Marea Britanie are nevoie de 1.000 de miliarde de lire sterline: „Am subinvestit atât de mult timp…”

Marea Britanie are nevoie de investiţii de încă 1.000 de miliarde lire sterline (1.300 miliarde de dolari) în următorul deceniu, pentru a-şi dezvolta economia, potrivit unui raport citat de Reuters.

Noul prim-ministru britanic Keir Starmer a spus că doreşte ca economia să atingă o creştere anuală de 2,5% atunci când făcea campanie în preajma alegerilor din 4 iulie, un ritm pe care Marea Britanie nu l-a atins în mod regulat de înainte de criza financiară din 2008.

O rată anuală de creştere de 3% ar necesita investiţii suplimentare de 100 de miliarde de lire sterline pe an în următorii 10 ani, în special în energie, locuinţe şi capital de risc, potrivit raportului grupului de lobby al serviciilor financiare din Marea Britanie Capital Markets Industry Taskforce.

Investiţia ar putea proveni din cele şase mii de miliarde de lire sterline de capital pe termen lung din sectorul pensiilor şi asigurărilor din Marea Britanie, a declarat pentru Reuters autorul principal al raportului, Nigel Wilson, fostul şef al Legal & General.

„Am subinvestit atât de mult timp…”

”Am subinvestit în Marea Britanie de atât de mult timp, există un decalaj masiv între celelalte ţări G7 şi noi înşine. Avem capitalul pe termen lung în Marea Britanie, trebuie realocat”, a spus el.

Economia britanică are nevoie de un plus de 50 de miliarde de lire sterline anual în investiţii în energie, deoarece urmăreşte să atingă obiectivele de emisii net zero, 30 de miliarde de lire în locuinţe şi 20-30 de miliarde de lire în capital de risc, se arată în raport.

Guvernul ar trebui să analizeze stimulentele pentru investiţii, cum ar fi reducerea impozitelor pe acţiuni pentru investitorii de retail, a adăugat raportul.

Pensiile din Marea Britanie au o alocare ”semnificativ mai mică” pentru acţiunile interne şi necotate decât majoritatea sistemelor de pensii de pe piaţa dezvoltată la nivel global, potrivit unui raport separat publicat vineri de institutul de cercetări New Financial.

Pensiile din Marea Britanie ar putea să-şi dubleze alocaţiile şi să fie în continuare în conformitate cu industria pensiilor din alte pieţe avansate, se arată în raport.

Guvernul Regatului Unit a cerut o revizuire a sistemului de pensii al Marii Britanii, deoarece urmăreşte să crească investiţiile fondurilor de pensii din Regatul Unit în startup-urile autohtone.