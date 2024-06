VIDEO Șase susținători ISIS, uciși după au luat ostatici într-un centru de detenție din Rusia / Ei ceruseră o mașină și cale liberă să plece – UPDATE

Mai mulți bărbați care au luat ostatici într-un centru de detenție din regiunea rusă Rostov afirmă că sunt susținători ai ISIS, a relatat duminică canalul Telegram Baza, care are surse în cadrul forțelor de ordine din Rusia.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini neverificate cu atacatorii și ostaticii lor:

Russian media report that in Russian Rostov, convicts have taken prison employees hostage.



The center of Rostov has been closed for traffic. Russian special services are approaching the prison.



Reportedly, several of the convicts were convicted for their connections with ISIS. pic.twitter.com/HqLlMbI8li