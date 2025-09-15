Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei după ce drone rusești au intrat în România și Polonia: „Agresiunea Moscovei nu face decât să întărească unitatea NATO”

Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la sediul instituției după incursiunile de săptămâna trecută a spațiului aerian al NATO, a anunțat luni Ministerul britanic de Externe, conform Reuters.

Miercuri, Polonia a doborât drone rusești, în prima acțiune de acest fel cunoscută până acum din partea unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice în timpul războiului dus de Rusia în Ucraina. Câteva zile mai târziu, România a ridicat de la sol avioane de vânătoare după ce o dronă rusească i-a încălcat spațiul aerian.

Încălcările spațiului aerian al NATO au fost „complet inacceptabile”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Externe, subliniind că Regatul Unit este solidar cu aliații săi din NATO în condamnarea acestor „acțiuni iresponsabile”.

„Rusia trebuie să înțeleagă că agresiunea sa continuă nu face decât să întărească unitatea dintre aliații NATO și determinarea noastră de a sprijini Ucraina, iar orice noi incursiuni vor fi din nou întâmpinate cu forță”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. Moscova a transmis că nu a avut intenția de a lovi ținte din Polonia și că forțele sale vizau Ucraina în momentul incidentului de miercuri.

Ambasadorul rus la București a fost convocat la sediul MAE de la București după aceste incidente. În replică, misiunea diplomatică a ironizat MApN privind incidentul de sâmbătă.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite „protestul ferm” al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător. Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”, a transmis Ambasada Federației Ruse la București.

Un senator rus acuză serviciul de informații britanic că ar fi orchestrat incidentele cu drone

Incidentele cu drone care au încălcat spațiile aeriene ale României și Poloniei ar fi putut fi organizate de serviciul de informații britanic MI6, scrie Lenta, unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Rusia, care îl citează în acest sens pe senatorul rus Serghei Muratov. Un alt oficial de la Moscova a catalogat informațiile din România ca fiind „aberante”.

„Incidentul cu drona rusească, care se presupune că a ajuns în spațiul aerian polonez, ridică mari semne de întrebare în sine. Propunerea ulterioară de a crea o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei nu face decât să confirme că toate acestea sunt o mare provocare creată artificial. Țările UE inițiază în mod deliberat astfel de cazuri, deoarece înțeleg că astăzi situația de pe câmpul de luptă din Ucraina nu este în favoarea lor și trebuie să obțină cumva un avantaj”, a susținut Muratov, membru al Comisiei pentru Apărare și Securitate din Consiliul Federației, camera superioară a parlamentului rus.

Muratov a spus, într-un interviu acordat publicației Gazeta.ru, că țările europene „pur și simplu nu știu cum să lupte „onest” și, prin urmare, „recurg la astfel de trucuri pentru a înscena Rusiei”. Deși nu a menționat explicit România, el a declarat că e posibil ca „toate incidentele cu drone rusești care ar fi ajuns în spațiul aerian al țărilor UE” să fi fost „inițiate în mod special de serviciul de informații britanic MI6” pentru a promova ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

„Rusia va continua să domine cerul Ucrainei așa cum a făcut-o până acum. Lipsa unor zone de interdicție aeriană ne va împiedica să continuăm operațiunile militare în conformitate cu planul adoptat. Însăși posibilitatea de a stabili o astfel de zonă ridică semne de întrebare în ceea ce privește implementarea”, a mai spus senatorul rus, în contextul în care ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a vorbit despre analizarea posibilității ca o zonă de interdicție aeriană să fie introdusă deasupra Ucrainei.

Foto: SlavkoSereda | Dreamstime.com