LIVE Război în Ucraina, ziua 992: Kremlinul neagă că Putin a vorbit cu Trump / Alarme în toată Ucraina după ce Rusia a ridicat bombardierele strategice, dar marele atac aerian nu a venit / Sîrski: Zeci de mii de soldați ruși încearcă să ne scoată din Kursk

Rusia caută, cu zeci de mii de soldați, să împingă forțele ucrainene din regiunea Kursk, a spus luni comandantul forțelor ucrainene, Oleksandr Sîrski. Afirmația sa a venit la o zi după ce New York Times a scris că Moscova a adunat 50.000 de soldați, inclusiv nord-coreeni, în această regiune de graniță pentru un atac. De asemenea, luni dimineață, toată Ucraina a fost sub alarmă de raid aerian și a fost oprită preventiv energia electrică în mai multe zone după decolarea unui număr mare de bombardiere rusești, dar marele val de rachete rusești care era așteptat nu a venit.

Organizaţia pentru drepturile omului Memorial a declarat că reprimarea orchestrată în Rusia este subestimată, mii de ruşi şi ucraineni fiind încarceraţi în baza unor dosare motivate politic.

Serghei Davidis, şeful programului de ajutor pentru prizonieri politici al acestei organizaţii laureate a Premiului Nobel pentru Pace pe 2022 şi interzise în Rusia, a atras atenţia că aproximativ 7.000 de civili ucraineni se află în detenţia autorităţilor ruse.

De asemenea, Davidis a numărat câteva sute de dosare pentru „înaltă trădare” şi „sabotaj” deschise în Rusia după începerea invadării Ucrainei, în februarie 2022, şi alte câteva „mii” pentru refuzul de a lupta pe frontul ucrainean.

A forţa neutralitatea Ucrainei nu va aduce o soluţie paşnică la criza cu Rusia, susţine şefa diplomaţiei finlandeze Elina Valtonen, care adaugă că nu se poate avea încredere că Moscova va respecta vreun acord pe care îl semnează.

Aflată sub regimul ţarist rus pentru mai mult de un secol, Finlanda şi-a obţinut independenţa în 1917. Ulterior, ea s-a apărat cu disperare de invazia sovietică şi pentru o vreme s-a aliat cu Germania nazistă în încercarea de a-şi recupera teritoriul pierdut.

După victoria Aliaţilor în Al Doilea Război Mondial, Finlanda s-a văzut nevoită să menţină relaţii amicale cu Rusia vecină şi a adoptat calea uneori nesigură a neutralităţii pentru a-şi păstra independenţa – o tactică cunoscută drept „finlandizare”.

Pentru mulți dintre ucrainenii rămași în orașele ocupate, viața e „un iad totalitar”. Un avertisment pentru Trump despre „viziunea sumbră” a lui Putin

Zonele ucrainene în care Moscova a preluat controlul sunt rusificate și transformate din punct de vedere social și politic, scrie revista The Economist, care subliniază că acest lucru ar trebui să fie luat în calcul de administrația Trump, înainte de a forța o pace care să ofere Rusiei teritorii ucrainene.

„O chestiune de zile” până când rușii vor lansa un asalt în sud, afirmă armata ucraineană

Unități de infanterie ruseşti ar putea lansa atacuri terestre în regiunea Zaporojie din Ucraina în doar câteva zile, lovind pe un front din sud unde luptele au fost mai puțin active timp de luni de zile, a declarat luni un purtător de cuvânt al armatei ucrainene.

Moscova respinge acuzațiile Chișinăului privind dronele căzute pe teritoriul Moldovei: „Atacuri antirusești nefondate”

Două drone au fost identificate duminică pe teritoriul Republicii Moldova, una în raionul Căușeni, iar ulterior alta la Rîșcani. Ministerul moldovean al Republicii Moldova a condamnat încălcarea spațiului aerian de dronele lansate de Rusia.

Rusia pregătește concedieri masive în cadrul guvernului. Personalul va fi redus cu 10%

Guvernul Rusiei intenționează să reia anul viitor concedierile în rândul angajaților din sectorul public, după ce acestea au fost suspendate din cauza pandemiei și a războiului din Ucraina.

Ministrul german de Externe a avertizat luni împotriva riscului ca Vladimir Putin să profite de perioada de tranziție din Statele Unite pentru a obține avantaje în Ucraina, făcând apel la europeni și la Berlin să își sporească ajutorul fără întârziere.

„Nu avem timp să așteptăm primăvara” când „acum este perioada de tranziție pe care Putin a așteptat-o întotdeauna în ceea ce privește rezultatul alegerilor din Statele Unite“, a declarat Annalena Baerbock într-o conferință la Berlin.

Mesajul se adresează atât statelor membre ale UE în mod colectiv, cât și Germaniei, unde persistă incertitudinea cu privire la data inevitabilelor alegeri anticipate în urma ruperii coaliției lui Olaf Scholz, săptămâna trecută.

Tot ceea ce Europa poate oferi în sprijinul Ucrainei „trebuie mobilizat acum”, a spus Baerbock , subliniind necesitatea de a consolida apărarea aeriană a țării, care se află într-o „fază decisivă” a războiului. (AFP)

Uniunea Europeană a furnizat Ucrainei peste 980 000 de obuze, a afirmatșeful politicii externe a UE, Josep Borrell.

Acesta a declarat pentru publicația ucraineană European Pravda că obiectivul de a furniza un total de un milion de obuze va fi atins „foarte curând”.

„Știu că ne luasem angajamentul de a atinge acest nivel până în primăvară – și nu am reușit. Dar o putem face până la sfârșitul anului”, a adăugat el.

Mai mulți civili au fost răniți într-un atac cu rachete rusești asupra orașului Krivoi Rog din centrul Ucrainei luni dimineață, a declarat guvernatorul local.

Serhiy Lysak a scris pe Telegram că atacul asupra unui bloc a distrus apartamente de la primul la al cincilea etaj.

Președintele Volodimir Zelenski, care este originar din Krivoi Rog, a scris și el, pe X, că „până în prezent, șapte persoane au fost rănite, inclusiv doi copii. Operațiunile de salvare sunt în curs de desfășurare, făcându-se tot posibilul pentru a salva vieți. Este posibil ca unii să fie încă prinși sub dărâmături.

Kryvyi Rih. An ordinary five-story apartment building hit by Russian terrorists with a missile. The first to fifth floors of one of the stairwells were destroyed. So far, seven people have been reported injured, including two children. Emergency rescue operations are underway,… pic.twitter.com/usuWFCrehZ