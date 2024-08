VIDEO Rusia: Luare de ostatici într-un penitenciar din Volgograd. Patru gardieni uciși / Atacatorii, care s-au identificat ca fiind militanţi ISIS, lichidați de lunetiști

Forțele de securitate rusești i-au ucis pe cei patru deținuți islamiști care au luat mai mulți ostatici la o colonie penitenciară din Volgograd (sud-vestul Rusiei), au înjunghiat mortal patru angajați ai închisorii și au postat online clipuri video în care se prezintă drept militanți ai Statului Islamic (ISIS), relatează Reuters.

„Lunetiștii forțelor speciale ale Gărzii Naționale Ruse din regiunea Volgograd, cu patru focuri precise, au neutralizat patru deținuți care luaseră ostatici angajații închisorii. Ostaticii au fost eliberați”, a anunțat Garda Națională într-un comunicat, citat de agenția de presă de stat RIA.

Și Serviciul federal al penitenciarelor a anunțat că toți cei patru atacatori au fost „lichidați”. Potrivit instituției, patru dintre angajații închisorii au murit în urma rănilor provocate prin înjunghiere, iar alții fost duși la spital. În total, opt angajați ai închisorii și patru deținuți au fost ținuți ostatici de atacatori.

Operațiunea de eliberare a ostaticilor a avut loc după ce președintele Vladimir Putin, adresându-se în cadrul unei reuniuni săptămânale a Consiliului său de Securitate, a spus că vrea să audă de la ministrul de interne, de la șeful serviciului de securitate FSB și de la șeful Gărzii Naționale informații cu privire la acest incident.

Reuters relata vineri după-amiază că un clip video cu luarea de ostatici arătă cel puțin doi atacatori, dintre care unul spune că sunt luptători ai Statului Islamic și că au preluat controlul asupra penitenciarului din Surovikino, regiunea rusă Volgograd.

Presa de stat rusă, care citează serviciul de urgență, a scris că trei persoane sunt implicate în luarea de ostatici.

Cel puțin un gardian a fost ucis în timpul atacului. Pe filmare, pot fi observați patru oficiali în uniformă care sunt întinși pe jos, iar în jur se poate observa sânge.

„În timpul unei ședințe cu comisia de disciplină, deținuții au luat personalul închisorii drept ostatici”, a transmis autoritatea penitenciară.

„În prezent sunt luate măsuri pentru a elibera ostaticii. Sunt victime”, au completat autoritățile.

