel an.

Helsinki a spus de anul trecut că oamenii de afaceri ruso-finlandezi Gennady Timchenko și Roman Rotenberg, care controlează compania care deține arena, vor fi expropriați dacă nu vor vinde de bună voie proprietatea.

Consiliul municipal a transmis luni seară că exproprierea este necesară pentru a opri deteriorarea clădirii și pentru a preveni deteriorarea reputației Finlandei din cauza incapacității de a organiza evenimente internaționale de amploare. (Reuters)

Uniunea Europeană trebuie să sprijine Ucraina „atâta timp cât este necesar”, a declarat marți viitoarea șefă a diplomației europene, Kaja Kallas, citată de France Presse.

„Trebuie să continuăm să lucrăm în fiecare zi. Astăzi, mâine și atâta timp cât este necesar, cu atât ajutor militar, financiar și umanitar cât este necesar”, a declarat ea marți în fața deputaților europeni la Bruxelles.

Ministerul ucrainean al apărării a spus că a respins un atac rusesc masiv în regiunea Kursk, în care Brigada 95 a distrus 28 de blindate inamice.

The warriors from the 95th Air Assault Brigade repelled a massive russian attack in the Kursk region. Our defenders destroyed 28 units of armored equipment and more than 100 soldiers. pic.twitter.com/4XXG4CjWkV