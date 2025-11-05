Liviu Dragnea spune că dacă era invitat, existau șanse să „arunce în aer” Congresul PSD: „O parodie politică”

Fostul șef al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că minte, după ce a susținut că nu l-a invitat pe fostul șef al social-democraților la Congres pentru că ar avea o interdicţie de participare.

Dragnea susține că nu avea de gând să vorbească despre întâlnirea de vineri în cadrul căreia se va stabili noua conducere a partidului, pe care a catalogat-o drept „o parodie politică”, însă a reacționat după ce a primit de la o persoană declarațiile făcute de Sorin Grindeanu.

„Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună, din cel puțin două motive. Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (este imposibil să existe așa ceva, ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii). Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam „interdicție”), a scris Dragnea în mesajul publicat miercuri pe Facebook.

Fostul lider al social-democraților afirmă că, de fapt, nu a fost invitat la Congresul PSD de vineri, 7 noiembrie, pentru că lui Sorin Grideanu i-a fost teamă să o facă.

„În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor. Am făcut această postare pentru că nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu în minciuna, lașitatea și ipocrizia în care trăiește”, a mai afirmat Dragnea.

De asemenea, în opinia sa, Congresul PSD „nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid”.

„Consider ca nu are rost să spun ce aș fi făcut dacă aș fi fost invitat, pentru că orice aș spune ar fi interpretat în fel și chip”, a conchis Dragnea.