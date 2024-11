Un document care arată că Marcel Ciolacu, fiul său, Grindeanu și Simonis au zburat alături de Laura Vicol cu un avion privat închiriat de Nordis, publicat de G4 Media. Ciolacu nega zilele trecute. Ciucă, Geoană și Lasconi îi cer demisia

Numele liderilor PSD Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis, al fiului premierului, precum și al Laurei Vicol și a soțului său Vladimir Ciorbă, asociatul principal al Nordis, apar pe un document de zbor, cunoscut în industria aviatică drept „gendec”. Documentul a fost obținut și publicat luni de G4Media.

Documentul arată că liderii PSD au zburat împreună cu acționarul de la Nordis pe 30 Mai 2022 pe ruta Nisa – București, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întoarceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

Documentul prezentat de G4Media cu numele premierului Marce Ciolacu, fiul său Filip, Sorin Grideanu și Alfred Simonis, alături de principalul asociat al Nordis și familia sa

Acest avion privat a fost închiriat de către compania Nordis, intrată recent în insolvență, de la Țiriac Air.

G4Media.ro a dezvăluit, săptămâna trecută, că Ciolacu, Grindeanu și Alfred Simonis au călătorit de mai multe ori, în perioada cuprinsă între primăvara – toamna anului 2022, la Monaco împreună cu familia Vicol – Ciorbă cu un jet privat închiriat de Nordis de la compania Țiriac Air.

Compania Nordis Group, deținută de soțul fostei deputate PSD Laura Vicol, se află în mijlocul unui scandal de fraudă imobiliară în urma investigaţiei jurnalistice realizate de Recorder. Dezvoltatorul imobiliar care este azi în insolvență este acuzat că a încasat bani în avans de la mai multe persoane pentru construcţia a sute de apartamente pe care nu le-a realizat.

Cum a explicat Marcel Ciolacu

După primele dezvăluiri făcute săptămâna trecută de G4Media, premierul Marcel Ciolacu a negat că a zburat cu un avion privat și a precizat că a zburat, alături de fiul său, cu un avion de linie.

Întrebat dacă a revenit în mai 2022 de la Nisa cu jetul privat Țiriac Air, Ciolacu a negat. „Singura cursă de Formula 1 din viața mea la care am fost împreună cu fiul meu”, a spus el.

„În 2022 am fost în Franța? La Nisa? Cred că mă confundați. Suntem mai mulți de Ciolacu”, a declarat liderul PSD pentru G4Media. „Nu am beneficiat niciodată de un serviciu plătit de familia Vicol. Avion, bilete de orice fel, hotel sau altceva. Nu am fost la niciun eveniment privat în viața mea cu Laura Vicol”, a mai spus liderul PSD.

Ciucă, Geoană și Lasconi îi cer lui Ciolacu să plece din viața politică

Imediat după apariția dezvăluirilor făcute de G4 Media, președintele PNL și candidatul la prezidențiale Nicolae Ciucă l-a atacat dur pe Ciolacu.

„Statul român nu poate fi condus de un om fără onoare și fără responsabilitatea necesară la cel mai înalt nivel. Marcel Ciolacu a mințit de mai multe ori cu bună știință. Ne-a mințit pe toți în față. Adevărul e că a călătorit la Nisa și Paris cu grupul de interese Nordis, pe banii lor, obținuți din țepele date românilor”, își începe Nicolae Ciucă postarea pe Facebook.

Aceeași reacție și din partea candidatei USR, Elena Lasconi. „Să îşi dea demisia măcar acum, în al 12-lea ceas”, afirmă Lasconi, adăugând că România merită ceva mai bun, „nu o gaşcă de corupţi”, scrie News.ro.

„În fiecare zi mai aflăm câte ceva despre combinaţiile pe care le face cu puterea pe care i-a dat-o partidul. De ce credeţi că ne-a spus că subiectul Nordis e închis? Era important să nu aflăm acum, când mimează cinstea şi buna-credinţă, pe unde se plimba cu banii scoşi de prietenii şi colegii săi de partid din poate cea mai mare fraudă imobiliară din România”, a transmis, luni, Elena Lasconi.

O reacție a avut și Mircea Geoană, care spune că este clar că „Marcel Ciolacu și anturajul său au profitat de zboruri cu avioane de lux din banii păgubiților din țeapa Nordis” și îi cere să se retragă din funcția de premier.

„Dezvăluirile din presă au confirmat legăturile dubioase ale lui Marcel Ciolacu cu clanul Nordis. În ciuda dezminților repetate, este acum clar că Marcel Ciolacu și anturajul său au profitat de zboruri cu avioane de lux din banii păgubiților din țeapa Nordis”, spune Mircea Geoană.

Ciolacu e la Bruxelles

Marcel Ciolacu s-a întâlnit, luni, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianţei, şi au discutat despre situaţia de securitate din zonă, consolidarea Flancului Estic la Marea Neagră şi întârirea prezenţei aliante în România. La finalul întâlnirii, Ciolacu a transmis că ”românii sunt în siguranţă”.

Ciolacu și Ciucă, așteptați în această seară la dezbaterea prezidențială

Cei doi contracandidați la Cotroceni s-ar putea confrunta în această seară, la Digi 24, de la ora 20.00 în cadrul dezbaterii televizate a candidaților. Niciunul dintre cei noi nu și-a confirmat însă prezența alături de Mircea Geoană, Elena Lasconi, Kelemen Hunor, Geoge Simion, Ludovic Orban și Cristian Diaconescu.